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Не яйцом единым: предметы, которые были созданы в ювелирной мастерской знаменитого Фаберже

Не яйцом единым: предметы, которые были созданы в ювелирной мастерской знаменитого Фаберже

Автор:
12 мая 2023 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   драгоценность   красота   талант   удивительно   фаберже   
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Когда мы слышим «Фаберже», то сразу же вспоминаем знаменитые шедевры ювелирного искусства, выполненные в форме фантазийных яиц. На самом деле, ювелирная мастерская Карла Фаберже создавала огромное количество вполне обыкновенных вещей.

С той разницей, что все они были сделаны из драгоценных камней и металлов, и были практически недоступны простому обывателю. В любом случае довольно интересно взглянуть на некоторые предметы, вышедшие под брендом «Фаберже».

Сам Карл Фаберже родился в 1846 году в семье ювелира Густава Фаберже. В 1872 году Карл возглавил фирму своего отца (которая существовала с 1842 года), а первое ювелирное яйцо, совместно со своими мастерами, он создал в 1885 году. Скончался великий ювелир в 1920 году в возрасте 74 лет.

К слову, одна из самых больших экспозиций находится в музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Сотни других экспонатов находятся в музеях разных стран мира и в частных коллекциях.


Миниатюрная лейка

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Лейка выполнена из цельного куска нефрита. Ручка и распылитель же сделаны из перфорированного жёлтого золота и покрыты ярко-красной эмалью по гильошированному фону. По кругу они украшены алмазами огранки «роза».

Лейка могла служить не только декоративным элементом, но и быть вполне функциональной: в ней можно было хранить песок, которым посыпали чернила.


Бонбоньерка «Голова бульдога»

Голова бульдожки выполнена из яшмы, а глаза, зубы и ноздри сделаны из бриллиантов.


Золотой портсигар

Утончённый портсигар с растительным мотивом украшен тонкими веточками из бриллиантов и алмазов огранки «роза».


Фигурка пляшущего мужика

Фигурки Фаберже в виде людей считаются наиболее значимыми после императорских пасхальных яиц. Они предназначались для самых важных клиентов.

Фигурка выполнена из беловато-розового кварца, рубаха из синтетического материала пурпурина, борода с проседью — это уральская яшма, а будто светящиеся изнутри глаза — сапфиры. Поясок же сделан из золотой проволоки.


Градусник

 Драгоценный градусник был создан в расчёте на широкий спрос. Если, конечно, «широкий спрос» предполагал иметь у себя дома подобный медицинский предмет из золота, опала и слоновой кости.


Печать «Сова»

Небольшая настольная печать в виде совы сделана из белого нефрита с использованием золота и серебра. Глаза птицы — рубины, а сфера-постамент украшена алмазным поясом.


Золотой лорнет

Изящный лорнет сделан из золота и алмазов. В ручке овальная пластина с эмалевым растительным мотивом. На ручке лорнета есть небольшое золотое ушко, которое предназначалось для того, чтобы дама могла носить его на цепочке.


Флакон в виде яблока с черенком-кисточкой

На первый взгляд может показаться, что это нефритовое яблочко с золотым черенком и алмазом — просто настольная фигурка. Но на самом деле, это баночка с кисточкой для смазывания почтовых марок: в неё наливали воду, а черенок и был той самой кисточкой.


Настольная зажигалка «Волк»

Фантазийная зажигалка с искусно сделанной волчьей головой. Выполнена она из серебра и керамики.


Сумочка

Изящная театральная сумочка выполнена из золота в технике кольчужного плетения и украшена эмалью и сапфирами.


Спичечница с изображением здания Адмиралтейства


Миниатюрная печать с бюстом Александра III

Сам бюст вырезан из кварца. Для придания камню уникальной фактуры, готовая фигурка была подвергнута процессу матировки. Бюст установлен на нефритовый постамент и украшен золотой оправой с эмалевым декором. Вензель императора сделан из алмазов огранки «роза» в серебряных креплениях.


Парфюмерный флакон с крышкой в виде женской головы

Изящный флакон сделан из цитрина с золотом и украшен алмазами огранки «роза».


Парфюмерный флакон в виде головы китайца

Ещё один необычный флакон, но уже в виде головы мужчины. Сам флакон сделан из жадеита с использованием рубинов, жемчуга, алмазов и золота.


Несессер

Несессер — это небольшой контейнер для хранения мелких предметов. Внутри данного несессера находится маникюрный набор, который включает в себя:

  • Расчёску для бровей;
  • Маникюрные ножницы;
  • Пилочку;
  • Баночку для хранения воска, которым полировали ногти;
  • Полисуар для полировки ногтей;
  • Крючок для перчаток.

Особенно хочется отметить коллекцию каменных цветов и ягод Фаберже, которые поражают своей детализацией и реалистичностью. Каждое растение помещено в небольшую вазочку, сделанную из горного хрусталя. Благодаря природной чистоте и прозрачности этого минерала, создаётся впечатление, что ёмкость наполнена водой.


Анютины глазки

Листики анютиных глазок вырезаны из нефрита, а стебель сделан из чеканного золота. Лепестки цветка выполнены из золота и покрыты многоцветной живописной эмалью. Цветок натуралистично помещён в вазочку так, чтобы создавалось впечатление, что его только что сорвали в саду и поместили в вазочку из горного хрусталя.


Драгоценные ягоды

Спелые ягоды малины выполнены из родонита, а две неспелых ягодки из нефрита, как и листьями. Стебелёк сделан также стеблях из красного золота из чеканного золота.


Васильки


Настольное украшение «Корзина с ландышами»

Плетёная корзинка полностью сделана из жёлтого золота и наполнена мхом из зелёного золота. Жемчужные цветы ландыша располагаются на золотых стебельках в окружении нефритовой листвы.


Императорские анемоны


Прекрасные алые анемоны сделаны из золота и покрыты полихромной эмалью. Цветочная зелень вырезана из нефрита, а сам изящный букет помещён в вазочку из горного хрусталя.

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Метки: Вещи   драгоценность   красота   талант   удивительно   фаберже   
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