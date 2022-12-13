В стратосферу на воздушном шаре: космический туризм становится реальностью

По словам генерального директора HALO Space Карлоса Мира, испытательный полет на прошлой неделе стартовал в штаб-квартире Института фундаментальных исследований Тата (TIFR) в Хайдарабаде, Индия, и прошел точно по плану.



"Наша цель в этом первом полете состояла в том, чтобы протестировать системы безопасности, а также систему навигации и управления, — сказал он. — Они не только работали точно так, как ожидалось, но также мы смогли собрать важные данные с бортовых датчиков, инструментов и камер, которые помогут нам в дальнейших испытаниях".