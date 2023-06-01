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Художница и сварщица из Канады создаёт крайне необычные скульптуры из металла

Художница и сварщица из Канады создаёт крайне необычные скульптуры из металла

Автор:
01 июня 2023 08:52
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   кэл лейн   скульптуры из металла   талант   удивительно   фото   
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Канадский скульптор по металлу, художница и сварщица Кэл Лейн известна своими творениями, выполненными в технике плазменной художественной резьбы по металлу.

 В прошлом Кэл Лейн была парикмахером, но ушла из профессии, чтобы вырезать кружева из металла. Вскоре она обрела известность в творческих кругах и получила статус Железной Арт-Леди, чьи скульптуры вызывают множество вопросов и неизменно способны впечатлить.


Кружевной тренажёр

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И он даже вполне рабочий

Ещё один непривычно изящный спортивный тренажёр

Велосипед, который точно никуда не поедет

Лопаты

Да, выглядит не очень функционально, но искусство и не должно быть функциональным. Вне контекста творения художницы заставляют недоумённо хлопать глазами. Кэл Лейн стремится в своих работах соединять несоединимое, что и должно вызывать у смотрящего чувство абсурда. А что может быть более абсурдным, чем кружевная лопата?


Подводная лодка

Процесс создания

«Сладкая нефть»

Экспонаты выставки «Сладкая нефть» как раз олицетворяют собой сочетание контрастов. Благодаря художнице канистры из-под нефти обретают несвойственное им изящество и странную лёгкость.


Карты мира

Работы Кэл Лейн украшают станцию метро в Бруклине

Маленький кружевной домик из стали

Художница стремится акцентировать внимание на неожиданной связи между нежными и домашними узорами кружев и жёсткостью стального полотна, чтобы проиллюстрировать сравнение и контраст материалов и идей, которые дополняют друг друга, но в то же время и противоречат.


Ещё больше ажура


Ближе ознакомиться с творчеством Кэл Лейн можно на её сайте.

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Метки: искусство   кэл лейн   скульптуры из металла   талант   удивительно   фото   
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