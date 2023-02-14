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"Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ

"Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ

Автор:
14 февраля 2023 12:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   катастрофа   крушение   огайо   поезд   сми   фото   
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В США в штате Огайо произошла самая масштабная катастрофа в истории страны. 4 февраля поезд с чрезвычайно токсичным веществом потерпел крушение. Состав сошёл с рельсов и загорелся. В воздух произошёл выброс опасных веществ. Спасатели не стали рисковать и отказывались тушить вещество, пока оно не прогорит само.

В цистернах содержался опасный канцерогенный винилхлорид. После аварии вещество разлилось и загорелось. Дым от пожара был настолько ядовит, что пожарные отказывались его тушить, дожидаясь, пока он прогорит сам. Катастрофа вызвала травление реки Огайо, которая впадает в Миссисипи и является одним из ключевых водных путей Северной Америки.

В добавок ко всему, спасатели вскрыли емкости с ядовитым веществом и устроили контролируемый поджог, передает Associated Press. Министерство окружающей среды поспешило заявить, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.

Пока мировые СМИ пишут про НЛО и воздушные шары, жителей Огайо эвакуируют.

Американцы стали публиковать в TikTok ролики с происходящим. По их словам, в округе погибли деревья и рыбы. Млекопитающие стараются покинуть место пожара и держаться от него подальше. В соцсетях катастрофу в Огайо прозвали "Чернобыль Лайт".

Согласно опубликованному минэкологии списку, в окружающей среде в результате аварии и ее ликвидации могли оказаться такие опасные вещества как винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый.

В результате сжигания ядовитых веществ в атмосферу произошло выделение фосгена и хлористого водорода.

По факту произошедшего начато федеральное расследование, уточняет RBC.

Источник:

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Метки: США   видео   катастрофа   крушение   огайо   поезд   сми   фото   
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9  комментариев
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noname789 55 минут назад
Для них важнее шарик воздушный подбить и кричать на весь мир об этом. А что там народ какой то пострадал , класть они хотели с прибором
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Это ирокезы мстят бледнолицым...
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13k
Alex 36 минут назад
А где Гретта? Почему молчит? Или это "другое"?
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17k
Виталий Касандров 44 минуты назад
Ну по мне так на сей раз Петров и Боширов явно перестарались.
Хрен с ними американцами ,но ведь может ветром эту гадость и к нам занести .
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17k
Александр 51 минуту назад
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1k
Alex Час назад
Вообще похер
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