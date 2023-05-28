Как люди прошлого представляли себе будущее

Одни идут к гадалкам и делают расклад на картах, другие просто смиренно ждут, когда будущее само наступит, а третьи делают прогнозы и изобретают диковинные вещицы, которые, по их мнению, будут пользоваться популярностью у будущих поколений и современников. Мы предлагаем вам одновременно очутиться в прошлом и в будущем и насладиться ретрофутуристичными фотографиями, посвящёнными технологической утопии.

Эстетичный пистолет 1950-х годов