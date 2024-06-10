Поделюсь с вами увлекательными фотографиями с животными. Все снимки были сделаны в ХХ веке, были раскрашены и частично отреставрированы.
Отдых перед забегом
Тренер скаковых лошадей Томми Вудкок со своим скакуном-чемпионом в ночь перед Мельбурнским Кубком, Австралия, 1977 год.
Томми Вудкок посвятил всю свою жизнь тренировке лошадей и продолжал работать с лошадьми до своего выхода на пенсию в 1983 году. В последние годы жизни он прославился, тренируя лошадь Реклесс, которая выиграла Кубок Сиднея, Кубок Аделаиды и Кубок Брисбена.
"Косолапый пришёл на обед"
Корабельный кок Сергей Косташ и любимец экипажа медвежонок Тимофей. Дальний Восток, 1981 год.
Медвежонок наслаждается медом в кафе, 1950 год
Уютный вечер за чтением с друзьями, 1927 год
Слон Кама гуляет с дочкой цирковой укротительницы. Лондон, 1956 год
Малышку зовут Ивонн Круз. Её мама "работала" с этим слоном в одном цирке. Фотография была сделана на станции Эддисон Роуд. Так что можно сказать коллега по работе.
Американская актриса и активистка защиты прав животных Типпи Хедрен со своим тигром дома в Лос-Анджелесе, 1982 год
К сожалению история закончилась весьма плачевно, как обычно, это и бывает с дикими хищниками в домашних условиях.
– Они не должны быть домашними животными. Это высшие хищники, вершина пищевой цепочки, самые опасные животные в мире.
У театра Советской Армии. Москва, 1957 год
Слон переехал в Москву из Европы, как трофей после окончания Великой Отечественной войны. Звали её Пунчи, а верблюда на заднем фоне Рачо. Животные попали в уголке Дурова и каждое утро их выводили на прогулку мимо театра Советской Армии.
Поцелуй Ягненка,1 января 1939 года
Девочка, эвакуированная из Лондона целует ягненка на ферме в Сассексе, где она сейчас живет.
Страус и его смотритель. США, 1951 год
Стюардесса выгуливает гепарда в аэропорту Амстердама, 1961 год
Полярник и пингвин, 1959 год
Советский биолог В. Макушок сфотографировался вместе с императорским пингвином, которого он вырастил во время третьей антарктической экспедиции.
«Утятотерапия», 1956 год
Эксперименты с животными в больницах начали применять в 1950-е годы. Таким способом детей отвлекали во время процедур. Позже было доказано, что общение с животными очень положительно влияет на пациентов — снижает тревожность, укрепляет нервную систему и повышает иммунитет.
Дрессированный кенгуру на лондонской Трафальгарской площади, 1931 год
Фотограф Fox Photos Фред Морли сражается с кенгуру-боксером Aussie на Трафальгарской площади в Лондоне, 31 августа 1931 года. Надеюсь сумчатое не дало себя в обиду...
Белый медведь на борту ледокола "Mypманск", февраль 1970 год
Слониха Куини на лыжах
Она была единственным в мире слоном, которая каталась на лыжах. В 1950-е годы она была весьма популярна в штатах, выступала на местных ярмарках, цирках и участвовала в телешоу.
Чистка зубов гиппопотамихе в Московском зоопарке. Москва, 1944 год
Сибирский медвежонок по кличке «Даша» на пути в Прагу, 1987 год
Во время ледохода в Красноярском крае погибла мама медвежонка. Её чудом спас местный охотник. После её перевезли в Москву, откуда она полетела в Чехию, где стала артисткой варьете «Прага».
Лоси у МГУ. Москва, 1961 год
Суслик и советский портвейн. СССР, 1980-е
Мужчина-фoтoграф c ᴍeдвeжонкоᴍ ʜа руĸах. Пeтроᴨавловcк-Kамчатcкий, 1971 год
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