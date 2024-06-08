Перегрев и зависимость от самок: чем львы платят за свою шикарную гриву?

Все мы иногда делаем что-то исключительно ради понтов. Одни покупают дорогие телефоны и брендовые шмотки, другие — сырки в Пятёрочке не по акции. Животные тоже знают цену выпендрёжа. Правда, деньги они ещё не придумали, так что хвастаться приходится самими собой. И сегодня у нас в студии главный понторез животного мира: встречайте, его величество — лев!
Понтоваться этих животин обязывает сам статус. Раз ты царь — соответствуй! Заниженную девятку львы водить не умеют — у них лапки. Вот и пришлось котикам придумать кое-что поинтереснее. Чтобы всем в округе показать собственную крутость, они отращивают гриву! Да, никаких других функций шерсть на шее не несёт!
Раньше думали, что грива нужна для защиты во время драки, но сейчас учёные опровергли эту теорию. Густой мех действительно может защитить горло, только вот туда никто не целится. Во время схватки львы атакуют спину и зад противника — шею они не трогают.
Грива — это вторичный половой признак, как огромные рога или яркие перья. За развитие самцовых признаков и, соответственно, рост густой шевелюры отвечает тестостерон. Это один из главных половых гормонов у самцов всех позвоночных животных. Помимо регуляции репродуктивных функций, тестостерон влияет на развитие физических данных самца, а также на его поведение. Видели всех этих качков из спортзала? Да, тестостерон!
Чем больше ядрёного мужицкого гормона в крови, тем сильнее лев и гуще его грива. Пышная шерсть на голове и шее будто бы огромный плакат — «Я тут самый царский царь, склонитесь!». Для других самцов в округе это действует как предостережение. Они трижды подумают, стоит ли драться с вон тем красавчиком с роскошной шевелюрой. Ведь вместе с укладкой в комплекте идут нехилая сила и стальной характер!
На львиц грива работает прямо противоположным образом. Чем пышнее, чернее и длиннее причёска короля, тем желаннее он в глазах у самок. Такой лев гарантированно сможет дать крепкое потомство и защитить свой прайд — тестостерона у него хоть отбавляй!
Ирония царской судьбы в том, что в повседневной жизни, когда нет соперников и все самки оплодотворены, грива приносит огромный дискомфорт. Шерсть вырастает до 40 сантиметров в длину. А учитывая её плотность, грива превращается в грелку на половину тела. Все ведь в курсе, что львы живут в Африке — самом горячем континенте планеты? Представьте себя там же, одетыми в шапку, шарфик и кофточку! Вот, а животины так постоянно ходят!
Из-за риска перегрева большие коты не могут охотиться днём наравне со львицами и поэтому от них зависят. Получается замкнутый круг: чем гуще грива, тем больше ты нравишься самкам и сильнее в них нуждаешься. А значит, надо отрастить шевелюру ещё лучше, чтобы львицы не передумали тебя кормить! Вот вам и эволюция львиного прайда!
Источник:
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