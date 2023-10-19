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Земля в иллюминаторе видна: роскошный туалет для космических туристов от Space Perspective

Земля в иллюминаторе видна: роскошный туалет для космических туристов от Space Perspective

Автор:
19 октября 2023 15:11
Сообщество : Космос
Метки: space perspective   будущее   воздушный шар   космические туристы   космический туризм   летательный аппарат   стратосфера   
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Американская компания Space Perspective собирается с 2024 года начать 6-часовые туристические вояжи в космос — на специально оборудованном воздушном шаре. Чтобы потенциальные клиенты не сомневались в комфортабельности полёта, компания показала, как будет выглядеть туалет на борту их летательного аппарата.


Вряд ли найдется много туалетов, способных сравниться с этим. Ведь из него открывается потрясающий вид из космоса на нашу планету, и наблюдать всю эту красоту можно в прямом смысле сидя на унитазе.


Туалет настолько роскошен, что его проектировщики назвали его «первым в мире космическим спа-салоном». Представляя проект, флоридская компания Space Perspective написала: «Один из первых вопросов, который мы получаем о шестичасовом космическом полете, звучит так: "А как там насчет... сходить в туалет?". Пожалуйста. Вот идеальное место для уединения наших исследователей во время их путешествия на край космоса».



Компания Space Perspective надеется осуществить первый полет на край космоса в конце 2024 года.

Разработана элегантная капсула под названием «Космический корабль Нептун», находясь в которой путешественники смогут полюбоваться панорамными видами с высоты более 32 километров, вкусно поесть и выпить, а также послушать музыку в мягких креслах с откидывающимися спинками.


Цена билета: 125 000 долларов

Взлет из Флориды

Продолжительность: 6 часов

Невесомость: нет

Высота: 32,2 км

Количество пассажиров: 8 человек



В течение двух часов пассажиры смогут наблюдать через большие иллюминаторы «кривизну Земли, полную черноту космоса и тонкую голубую линию нашей атмосферы», сообщает Space Perspective. Капсула будет оснащена высокоскоростным Wi-Fi, что позволит пассажирам «пригласить в путешествие родных и друзей с Земли».


Space Perspective — не единственная компания, планирующая зарабатывать на космическом туризме. Но от конкурентов ее отличает тот факт, что она постоянно хвастается «непревзойденным видом» из туалета своего летательного аппарата.


В своей последней рекламной акции было отдельно упомянуто, что ванная комната будет окрашена в мягкие успокаивающие тона, украшена живыми растениями, и прямо из нее тоже можно будет смотреть на Землю. Кроме того, на крышке унитаза будет установлено мягкое сиденье, превращающее унитаз в удобный стул, на котором можно «насладиться моментом уединения». А благодаря наличию Wi-Fi можно сделать селфи в ванной комнате! Так, как вы привыкли делать дома, только на высоте 32 км.

В отличие от Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которые отличаются турбулентностью полета ракеты и космического самолета, компания Space Perspective обещает несколько более спокойное путешествие в стратосферу Земли.



Аппарат поднимет пассажиров на высоту 20 миль (32,2 км), но им не удастся испытать невесомость, которую предлагают ракета New Shepard компании Blue Origin (поднимается на высоту 105 км) и SpaceShipTwo компании Virgin Galactic (поднимается на высоту 80 км).


Сферическая капсула Space Perspective будет крепиться к воздушному шару, запускаемому с морских судов, переоборудованных в «плавучие космодромы» у побережья Флориды. В настоящее время он строится недалеко от Космического центра Кеннеди НАСА, и первый запуск запланирован на конец следующего года.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: space perspective   будущее   воздушный шар   космические туристы   космический туризм   летательный аппарат   стратосфера   
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14  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
Высота: 32,2 км
а при чем тут тогда космос?
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285
Dupych 4 минуты назад
А называетя он АЭРОТИТАН....
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7k
vasilykopkov 10 минут назад
Лучше нет красоты, чем посрать с высоты...
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260
iskra 13 минут назад
Сильно не получится уединиться. На 8 человек - 6 часов полета. Если вычесть взлет-посадку,то получится по 30 минут каждому. А если кому-то в туалет захочется 2 раза за 6 часов, то вообще драка будет.
Кстати, как там с возможностью покурить? И почему нет фоток места ,где можно вкусно поесть и выпить? Наверное потому, что все это придется делать в кресле,как в самолете?
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1k
Димыч 19 минут назад
Одни уже погрузились. Теперь предлагают подняться?
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62
Anton 21 минуту назад
Тем кому не хватило погружения к Титанику предлагают новую услугу. Шар обязан управляться джойстиком.
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12k
Krapiv 37 минут назад
теперь космические туристы-миллионеры, которые срать на всех хотели, сделают это в прямом смысле слова
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19k
Дмитрий Час назад
Формальная граница космоса -- т.н. "Линия Кармана" определена в 100 км. над уровнем моря. Так же проходит верхняя граница воздушных пространств государств. Пиндосы, правда, со своими футами-дюймами, снизили космос до 80 км.
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6k
sumrаknn Час назад
Древнерусская цивилизация (СССР) позволяла любому работяге на одну зарплату купить билеты туда-обратно и налетаться вдоволь на высоте 20км (ту-144), а если низко, то пойти в военные летчики и там уже хоть на 38км взлетай (миг-25). Да и сейчас можно покататься , вот к примеру миг-31, он на 30 км взлетает. Регулярные коммерческие полеты на 20км (миг 29) - вообще дешман и доступны во многих русских городах.
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3k
Saplus Час назад
Ну заодно и шар всё время подкачен
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