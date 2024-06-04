Подборка смешных и забавных фотографий с котами, которые поднимут настроение

Одна из самых известных фотографий Уолтера Чандохи, 1955 год

На ней его дочь Паула и котенок одновременно улыбаются на камеру. …хотя кошка не улыбается, а мяукает, 1955 год. Уолтер Чандоха почти всю свою жизнь снимал кошек и котов, было сделано больше 90 000 кошачьих снимков, которые печатались в журналах и в рекламных буклетах.