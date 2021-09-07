Пара из США живет в стиле 1930-х годов

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Пока современное общество размышляет о будущем и открывает все новые технологии, кто-то заглядывает в прошлое - и находит там особый шарм. Эта пара из США, например, живет в стиле 1930-х. Ребята носят винтажную одежду, оформляют дом ретро-декором, и устраивают тематические вечеринки. Свои образы они публикуют в Инстаграме.
Американцы Рут Шелли и Роберт Остманн решили, что ретро-стиль 1930-х годов им очень близок, и начали понемногу "внедрять" его в свою жизнь. Теперь же ребята известны по всем штатам - они носят ретро наряды, украшают дом в винтажном стиле, и выглядят так, как будто только что использовали машину времени.
Ребята начали перевоплощаться в ретро-образы не так давно. Их идею сразу оценили в Инстаграме, где они смотрятся весьма необычно среди современности. "Моя мать собирала много антиквариата, и я думаю, что вдохновила нас именно она. Кроме того, я обожаю старые фильмы, и мы часто смотрели их с бабушкой. Будучи в такой ретро одежде, мне часто хочется ходить в музеи или исторические места. Образ обязывает," - говорит Роберт.
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Фото из Инстаграма пары
Источник: — переведено специально для fishki.net
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