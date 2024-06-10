Американская актриса и активистка защиты прав животных Типпи Хедрен со своим тигром дома в Лос-Анджелесе, 1982 год

К сожалению история закончилась весьма плачевно, как обычно, это и бывает с дикими хищниками в домашних условиях.

– Они не должны быть домашними животными. Это высшие хищники, вершина пищевой цепочки, самые опасные животные в мире.