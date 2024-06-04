Подборка смешных и забавных фотографий с котами, которые поднимут настроение

Все любят котиков, все от них без ума — так было всегда. И даже во времена, когда не было никаких социальных сетей и интернета люди снимали своих пушистых друзей на фотокарточки.
Почтовая карточка «Клоун Юрий Куклачев во время игры в шахматы». СССР, 1983 год
Ну вот, опять ничья...учишь этих людишек и всё без толку!
Французский художник Жак Леманн рисует портрет своего кота, 1924 год
Жак Эдмон Леман — французский живописец исторических и анекдотических сцен и портретов, иллюстратор. Он очень был любителем кошек и иллюстрировал не одну книгу, посвященную этим домашним животным.
Кошачья очередь за парным молоком на ферме Арта Бадерчера, Фресно, Калифорния, 1954 год
Эта фотография весьма популярна в сети. Но не все знают, что американский фотограф Нат Фарбман сделал целую фото-серию, которая позже была опубликована в журнале LIFE.
Коты в очках рекламируют в витрину магазина Оптика. Париж, 1925 год
Кот справа мог бы вполне сыграть Базилио в фильме про Буратино.
У кошек отличное ночное видение, благодаря отражающему слою за их сетчаткой под названием Tapetum lucidum.Они могут видеть в шесть-восемь раз лучше при слабом свете, чем люди.
Котёнок сладко спит в коляске. Массачусетс, около 1930 года
Интересный факт: кошки могут спать до 16 часов в день, они наиболее активны на рассвете и в сумерках.
"Крутой кот". Майами, Флорида, США, 1985 год
Котенок с друзьями-кроликами в Линне, Массачусетс, около 1930 года
Интересный факт: старейшей кошкой в истории считается Крим Пафф из США. Она родилась в 1967 году и скончалась в 2005-м в возрасте 38 лет и трёх дней.
Портрет Фриды Баарс с тремя кошками, 1907 год
Одна из самых известных фотографий Уолтера Чандохи, 1955 год
На ней его дочь Паула и котенок одновременно улыбаются на камеру. …хотя кошка не улыбается, а мяукает, 1955 год. Уолтер Чандоха почти всю свою жизнь снимал кошек и котов, было сделано больше 90 000 кошачьих снимков, которые печатались в журналах и в рекламных буклетах.
«Коты и люди». Выборг, 1980-е
Барышня с кошкой, 1910 год
Лица людей за век изменились, а прекрасные мордашки кошек неизменны!
Генри Беренс танцует со своим котом. Великобритания, 1956 год
Эта потрясающая фотография сделана в 1956 году. На ней запечатлен Генри Беренс(Henry Behrens), танцующий со своей кошкой. Генри на то время был самым маленьким человеком на планете. Его рост составлял всего 76 сантиметров. Он зарабатывал на жизнь, путешествуя по миру с карликовой труппой Бартона Лестера (Burton Lester).
Боевой друг, 1945 год
Капитан морской пехоты, Эдвард Буркхардт нашел этого котенка у подножия горы Сурибачи, Иводзима, на месте одних из самых жестоких боев войны.
Деревня Шиботн, Норвегия, 1967 год
Хранитель книг. Барселона, 1953 год
Кошки очень почитались в древнем Египте как священные животные и часто мумифицировали после смерти вместе со своими хозяевами.
Кот в переноске. Лондон, 1942 год
Переноска должна была защитить питомца во время авианалёта.
Глэдис (Симмонс) Ван Клик и её кошка Пэтси. 1910 год
Кошки - самый популярный питомец в мире, примерно 600 миллионов кошек живут в домах.
Кошка на автомобиле. Лондон, 1951 год
Пушистые не изменяют своим привычкам во все времена.
Работник Питтсбургской угольной компании собирается на охоту. Питтсбург, Пенсильвания, 1942 год
А его маленький друг ему в этом помогает.
Мистер Рэдклифф и кот, остров Мэн, 1972 год
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