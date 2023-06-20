Sabionari: уникальное наследие гениального мастера

Но не только они. Есть единственный в своём роде инструмент – сабионари – одна из пяти гитар, которую сделал мастер. Sabionari датирована 1679 годом. Конечно, как и многие старые предметы искусства, гитару не обошла стороной модернизация. В начале позапрошлого века инструмент подвергли «улучшайзингу», чтобы он соответствовал модным веяниям того времени.