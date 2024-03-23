Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall

После трагедии в Москве певец заявил, что он в стороне не останется.
"Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии".
Не остался в стороне сербский и российский актер Милош Бикович, он призвал помогать пострадавшим и не быть безучастным к этой трагедии.
Филипп Киркоров в запрещенной соцсети так же заявил, что необходимо сплотиться в такой тяжелый час и назвал произошедшее - чудовищным актом террора.
Певец Олег Газманов:
Певец Сергей Жуков:
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская:
Актер, телеведущий Оскар Кучера, покинул Крокус с женой за 15 минут до трагедии.
Певец Григорий Лепс:
Стас Пьеха:
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Более подробную информацию о произошедшем можно прочесть здесь.
Источник:
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