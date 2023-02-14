"Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ

В США в штате Огайо произошла самая масштабная катастрофа в истории страны. 4 февраля поезд с чрезвычайно токсичным веществом потерпел крушение. Состав сошёл с рельсов и загорелся. В воздух произошёл выброс опасных веществ. Спасатели не стали рисковать и отказывались тушить вещество, пока оно не прогорит само.
В цистернах содержался опасный канцерогенный винилхлорид. После аварии вещество разлилось и загорелось. Дым от пожара был настолько ядовит, что пожарные отказывались его тушить, дожидаясь, пока он прогорит сам. Катастрофа вызвала травление реки Огайо, которая впадает в Миссисипи и является одним из ключевых водных путей Северной Америки.
В добавок ко всему, спасатели вскрыли емкости с ядовитым веществом и устроили контролируемый поджог, передает Associated Press. Министерство окружающей среды поспешило заявить, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.
Пока мировые СМИ пишут про НЛО и воздушные шары, жителей Огайо эвакуируют.
Американцы стали публиковать в TikTok ролики с происходящим. По их словам, в округе погибли деревья и рыбы. Млекопитающие стараются покинуть место пожара и держаться от него подальше. В соцсетях катастрофу в Огайо прозвали "Чернобыль Лайт".
Согласно опубликованному минэкологии списку, в окружающей среде в результате аварии и ее ликвидации могли оказаться такие опасные вещества как винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый.
В результате сжигания ядовитых веществ в атмосферу произошло выделение фосгена и хлористого водорода.
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Хрен с ними американцами ,но ведь может ветром эту гадость и к нам занести .