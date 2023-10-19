Земля в иллюминаторе видна: роскошный туалет для космических туристов от Space Perspective

Вряд ли найдется много туалетов, способных сравниться с этим. Ведь из него открывается потрясающий вид из космоса на нашу планету, и наблюдать всю эту красоту можно в прямом смысле сидя на унитазе.

Туалет настолько роскошен, что его проектировщики назвали его «первым в мире космическим спа-салоном». Представляя проект, флоридская компания Space Perspective написала: «Один из первых вопросов, который мы получаем о шестичасовом космическом полете, звучит так: "А как там насчет... сходить в туалет?". Пожалуйста. Вот идеальное место для уединения наших исследователей во время их путешествия на край космоса».