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Как люди прошлого представляли себе будущее

Как люди прошлого представляли себе будущее

Автор:
28 мая 2023 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: будущее   забавно   люди   ретро   фантазия   фото   футуристика   
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Людям, живущим в определённый отрезок времени, всегда интересно узнать, что ждёт их в будущем и каким оно будет.


Одни идут к гадалкам и делают расклад на картах, другие просто смиренно ждут, когда будущее само наступит, а третьи делают прогнозы и изобретают диковинные вещицы, которые, по их мнению, будут пользоваться популярностью у будущих поколений и современников. Мы предлагаем вам одновременно очутиться в прошлом и в будущем и насладиться ретрофутуристичными фотографиями, посвящёнными технологической утопии.

 

Эстетичный пистолет 1950-х годов

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Космическая пара из аттракциона «Земля будущего» в Диснейленде, 1960 год

 

Кибер-контроллер из сериала «Доктор Кто» на перекуре, 1968 год

 

Монетные телевизоры в зале ожидания на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год

 


 

Макет футуристичного атомного суперпоезда, созданный для сериала «Supertrain», который с треском провалился, 1979 год

 

Робот-пылесос из прошлого

 

Бассейн 1969 года

 

Велосипед будущего, 1946 год

 


 

Микроволновая печь из 60-х

 

Летающая платформа VZ-1 Pawnee, разработанная американской авиационной фирмой в 1955 году

 

Настольный вентилятор 1930-х годов

 

Персональный гиробайк

 


 

Этот 14-дюймовый телевизор 2000 года выпуска продавался только в Японии и имел встроенную консоль Sega Dreamcast

 

Хьюго Гернсбак демонстрирует свои телевизионные очки в 1963 году для журнала Life

 

SANAE IV — действующая южноафриканская антарктическая исследовательская база, построенная в 1997 год


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Метки: будущее   забавно   люди   ретро   фантазия   фото   футуристика   
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Владимир 53 минуты назад
Ретрофутуртзм, ага.
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