Не яйцом единым: предметы, которые были созданы в ювелирной мастерской знаменитого Фаберже

С той разницей, что все они были сделаны из драгоценных камней и металлов, и были практически недоступны простому обывателю. В любом случае довольно интересно взглянуть на некоторые предметы, вышедшие под брендом «Фаберже».

Сам Карл Фаберже родился в 1846 году в семье ювелира Густава Фаберже. В 1872 году Карл возглавил фирму своего отца (которая существовала с 1842 года), а первое ювелирное яйцо, совместно со своими мастерами, он создал в 1885 году. Скончался великий ювелир в 1920 году в возрасте 74 лет.

К слову, одна из самых больших экспозиций находится в музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Сотни других экспонатов находятся в музеях разных стран мира и в частных коллекциях.

Миниатюрная лейка