Перегрев и зависимость от самок: чем львы платят за свою шикарную гриву?

Ирония царской судьбы в том, что в повседневной жизни, когда нет соперников и все самки оплодотворены, грива приносит огромный дискомфорт. Шерсть вырастает до 40 сантиметров в длину. А учитывая её плотность, грива превращается в грелку на половину тела. Все ведь в курсе, что львы живут в Африке — самом горячем континенте планеты? Представьте себя там же, одетыми в шапку, шарфик и кофточку! Вот, а животины так постоянно ходят!