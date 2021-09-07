Пара из США живет в стиле 1930-х годов

Ребята начали перевоплощаться в ретро-образы не так давно. Их идею сразу оценили в Инстаграме, где они смотрятся весьма необычно среди современности. "Моя мать собирала много антиквариата, и я думаю, что вдохновила нас именно она. Кроме того, я обожаю старые фильмы, и мы часто смотрели их с бабушкой. Будучи в такой ретро одежде, мне часто хочется ходить в музеи или исторические места. Образ обязывает," - говорит Роберт.