FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12516 постов • 1325 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В мире животных: лев попытался познакомиться с самкой, но это не понравилось ее братьям

В мире животных: лев попытался познакомиться с самкой, но это не понравилось ее братьям

Автор:
19 июля 2022 19:52
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   в мире животных   дикая природа   заповедник   львы   сафари   южная африка   
456
11

Остросюжетные снимки из частного заповедника Шамвари в Южной Африке запечатлели точный момент, когда гордости льва-кочевника по кличке Джек был нанесен сокрушительный удар. Самоуверенный хищник попытался познакомиться с одной львицей поближе, но встретил жесткий отпор со стороны ее недовольных братьев.

На кадрах видно, что Джек приблизился к львице, но его тут же окружили ее братья, и началось напряженное противостояние. Самцы начали атаковать незваного гостя и в итоге прогнали. К счастью, в результате пострадала только гордость Джека.

«Молодому льву не понравилось, что его сестра заинтересовалась Джеком, — объяснил ситуацию фотограф, 45-летний Андре Пфлаум. — Главный самец напал на Джека сзади, пока тот разбирался с его сыном. Джек был вынужден бежать, потому что их было слишком много, а главный лев был слишком доминантным и опытным».

×
×

 «После всего этого мне понадобилась минутка, чтобы прийти в себя», — признался Андре. Фотограф добавил, что ему часто бывает страшно находиться так близко к грозным животным. «Сидеть в открытой машине, иногда даже без крыши и на расстоянии менее метра от большой кошки — в первый раз мне было по-настоящему страшно. Даже на пеших сафари нужно всегда быть начеку и проявлять уважение к дикой природе».

Льва Джека представили прайду, чтобы разбавить его новыми генами и бросить вызов другим львам. Однако многих смутил его внешний вид: местные жители опасались, что в сравнении с другими львами Джек окажется недостаточно силен, чтобы постоять за себя или охотиться за едой.

К счастью, с тех пор Джек вступил в контакт с центральным прайдом, сформировав необычную коалицию с молодым самцом. «Кочевым львам действительно сложнее добывать пищу, потому что львы обычно охотятся в идеальной хореографии как прайд», — объяснил Андре.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ynews   в мире животных   дикая природа   заповедник   львы   сафари   южная африка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
greesevold 2 часа назад
Кто из них Джек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo 2 часа назад
Не нравится вам зять, е..те сестру сами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 2 часа назад
хореография и прайд...
WTF?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 любопытных изображений необычных находок
17 любопытных изображений необычных находок
Тот случай, когда завелась любовница
Тот случай, когда завелась любовница
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Что стало со знаменитым алым купальником Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу»?
Что стало со знаменитым алым купальником Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу»?
Николай II прикалываться изволит
Николай II прикалываться изволит
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удачи вам

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Разное#фотографии#Приколы#аварии#дикие животные#забавно#автомир
#Юмор#животные#подборка#картинки#СССР#Жизнь#автомобили#шоу бизнес#Прошлое#Ynews
#прикол#интересно#интересное#факты#дтп#Россия#дети#маразм#авто аварии#природа
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Необыкновенное зрелище: в Индии сразу три королевские кобры обвились вокруг дерева Необыкновенное зрелище: в Индии сразу три королевские кобры обвились вокруг дерева Цари зверей на грани вымирания: потрясающие снимки африканских львов Цари зверей на грани вымирания: потрясающие снимки африканских львов Заповедник в ЮАР сажает туристов в "клетку" Заповедник в ЮАР сажает туристов в "клетку" 50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии 50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии Большой кусь: Два бегемота сцепились в часовой схватке на реке в Южной Африке Большой кусь: Два бегемота сцепились в часовой схватке на реке в Южной Африке

На что жалуетесь?

Вернуться