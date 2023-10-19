Земля в иллюминаторе видна: роскошный туалет для космических туристов от Space Perspective

Американская компания Space Perspective собирается с 2024 года начать 6-часовые туристические вояжи в космос — на специально оборудованном воздушном шаре. Чтобы потенциальные клиенты не сомневались в комфортабельности полёта, компания показала, как будет выглядеть туалет на борту их летательного аппарата.
Вряд ли найдется много туалетов, способных сравниться с этим. Ведь из него открывается потрясающий вид из космоса на нашу планету, и наблюдать всю эту красоту можно в прямом смысле сидя на унитазе.
Туалет настолько роскошен, что его проектировщики назвали его «первым в мире космическим спа-салоном». Представляя проект, флоридская компания Space Perspective написала: «Один из первых вопросов, который мы получаем о шестичасовом космическом полете, звучит так: "А как там насчет... сходить в туалет?". Пожалуйста. Вот идеальное место для уединения наших исследователей во время их путешествия на край космоса».
Компания Space Perspective надеется осуществить первый полет на край космоса в конце 2024 года.
Разработана элегантная капсула под названием «Космический корабль Нептун», находясь в которой путешественники смогут полюбоваться панорамными видами с высоты более 32 километров, вкусно поесть и выпить, а также послушать музыку в мягких креслах с откидывающимися спинками.
Цена билета: 125 000 долларов
Взлет из Флориды
Продолжительность: 6 часов
Невесомость: нет
Высота: 32,2 км
Количество пассажиров: 8 человек
В течение двух часов пассажиры смогут наблюдать через большие иллюминаторы «кривизну Земли, полную черноту космоса и тонкую голубую линию нашей атмосферы», сообщает Space Perspective. Капсула будет оснащена высокоскоростным Wi-Fi, что позволит пассажирам «пригласить в путешествие родных и друзей с Земли».
Space Perspective — не единственная компания, планирующая зарабатывать на космическом туризме. Но от конкурентов ее отличает тот факт, что она постоянно хвастается «непревзойденным видом» из туалета своего летательного аппарата.
В своей последней рекламной акции было отдельно упомянуто, что ванная комната будет окрашена в мягкие успокаивающие тона, украшена живыми растениями, и прямо из нее тоже можно будет смотреть на Землю. Кроме того, на крышке унитаза будет установлено мягкое сиденье, превращающее унитаз в удобный стул, на котором можно «насладиться моментом уединения». А благодаря наличию Wi-Fi можно сделать селфи в ванной комнате! Так, как вы привыкли делать дома, только на высоте 32 км.
В отличие от Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которые отличаются турбулентностью полета ракеты и космического самолета, компания Space Perspective обещает несколько более спокойное путешествие в стратосферу Земли.
Аппарат поднимет пассажиров на высоту 20 миль (32,2 км), но им не удастся испытать невесомость, которую предлагают ракета New Shepard компании Blue Origin (поднимается на высоту 105 км) и SpaceShipTwo компании Virgin Galactic (поднимается на высоту 80 км).
Сферическая капсула Space Perspective будет крепиться к воздушному шару, запускаемому с морских судов, переоборудованных в «плавучие космодромы» у побережья Флориды. В настоящее время он строится недалеко от Космического центра Кеннеди НАСА, и первый запуск запланирован на конец следующего года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В стратосферу на воздушном шаре: космический туризм становится реальностью
- Компания Space Perspective представила дизайн капсулы для космического туризма
- К 2024 году туристы смогут летать в стратосферу на воздушном шаре
- Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре
- НАСА открывает МКС для космических туристов
а при чем тут тогда космос?
Кстати, как там с возможностью покурить? И почему нет фоток места ,где можно вкусно поесть и выпить? Наверное потому, что все это придется делать в кресле,как в самолете?