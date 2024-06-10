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Удивительные и забавные ретро фотографии с животными

Удивительные и забавные ретро фотографии с животными

Автор:
10 июня 2024 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Прошлое   животные   люди   милота   подборка   ретро   фото   
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Поделюсь с вами увлекательными фотографиями с животными. Все снимки были сделаны в ХХ веке, были раскрашены и частично отреставрированы.

Отдых перед забегом

Тренер скаковых лошадей Томми Вудкок со своим скакуном-чемпионом в ночь перед Мельбурнским Кубком, Австралия, 1977 год.

Томми Вудкок посвятил всю свою жизнь тренировке лошадей и продолжал работать с лошадьми до своего выхода на пенсию в 1983 году. В последние годы жизни он прославился, тренируя лошадь Реклесс, которая выиграла Кубок Сиднея, Кубок Аделаиды и Кубок Брисбена.

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"Косолапый пришёл на обед"

Корабельный кок Сергей Косташ и любимец экипажа медвежонок Тимофей. Дальний Восток, 1981 год.


Медвежонок наслаждается медом в кафе, 1950 год


Уютный вечер за чтением с друзьями, 1927 год


Слон Кама гуляет с дочкой цирковой укротительницы. Лондон, 1956 год

Малышку зовут Ивонн Круз. Её мама "работала" с этим слоном в одном цирке. Фотография была сделана на станции Эддисон Роуд. Так что можно сказать коллега по работе.


Американская актриса и активистка защиты прав животных Типпи Хедрен со своим тигром дома в Лос-Анджелесе, 1982 год

К сожалению история закончилась весьма плачевно, как обычно, это и бывает с дикими хищниками в домашних условиях.

– Они не должны быть домашними животными. Это высшие хищники, вершина пищевой цепочки, самые опасные животные в мире.


У театра Советской Армии. Москва, 1957 год

Слон переехал в Москву из Европы, как трофей после окончания Великой Отечественной войны. Звали её Пунчи, а верблюда на заднем фоне Рачо. Животные попали в уголке Дурова и каждое утро их выводили на прогулку мимо театра Советской Армии.


Поцелуй Ягненка,1 января 1939 года

Девочка, эвакуированная из Лондона целует ягненка на ферме в Сассексе, где она сейчас живет.


Страус и его смотритель. США, 1951 год


Стюардесса выгуливает гепарда в аэропорту Амстердама, 1961 год


Полярник и пингвин, 1959 год

Советский биолог В. Макушок сфотографировался вместе с императорским пингвином, которого он вырастил во время третьей антарктической экспедиции.

«Утятотерапия», 1956 год

Эксперименты с животными в больницах начали применять в 1950-е годы. Таким способом детей отвлекали во время процедур. Позже было доказано, что общение с животными очень положительно влияет на пациентов — снижает тревожность, укрепляет нервную систему и повышает иммунитет.


Дрессированный кенгуру на лондонской Трафальгарской площади, 1931 год

Фотограф Fox Photos Фред Морли сражается с кенгуру-боксером Aussie на Трафальгарской площади в Лондоне, 31 августа 1931 года. Надеюсь сумчатое не дало себя в обиду...


Белый медведь на борту ледокола "Mypманск", февраль 1970 год


Слониха Куини на лыжах

Она была единственным в мире слоном, которая каталась на лыжах. В 1950-е годы она была весьма популярна в штатах, выступала на местных ярмарках, цирках и участвовала в телешоу.


Чистка зубов гиппопотамихе в Московском зоопарке. Москва, 1944 год

Сибирский медвежонок по кличке «Даша» на пути в Прагу, 1987 год

Во время ледохода в Красноярском крае погибла мама медвежонка. Её чудом спас местный охотник. После её перевезли в Москву, откуда она полетела в Чехию, где стала артисткой варьете «Прага».


Лоси у МГУ. Москва, 1961 год

Суслик и советский портвейн. СССР, 1980-е


Мужчина-фoтoграф c ᴍeдвeжонкоᴍ ʜа руĸах. Пeтроᴨавловcк-Kамчатcкий, 1971 год

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Метки: Прошлое   животные   люди   милота   подборка   ретро   фото   
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SolomonA Полчаса назад
Учитывая, что ноги слонихи цепями прикованы к "лыжам" - выбора особого у нее не было...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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