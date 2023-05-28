Как люди прошлого представляли себе будущее

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Людям, живущим в определённый отрезок времени, всегда интересно узнать, что ждёт их в будущем и каким оно будет.
Одни идут к гадалкам и делают расклад на картах, другие просто смиренно ждут, когда будущее само наступит, а третьи делают прогнозы и изобретают диковинные вещицы, которые, по их мнению, будут пользоваться популярностью у будущих поколений и современников. Мы предлагаем вам одновременно очутиться в прошлом и в будущем и насладиться ретрофутуристичными фотографиями, посвящёнными технологической утопии.
Эстетичный пистолет 1950-х годов
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Космическая пара из аттракциона «Земля будущего» в Диснейленде, 1960 год
Кибер-контроллер из сериала «Доктор Кто» на перекуре, 1968 год
Монетные телевизоры в зале ожидания на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год
Макет футуристичного атомного суперпоезда, созданный для сериала «Supertrain», который с треском провалился, 1979 год
Робот-пылесос из прошлого
Бассейн 1969 года
Велосипед будущего, 1946 год
Микроволновая печь из 60-х
Летающая платформа VZ-1 Pawnee, разработанная американской авиационной фирмой в 1955 году
Настольный вентилятор 1930-х годов
Персональный гиробайк
Этот 14-дюймовый телевизор 2000 года выпуска продавался только в Японии и имел встроенную консоль Sega Dreamcast
Хьюго Гернсбак демонстрирует свои телевизионные очки в 1963 году для журнала Life
SANAE IV — действующая южноафриканская антарктическая исследовательская база, построенная в 1997 год
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