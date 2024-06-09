Почему в Японии раз в год втыкают иглы в тофу

И логично, что вокруг шитья и вышивания в Японии образовалась целая культура, внезапно включающая в себя… похороны и поминки иголок!

Почему хороним иголки

Этому фестивалю поминок уже более 400 лет. В феврале женщины одеваются яркие традиционные кимоно и отправляются в любой буддийский храм Токио, где можно помянуть иглы, что сломались в этом году.