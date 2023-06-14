Воздушный шар упал на дом в Бразилии

В бразильском городе Сан-Паулу очевидцы запечатлели падение горящего воздушного шара на жилое здание. К счастью, никто не пострадал.
Драматичное происшествие, снятое очевидцами в городе Сан-Паулу, вызвало широкий резонанс среди бразильской интернет-аудитории. Судя по комментариям, оставленным к сюжету, воздушный шар, который был запущен в рекламных целях, загорелся и под истеричные крики местных жительниц, упал на жилое здание.
Несмотря на то, что подобные летательные аппараты, запрещены в Бразилии, местные предприниматели продолжают использовать в рекламных целях воздушные шары, сделанные из легковоспламеняемых материалов.
Возгорание удалось потушить и никто не пострадал.
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