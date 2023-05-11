16 впечатляющих работ из дерева

Деревообработка была популярным хобби на протяжении веков, и с появлением социальных сетей столярам стало проще, чем когда-либо, делиться своими творениями со всем миром. В последние годы поделки из дерева становятся все более популярными, и многие люди занимаются этим ремеслом как хобби и даже превращают в профессию.