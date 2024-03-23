FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8691 пост • 907 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall

Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall

Автор:
23 марта 2024 04:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: crocus city hall   Видео   Москва   звезды   звезды о терракте   знаменитости   терракт   шаман   шоу бизнес   
2196
10
1

После трагедии в Москве певец заявил, что он в стороне не останется.

"Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии".

Не остался в стороне сербский и российский актер Милош Бикович, он призвал помогать пострадавшим и не быть безучастным к этой трагедии.


Филипп Киркоров в запрещенной соцсети так же заявил, что необходимо сплотиться в такой тяжелый час и назвал произошедшее - чудовищным актом террора.


Певец Олег Газманов:

Певец Сергей Жуков:

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская:


Актер, телеведущий Оскар Кучера, покинул Крокус с женой за 15 минут до трагедии.


Певец Григорий Лепс:

Стас Пьеха:

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Более подробную информацию о произошедшем можно прочесть здесь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: crocus city hall   Видео   Москва   звезды   звезды о терракте   знаменитости   терракт   шаман   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Никита Сергеевич Час назад
Как классно пиариться на костях. Молодцы. Настоящее добро делается от сердца и молча. А то, что эти скоморохи говорят на каждом углу - просто чтобы себя прорекламировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Шаман пусть подстрижется сначала, как русский и кожанку дурацкую больше не надевает, а то очень нездоровые ассоциации возникают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
сегодня вся укрофашистская и российская либероидная сволочь будет на Фишках..с новых акков глумиться.
Осторожно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vargas 2 часа назад
Мвд нужно обратить внимание на «кадровый голод» по всей стране. Индексировать з/п сотрудникам. Большинство парней силовиков на контракте в сво. А внутри, два участковых на три района. А могли бы предотвратить, это же работа с населением, бабульками и т.д. Посторонние во дворе сразу на карандаш. Министр мвд должен подать в отставку после такого. Нет у него стратегического мышления. Мелкий он доя такого звания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1041 пост (1035 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101928



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иногда даже собственным глазам нельзя верить: фото, на которые придется взглянуть дважды
Иногда даже собственным глазам нельзя верить: фото, на которые придется взглянуть дважды
В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные продукты
В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные...
Набирающие популярность в сообществах
Часы Джонни Деппа. Зачем ему сразу два циферблата
Часы Джонни Деппа. Зачем ему сразу два циферблата
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#авто аварии#кот#Россия#улыбнуло#кошка#кино
#животные#машина#ДТП#факты#забавно#люди#интересное#Разное#дети#Китай
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#шоу бизнес#фильм#знаменитости#подборка
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Певец Шаман (Ярослав Дронов) Певец Шаман (Ярослав Дронов) Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию У Инстасамки отменяют концерты по стране У Инстасамки отменяют концерты по стране Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Энтони Хопкинс зажигает: актер сплясал для своих поклонников в соцсетях Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни Шнур вновь в центре скандала из-за своей песни

На что жалуетесь?

Вернуться