Как испанские "морские крестьяне" добывают моллюсков

Используются два очень простых метода: первый — граблями разгребать кашеобразный песок и собирать в ведро как можно больше моллюсков. Другие сборщики надевают непромокаемые неопреновые куртки или одежду для речной рыбалки и заходят по пояс в холодные воды дальше в заливе. Они используют грабли, прикрепленные к металлической клетке, чтобы соскрести и просеять песок со дна, прежде чем поднять улов.