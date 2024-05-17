26 тонн золота в слитках: из Ливии пытались вывезти четверть золотого запаса страны

Ливия погрязла в хаосе с тех пор, как в 2011 году был свергнут диктатор Муаммар аль-Каддафи, что привело к политическому расколу, нестабильности и насилию.

Базирующаяся в США неправительственная группа The Sentry, которая расследует торговлю золотом в зонах конфликта, заявила, что за последнее десятилетие Ливия стала центром незаконного оборота золота.



