"Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ

В добавок ко всему, спасатели вскрыли емкости с ядовитым веществом и устроили контролируемый поджог, передает Associated Press. Министерство окружающей среды поспешило заявить, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.

Пока мировые СМИ пишут про НЛО и воздушные шары, жителей Огайо эвакуируют.