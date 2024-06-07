Жираф выхватил ребёнка из автомобиля во время сафари

Джейсон Тотен вместе с женой Сьеррой Роберт и дочерью отправились в Центр дикой природы Fossil Rim в Глен Роуз. Семья из Техаса ожидала получить новые эмоции, но сафари чуть не закончилось трагедией, когда жираф схватил девочку.
Подобно контактному зоопарку, в Fossil Rim посетители могут покормить некоторых зверей.
Семейная пара и их дочь Пейсли любовались животными, когда к пикапу подошёл жираф, который особенно понравился малышке.
Родители предложили малышке покормить жирафа с руки, но уже через мгновение он поднял двухлетнюю девочку в воздух.
Сьерра быстро отреагировала и выхватила Пейсли.
"Я увидел жирафа... а потом он поднял дочь, - рассказывает Джейсон. - У меня остановилось сердце, я до смерти испугался".
Животное осознало свою ошибку и отпустило девочку. Пейсли даже не успела почувствовать страх.
Джейсон добавил: "Мы посмеялись над ситуацией, когда поняли, что все целы и невредимы".
По словам отца, всё произошло совершенно случайно: пятнистый намеревался выхватить пакет с кормом из рук Пейсли, который она не хотела отпускать.
Родители отвели дочь в сувенирный магазин, где она выбрала подарки.
"Всё, что она хотела, - это плюшевого жирафа и футболку с жирафом, - сказал отец. - В итоге мы купили ей и то, и другое".
Жирафы - самые высокие млекопитающие в мире - обычно не агрессивны. Однако самки могут проявлять враждебность, защищая своих детёнышей.
После инцидента руководство Fossil Rim объявило новое правило, согласно которому гостям запрещается ездить в кузове пикапа.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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