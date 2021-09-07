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Пара из США живет в стиле 1930-х годов

Пара из США живет в стиле 1930-х годов (32 фото)

Автор:
07 сентября 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 1930-е   винтаж   креатив   люди   пара   прошлое   ретро   фото   
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Пока современное общество размышляет о будущем и открывает все новые технологии, кто-то заглядывает в прошлое - и находит там особый шарм. Эта пара из США, например, живет в стиле 1930-х. Ребята носят винтажную одежду, оформляют дом ретро-декором, и устраивают тематические вечеринки. Свои образы они публикуют в Инстаграме.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1930-е   винтаж   креатив   люди   пара   прошлое   ретро   фото   
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1  комментарий
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vfrcbvec 10 минут назад
А Что вы думаете об этом? Похудеть бы даме...вот что думаю
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