В мире животных: лев попытался познакомиться с самкой, но это не понравилось ее братьям

Остросюжетные снимки из частного заповедника Шамвари в Южной Африке запечатлели точный момент, когда гордости льва-кочевника по кличке Джек был нанесен сокрушительный удар. Самоуверенный хищник попытался познакомиться с одной львицей поближе, но встретил жесткий отпор со стороны ее недовольных братьев.
На кадрах видно, что Джек приблизился к львице, но его тут же окружили ее братья, и началось напряженное противостояние. Самцы начали атаковать незваного гостя и в итоге прогнали. К счастью, в результате пострадала только гордость Джека.
«Молодому льву не понравилось, что его сестра заинтересовалась Джеком, — объяснил ситуацию фотограф, 45-летний Андре Пфлаум. — Главный самец напал на Джека сзади, пока тот разбирался с его сыном. Джек был вынужден бежать, потому что их было слишком много, а главный лев был слишком доминантным и опытным».
«После всего этого мне понадобилась минутка, чтобы прийти в себя», — признался Андре. Фотограф добавил, что ему часто бывает страшно находиться так близко к грозным животным. «Сидеть в открытой машине, иногда даже без крыши и на расстоянии менее метра от большой кошки — в первый раз мне было по-настоящему страшно. Даже на пеших сафари нужно всегда быть начеку и проявлять уважение к дикой природе».
Льва Джека представили прайду, чтобы разбавить его новыми генами и бросить вызов другим львам. Однако многих смутил его внешний вид: местные жители опасались, что в сравнении с другими львами Джек окажется недостаточно силен, чтобы постоять за себя или охотиться за едой.
К счастью, с тех пор Джек вступил в контакт с центральным прайдом, сформировав необычную коалицию с молодым самцом. «Кочевым львам действительно сложнее добывать пищу, потому что львы обычно охотятся в идеальной хореографии как прайд», — объяснил Андре.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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