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Воздушный шар упал на дом в Бразилии

Воздушный шар упал на дом в Бразилии

Автор:
14 июня 2023 07:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   в мире   воздушный шар   огонь   происшествие   сан-паулу   
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В бразильском городе Сан-Паулу очевидцы запечатлели падение горящего воздушного шара на жилое здание. К счастью, никто не пострадал.

Драматичное происшествие, снятое очевидцами в городе Сан-Паулу, вызвало широкий резонанс среди бразильской интернет-аудитории. Судя по комментариям, оставленным к сюжету, воздушный шар, который был запущен в рекламных целях, загорелся и под истеричные крики местных жительниц, упал на жилое здание.

Несмотря на то, что подобные летательные аппараты, запрещены в Бразилии, местные предприниматели продолжают использовать в рекламных целях воздушные шары, сделанные из легковоспламеняемых материалов.

Возгорание удалось потушить и никто не пострадал.

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Метки: Бразилия   в мире   воздушный шар   огонь   происшествие   сан-паулу   
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