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Жираф выхватил ребёнка из автомобиля во время сафари

Жираф выхватил ребёнка из автомобиля во время сафари

Автор:
07 июня 2024 09:52
Сообщество : Животные
Метки: США   девочка   жираф   инцидент   парк   сафари   
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Джейсон Тотен вместе с женой Сьеррой Роберт и дочерью отправились в Центр дикой природы Fossil Rim в Глен Роуз. Семья из Техаса ожидала получить новые эмоции, но сафари чуть не закончилось трагедией, когда жираф схватил девочку.

Подобно контактному зоопарку, в Fossil Rim посетители могут покормить некоторых зверей.

Семейная пара и их дочь Пейсли любовались животными, когда к пикапу подошёл жираф, который особенно понравился малышке.

Родители предложили малышке покормить жирафа с руки, но уже через мгновение он поднял двухлетнюю девочку в воздух.

Сьерра быстро отреагировала и выхватила Пейсли.

"Я увидел жирафа... а потом он поднял дочь, - рассказывает Джейсон. - У меня остановилось сердце, я до смерти испугался".

Животное осознало свою ошибку и отпустило девочку. Пейсли даже не успела почувствовать страх.

Джейсон добавил: "Мы посмеялись над ситуацией, когда поняли, что все целы и невредимы".

По словам отца, всё произошло совершенно случайно: пятнистый намеревался выхватить пакет с кормом из рук Пейсли, который она не хотела отпускать.

Родители отвели дочь в сувенирный магазин, где она выбрала подарки.

"Всё, что она хотела, - это плюшевого жирафа и футболку с жирафом, - сказал отец. - В итоге мы купили ей и то, и другое".

Жирафы - самые высокие млекопитающие в мире - обычно не агрессивны. Однако самки могут проявлять враждебность, защищая своих детёнышей.

После инцидента руководство Fossil Rim объявило новое правило, согласно которому гостям запрещается ездить в кузове пикапа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   девочка   жираф   инцидент   парк   сафари   
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20  комментариев
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27k
Sheir Час назад
Как можно быть такими идиотами? Я о родителях.
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Отвратительный Мужик 47 минут назад
К жирафу вопросов нет , это дикое животное. Все вопросы к идиотам родителям .
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3015 постов (2843 в горячем)

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