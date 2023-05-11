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16 впечатляющих работ из дерева

16 впечатляющих работ из дерева

Автор:
11 мая 2023 09:46
Сообщество : Сделай сам!
Метки: мастер   работы из дерева   своими руками   сделай сам   талант   фльл   
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Деревообработка была популярным хобби на протяжении веков, и с появлением социальных сетей столярам стало проще, чем когда-либо, делиться своими творениями со всем миром. В последние годы поделки из дерева становятся все более популярными, и многие люди занимаются этим ремеслом как хобби и даже превращают в профессию.

 

Элегантная подставка для велосипеда

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Гитара, сделанная своими руками, сот процентов будет звучать лучше покупной

 

Не просто скамейка, а настоящее искусство

 

Дворец для хомячка

 


 

Руку мастера видно сразу

 

«Моя вторая попытка создать скульптуру из дерева. Мой отец научил меня этому»

 

«Официально мой самый милый проект!»

 

«После того, как я начал заниматься коллекционированием пластинок, я подумал, что было бы уместно построить что-то для моего проигрывателя и коллекции винила»

 


 

«Ни в коем случае не идеально, но кого это волнует... она сказала да!»

 

Киви!

 

«Я сделал и обжог этот щит вручную, для своей родственницы»

55-сантиметровый щит из ольхи, наподобие того, что Афина несла в бой.

 

«Только самое лучшее для моей миссис!»

 


 

«Спустя 4 года и долгого обучения я закончил этот резной комод»

 

«Первый токарный проект. Миска из амаранта и сегментов из клёна»

 

«Небольшая банда странных птиц в моей мастерской. Они довольно шумные и постоянно требуют рыбу»

 

«Создал этот японский светильник на день рождения моего дяди. Он много спонсировал меня в моем хобби, поэтому он заслуживает получить первую вещь, которую я создал»

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Метки: мастер   работы из дерева   своими руками   сделай сам   талант   фльл   
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Егор Полчаса назад
обжог... мда.
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