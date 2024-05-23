Ближе к народу: мэр Бишкека пересадил чиновников из автомобилей на общественный транспорт

С прошлой недели в жизни чиновников Бишкека пришла беда. Теперь два дня в неделю им придётся добираться на работу на общественном транспорте - такое распоряжение выдал мэр города Айбек Джунушалиев. Так чиновники смогут на местах контролировать работу местных перевозчиков.

Чтобы служащие не обманывали, их обязали делать фото поездок, которые потом присылаются в пресс-службу администрации.