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26 тонн золота в слитках: из Ливии пытались вывезти четверть золотого запаса страны

26 тонн золота в слитках: из Ливии пытались вывезти четверть золотого запаса страны

Автор:
17 мая 2024 09:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   золото   ливия   новости   фото   чиновники   
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Генеральная прокуратура выяснила, что гендиректор и начальник таможни вступили в сговор с другими преступниками, чтобы вывезти из страны золота на сумму около 2 млрд долларов.

Ливийские власти арестовали нескольких высокопоставленных таможенников, которые пытались вывезти из страны золота на два миллиарда долларов. Эта партия представляет собой почти четверть золотого запаса Ливии, составляющего около 116,6 тонны, что является четвертым по величине в Африке.

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Согласно сообщению на странице Генеральной прокуратуры в Facebook*, задержанные, в том числе генеральный директор таможенного органа и начальник таможни в аэропорту Мисураты, предположительно вступили в сговор с другими людьми с целью перевозки около 26 тонн золотых слитков. В текущих ценах это будет стоить около 2 миллиардов долларов.

Ливия погрязла в хаосе с тех пор, как в 2011 году был свергнут диктатор Муаммар аль-Каддафи, что привело к политическому расколу, нестабильности и насилию.


Базирующаяся в США неправительственная группа The Sentry, которая расследует торговлю золотом в зонах конфликта, заявила, что за последнее десятилетие Ливия стала центром незаконного оборота золота.


Законодательство Ливии гласит, что только центральный банк может экспортировать золото, сообщили в ведомстве, которое начало расследование по этому делу в январе.


* Запрещены в РФ

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Метки: в мире   золото   ливия   новости   фото   чиновники   
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3  комментария
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Дмитрий 55 минут назад
С раза с пятого только прочёл правильно. В Ливии! Не в Латвии, а в Ливии! Ещё думаю: Откуда в Латвии столько золота?"
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33k
Ashabad 2 минуты назад
"Демократизация" по американским рецептам всегда приводит к дестабилизации страны. После 1991 года не было ни одного исключения. Почему? Потому что нет СССР, нет противовеса США. А значит нет необходимости "доказывать преимущества западного образа жизни".
Всё так, как говорил дедушка Маркс. Задача конкуренции - это не благо потребителя а уничтожение конкурентов. А потом начинается монополизация и бешеная эксплуатация.

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Prostoilogin
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