Ближе к народу: мэр Бишкека пересадил чиновников из автомобилей на общественный транспорт

Теперь по вторникам и четвергам муниципальные служащие будут ездить на работу на автобусах и маршрутках. Фотоотчёты о каждой поездке обязательны.
С прошлой недели в жизни чиновников Бишкека пришла беда. Теперь два дня в неделю им придётся добираться на работу на общественном транспорте - такое распоряжение выдал мэр города Айбек Джунушалиев. Так чиновники смогут на местах контролировать работу местных перевозчиков.
Чтобы служащие не обманывали, их обязали делать фото поездок, которые потом присылаются в пресс-службу администрации.
Помимо контроля за качеством перевозок, глава города надеется таким образом немного разгрузить дороги Бишкека от машин и снизить количество вредных выбросов. Отчет о проделанной работе руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений будут предоставлять до 25 числа каждого месяца.
На видео - первые фотоотчёты киргизских чиновников.
Выражение отдельных лиц достойно награды. Претерпевают и лишаются, бедолаги!
Источник:
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