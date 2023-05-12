Не яйцом единым: предметы, которые были созданы в ювелирной мастерской знаменитого Фаберже

Когда мы слышим «Фаберже», то сразу же вспоминаем знаменитые шедевры ювелирного искусства, выполненные в форме фантазийных яиц. На самом деле, ювелирная мастерская Карла Фаберже создавала огромное количество вполне обыкновенных вещей.
С той разницей, что все они были сделаны из драгоценных камней и металлов, и были практически недоступны простому обывателю. В любом случае довольно интересно взглянуть на некоторые предметы, вышедшие под брендом «Фаберже».
Сам Карл Фаберже родился в 1846 году в семье ювелира Густава Фаберже. В 1872 году Карл возглавил фирму своего отца (которая существовала с 1842 года), а первое ювелирное яйцо, совместно со своими мастерами, он создал в 1885 году. Скончался великий ювелир в 1920 году в возрасте 74 лет.
К слову, одна из самых больших экспозиций находится в музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Сотни других экспонатов находятся в музеях разных стран мира и в частных коллекциях.
Миниатюрная лейка
Лейка выполнена из цельного куска нефрита. Ручка и распылитель же сделаны из перфорированного жёлтого золота и покрыты ярко-красной эмалью по гильошированному фону. По кругу они украшены алмазами огранки «роза».
Лейка могла служить не только декоративным элементом, но и быть вполне функциональной: в ней можно было хранить песок, которым посыпали чернила.
Бонбоньерка «Голова бульдога»
Голова бульдожки выполнена из яшмы, а глаза, зубы и ноздри сделаны из бриллиантов.
Золотой портсигар
Утончённый портсигар с растительным мотивом украшен тонкими веточками из бриллиантов и алмазов огранки «роза».
Фигурка пляшущего мужика
Фигурки Фаберже в виде людей считаются наиболее значимыми после императорских пасхальных яиц. Они предназначались для самых важных клиентов.
Фигурка выполнена из беловато-розового кварца, рубаха из синтетического материала пурпурина, борода с проседью — это уральская яшма, а будто светящиеся изнутри глаза — сапфиры. Поясок же сделан из золотой проволоки.
Градусник
Драгоценный градусник был создан в расчёте на широкий спрос. Если, конечно, «широкий спрос» предполагал иметь у себя дома подобный медицинский предмет из золота, опала и слоновой кости.
Печать «Сова»
Небольшая настольная печать в виде совы сделана из белого нефрита с использованием золота и серебра. Глаза птицы — рубины, а сфера-постамент украшена алмазным поясом.
Золотой лорнет
Изящный лорнет сделан из золота и алмазов. В ручке овальная пластина с эмалевым растительным мотивом. На ручке лорнета есть небольшое золотое ушко, которое предназначалось для того, чтобы дама могла носить его на цепочке.
Флакон в виде яблока с черенком-кисточкой
На первый взгляд может показаться, что это нефритовое яблочко с золотым черенком и алмазом — просто настольная фигурка. Но на самом деле, это баночка с кисточкой для смазывания почтовых марок: в неё наливали воду, а черенок и был той самой кисточкой.
Настольная зажигалка «Волк»
Фантазийная зажигалка с искусно сделанной волчьей головой. Выполнена она из серебра и керамики.
Сумочка
Изящная театральная сумочка выполнена из золота в технике кольчужного плетения и украшена эмалью и сапфирами.
Спичечница с изображением здания Адмиралтейства
Миниатюрная печать с бюстом Александра III
Сам бюст вырезан из кварца. Для придания камню уникальной фактуры, готовая фигурка была подвергнута процессу матировки. Бюст установлен на нефритовый постамент и украшен золотой оправой с эмалевым декором. Вензель императора сделан из алмазов огранки «роза» в серебряных креплениях.
Парфюмерный флакон с крышкой в виде женской головы
Изящный флакон сделан из цитрина с золотом и украшен алмазами огранки «роза».
Парфюмерный флакон в виде головы китайца
Ещё один необычный флакон, но уже в виде головы мужчины. Сам флакон сделан из жадеита с использованием рубинов, жемчуга, алмазов и золота.
Несессер
Несессер — это небольшой контейнер для хранения мелких предметов. Внутри данного несессера находится маникюрный набор, который включает в себя:
- Расчёску для бровей;
- Маникюрные ножницы;
- Пилочку;
- Баночку для хранения воска, которым полировали ногти;
- Полисуар для полировки ногтей;
- Крючок для перчаток.
Особенно хочется отметить коллекцию каменных цветов и ягод Фаберже, которые поражают своей детализацией и реалистичностью. Каждое растение помещено в небольшую вазочку, сделанную из горного хрусталя. Благодаря природной чистоте и прозрачности этого минерала, создаётся впечатление, что ёмкость наполнена водой.
Анютины глазки
Листики анютиных глазок вырезаны из нефрита, а стебель сделан из чеканного золота. Лепестки цветка выполнены из золота и покрыты многоцветной живописной эмалью. Цветок натуралистично помещён в вазочку так, чтобы создавалось впечатление, что его только что сорвали в саду и поместили в вазочку из горного хрусталя.
Драгоценные ягоды
Спелые ягоды малины выполнены из родонита, а две неспелых ягодки из нефрита, как и листьями. Стебелёк сделан также стеблях из красного золота из чеканного золота.
Васильки
Настольное украшение «Корзина с ландышами»
Плетёная корзинка полностью сделана из жёлтого золота и наполнена мхом из зелёного золота. Жемчужные цветы ландыша располагаются на золотых стебельках в окружении нефритовой листвы.
Императорские анемоны
Прекрасные алые анемоны сделаны из золота и покрыты полихромной эмалью. Цветочная зелень вырезана из нефрита, а сам изящный букет помещён в вазочку из горного хрусталя.
Источник:
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