В мире животных: лев попытался познакомиться с самкой, но это не понравилось ее братьям

На кадрах видно, что Джек приблизился к львице, но его тут же окружили ее братья, и началось напряженное противостояние. Самцы начали атаковать незваного гостя и в итоге прогнали. К счастью, в результате пострадала только гордость Джека.

«Молодому льву не понравилось, что его сестра заинтересовалась Джеком, — объяснил ситуацию фотограф, 45-летний Андре Пфлаум. — Главный самец напал на Джека сзади, пока тот разбирался с его сыном. Джек был вынужден бежать, потому что их было слишком много, а главный лев был слишком доминантным и опытным».