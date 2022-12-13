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В стратосферу на воздушном шаре: космический туризм становится реальностью

В стратосферу на воздушном шаре: космический туризм становится реальностью

Автор:
13 декабря 2022 14:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: HALO Space   Ynews   Вот это ДА   воздушный шар   интересные новости   космические туристы   космический туризм   круто   полет в стратосферу   
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Мадридская компания HALO Space планирует уже в 2029 году запустить регулярные рейсы для космических туристов. Испытания предназначенного для этого воздушного шара с круглой герметичной капсулой уже идут. Недавно был осуществлен запуск шара в стратосферу, и он прошел более чем успешно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: HALO Space   Ynews   Вот это ДА   воздушный шар   интересные новости   космические туристы   космический туризм   круто   полет в стратосферу   
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5  комментариев
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12k
Kostick Час назад
так до космоса ещё 60 км. или это толерастный "космос"?
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39k
turyst 22 минуты назад
Где-то это я уже видел...

Ах, конечно, здесь и видел.
От того же автора. :)
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789
Kanifolkin 38 минут назад
Аффтор. Хватит продвигать идеи толерастного западного "космоса" у которого граница - растягивается до невероятных размеров (только без "ВыНипанимаете - ЭтаДругое"). Это полёт в стратосферу и точка. В СССР сделан был еще почти сто лет назад и что? Взять кого-то еще туристом - запросто, но космосом - ЭТАНИНАЗЫВАЕЦЦА. Задолбали грамотеи, плохо учившиеся в школе или выполняющие чей-то заказ, на рекламу только западной суперсилы.

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