16 впечатляющих работ из дерева

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Деревообработка была популярным хобби на протяжении веков, и с появлением социальных сетей столярам стало проще, чем когда-либо, делиться своими творениями со всем миром. В последние годы поделки из дерева становятся все более популярными, и многие люди занимаются этим ремеслом как хобби и даже превращают в профессию.
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Гитара, сделанная своими руками, сот процентов будет звучать лучше покупной
Не просто скамейка, а настоящее искусство
Дворец для хомячка
Руку мастера видно сразу
«Моя вторая попытка создать скульптуру из дерева. Мой отец научил меня этому»
«Официально мой самый милый проект!»
«После того, как я начал заниматься коллекционированием пластинок, я подумал, что было бы уместно построить что-то для моего проигрывателя и коллекции винила»
«Ни в коем случае не идеально, но кого это волнует... она сказала да!»
Киви!
«Я сделал и обжог этот щит вручную, для своей родственницы»
55-сантиметровый щит из ольхи, наподобие того, что Афина несла в бой.
«Только самое лучшее для моей миссис!»
«Спустя 4 года и долгого обучения я закончил этот резной комод»
«Первый токарный проект. Миска из амаранта и сегментов из клёна»
«Небольшая банда странных птиц в моей мастерской. Они довольно шумные и постоянно требуют рыбу»
«Создал этот японский светильник на день рождения моего дяди. Он много спонсировал меня в моем хобби, поэтому он заслуживает получить первую вещь, которую я создал»
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