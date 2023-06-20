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Sabionari: уникальное наследие гениального мастера

Sabionari: уникальное наследие гениального мастера

Автор:
20 июня 2023 17:11
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Страдивари   атмосфера   гитара   звучание   игра   инструмент   сабионари   эпоха   
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Помните старый анекдот о том, как довольный новый русский по случаю разжился в антикварной лавке дорогущим барабаном Страдивари? Пусть крохотная, но доля истины в нём есть. Поскольку до наших дней дошёл необычный инструмент авторства великого итальянца. И это не скрипка.

Антонио Страдивари не был первым создателем скрипок. Но именно его творения заслуженно считаются предметами искусства. Поскольку они объединили изысканное оформление и безупречное звучание.

Достиг мастер этого благодаря непрерывным экспериментам. В общей сложности за свою жизнь он изготовил более 1100 инструментов, половина из которых сохранилась до наших дней.

Но не только они. Есть единственный в своём роде инструмент – сабионари – одна из пяти гитар, которую сделал мастер. Sabionari датирована 1679 годом. Конечно, как и многие старые предметы искусства, гитару не обошла стороной модернизация. В начале позапрошлого века инструмент подвергли «улучшайзингу», чтобы он соответствовал модным веяниям того времени.

Но несколько лет назад группа специалистов вернула сабионари первозданный вид. Теперь на ней можно исполнять музыку эпохи барокко – той самой, в период которой и была создана гитара.

Инструмент принадлежит частному коллекционеру, который периодически позволяет использовать его при проведении концертов. Чтобы зрители смогли полностью погрузиться в мир классической музыки и ощутить атмосферу, в которой жили и творили великие мастера и музыканты

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Метки: Музыка   Страдивари   атмосфера   гитара   звучание   игра   инструмент   сабионари   эпоха   
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4  комментария
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Григорий 59 минут назад
красиво звучит.
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Dabus 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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69
Павел 2 часа назад
Интересно, какой строй? На классике 6 струн, а здесь - 5 двойных. И, судя по колкам, так изначально задумано было.
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