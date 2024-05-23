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Ближе к народу: мэр Бишкека пересадил чиновников из автомобилей на общественный транспорт

Ближе к народу: мэр Бишкека пересадил чиновников из автомобилей на общественный транспорт

Автор:
23 мая 2024 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Киргизия   бишкек   общественный транспорт   распоряжение начальства   фотоотчёт   чиновники   
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Теперь по вторникам и четвергам муниципальные служащие будут ездить на работу на автобусах и маршрутках. Фотоотчёты о каждой поездке обязательны.

С прошлой недели в жизни чиновников Бишкека пришла беда. Теперь два дня в неделю им придётся добираться на работу на общественном транспорте - такое распоряжение выдал мэр города Айбек Джунушалиев. Так чиновники смогут на местах контролировать работу местных перевозчиков.


Чтобы служащие не обманывали, их обязали делать фото поездок, которые потом присылаются в пресс-службу администрации.




Помимо контроля за качеством перевозок, глава города надеется таким образом немного разгрузить дороги Бишкека от машин и снизить количество вредных выбросов. Отчет о проделанной работе руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений будут предоставлять до 25 числа каждого месяца.


На видео - первые фотоотчёты киргизских чиновников.


Выражение отдельных лиц достойно награды. Претерпевают и лишаются, бедолаги!



Ксения Собчак интересуется: кто из российских чиновников подхватит флешмоб?

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Метки: Видео   Киргизия   бишкек   общественный транспорт   распоряжение начальства   фотоотчёт   чиновники   
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12  комментариев
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98k
Доктор Джонс Полчаса назад
какие радостные лица...
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3k
Radugananebe 10 минут назад
Ну и морды!
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19k
Роберт Шекли 11 минут назад
А Ксения сама-то подхватит флешмоб?
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22k
КВТИУ-80 17 минут назад
..."два дня в неделю"? Конечно, с бесплатным проездным.... Однако, похоже типа на не утомительный PR от МУДрейшего мэра
Для более эффектного "снизить количество вредных выбросов" логичней было бы пересадить на осликов (с личным депутатским содержанием)
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1k
DuckTales 41 минуту назад
Тоже отличная идея
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7k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
Хорошо бы это не было показухой и через 3 месяца всё не заглохло.
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11k
Billi_Bons 45 минут назад
А ксюшадь тут каким боком?
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18k
GROMOZEKA 47 минут назад
Прекрасный посыл
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2119 постов (2109 в горячем)

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