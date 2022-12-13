В стратосферу на воздушном шаре: космический туризм становится реальностью

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Мадридская компания HALO Space планирует уже в 2029 году запустить регулярные рейсы для космических туристов. Испытания предназначенного для этого воздушного шара с круглой герметичной капсулой уже идут. Недавно был осуществлен запуск шара в стратосферу, и он прошел более чем успешно!
Беспилотный полет длился 4 часа 10 минут на высоте 37 километров над Землей, после чего аппарат благополучно приземлился в запланированном месте.
Компания HALO Space продолжит проводить испытания, чтобы уже с 2029 года запустить коммерческие рейсы для тех, кто хочет полюбоваться на нашу планету из стратосферы, границы атмосферы и космоса.
"Космическим туристам" придется заплатить за такое удовольствие от 100 до 200 тысяч долларов. Планируется примерно 400 полётов в год, это 3000 пассажиров.
"Космическим туристам" придется заплатить за такое удовольствие от 100 до 200 тысяч долларов. Планируется примерно 400 полётов в год, это 3000 пассажиров.
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По словам генерального директора HALO Space Карлоса Мира, испытательный полет на прошлой неделе стартовал в штаб-квартире Института фундаментальных исследований Тата (TIFR) в Хайдарабаде, Индия, и прошел точно по плану.
"Наша цель в этом первом полете состояла в том, чтобы протестировать системы безопасности, а также систему навигации и управления, — сказал он. — Они не только работали точно так, как ожидалось, но также мы смогли собрать важные данные с бортовых датчиков, инструментов и камер, которые помогут нам в дальнейших испытаниях".
"Наша цель в этом первом полете состояла в том, чтобы протестировать системы безопасности, а также систему навигации и управления, — сказал он. — Они не только работали точно так, как ожидалось, но также мы смогли собрать важные данные с бортовых датчиков, инструментов и камер, которые помогут нам в дальнейших испытаниях".
По словам Альберто Кастрильо, аэрокосмического инженера и технического директора HALO Space, при регулярных полетах во время спуска парашют будет раскрываться примерно на высоте 20 км.
"В этом испытательном полете мы хотели продемонстрировать, что даже на самой большой высоте в 37 километров мы можем развернуть его и безопасно приземлиться — и мы с гордостью сообщаем, что нам это удалось", — добавил он.
"В этом испытательном полете мы хотели продемонстрировать, что даже на самой большой высоте в 37 километров мы можем развернуть его и безопасно приземлиться — и мы с гордостью сообщаем, что нам это удалось", — добавил он.
Капсула, которая будет перевозить восемь пассажиров и одного пилота за рейс, имеет панорамные окна, обеспечивающие 360-градусный обзор нашей родной планеты на высоте до 40 километров.
Длительность полёта составит от четырех до шести часов — за это время пассажиры смогут получить грандиозные впечатления.
Компания Halo Space утверждает, что ее герметичные капсулы поднимаются без выбросов CO2, что делает их "самым экологически чистым способом посещения космоса".
Второй испытательный полет уже запланирован на конец первой половины 2023 года в Севилье, Испания.
HALO Space испытает управление летательным аппаратом во время спуска и посадки с использованием парафойла, специального надувающегося крыла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: HALO Space Ynews Вот это ДА воздушный шар интересные новости космические туристы космический туризм круто полет в стратосферу
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Ах, конечно, здесь и видел.
От того же автора. :)
Стратосфера и 37 километров, и космос от 100, это, как бы разные вещи.