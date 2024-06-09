Почему в Японии раз в год втыкают иглы в тофу

Нет, не потому что у них там принято мучить и пытать тофу. Но вы видели японскую вышивку по шелку? А какие красивые у них бывают расшитые пояса? Не трудно догадаться, что раньше такая работа стоила титанических усилий от вышивальщиц и огромного умения.
И логично, что вокруг шитья и вышивания в Японии образовалась целая культура, внезапно включающая в себя… похороны и поминки иголок!
Почему хороним иголки
Этому фестивалю поминок уже более 400 лет. В феврале женщины одеваются яркие традиционные кимоно и отправляются в любой буддийский храм Токио, где можно помянуть иглы, что сломались в этом году.
Потому что эти иглы верно служили и работали столько же тяжело, как и их хозяйки. Японки сотню лет назад были благодарны за помощь иглам, которые давали им работу и пропитание.
Сломанную иглу нужно сохранить до февраля, а потом на фестивале Хари Куйо воткнуть ее в специальный кусочки желе или тофу. Это мягкая постель – тоже знак благодарности за труд.
В восточной традиции вообще довольно часто возносят благодарности вещам, которые помогают зарабатывать на жизнь. У нас в культуре скорее воздавали благодарность коням и коровам, которые помогали возделывать поле. Но в Азии более склонны считать, что не только животные, но и каждый предмет имеет свою душу, а значит – по нему можно справить поминки.
Тофу – это нежность
Почему именно в еду, да еще в тофу? Потому что он невероятно мягкий и есть по всей Японии, то есть обряд можно справить в любом уголке. Тофу – это мягкость и нежность, и после жизни хозяйка окутывает иглу в эту нежность.
В Японии еще есть поверье, на кончике иглы скапливают боли и горести швей, которыми они не могут ни с кем поделиться. И в итоге они втыкают эти горести в мягкий тофу, что подарит им потом облегчение. Очень красивая метафора, и понимание, что не всякой бедой можно поделиться.
В день Хари Куйо запрещено выполнять любую работу по дому – пусть вещи отдыхают.
Бог, сделай меня пряморукой!
Сейчас японки работают в офисах и все меньше увлекаются рукоделием, любую одежду можно купить в магазине.
Потому чаще на ритуал приходят молодые японки, чтобы помолиться иглам и божествам подарить им дар красиво шить. То есть улучшают навыки при помощи молитвы. По-настоящему приносят сломанные иглы только девушки, что увлекаются шитьем, как хобби. Иногда это иглы от швейных машинок. А что, им тоже положен мягкий тофу за работу!
Источник:
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