Жираф выхватил ребёнка из автомобиля во время сафари

Животное осознало свою ошибку и отпустило девочку. Пейсли даже не успела почувствовать страх.

Джейсон добавил: "Мы посмеялись над ситуацией, когда поняли, что все целы и невредимы".

По словам отца, всё произошло совершенно случайно: пятнистый намеревался выхватить пакет с кормом из рук Пейсли, который она не хотела отпускать.

Родители отвели дочь в сувенирный магазин, где она выбрала подарки.

"Всё, что она хотела, - это плюшевого жирафа и футболку с жирафом, - сказал отец. - В итоге мы купили ей и то, и другое".