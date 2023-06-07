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Как испанские "морские крестьяне" добывают моллюсков

Как испанские "морские крестьяне" добывают моллюсков

Автор:
07 июня 2023 09:37
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   интересно   люди   моллюски   морские крестьяне   работа   фото   
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Люди разбиваются на группы, в основном женщины, бредут в непромокаемых ботинках по раскисшему песку залива, максимально используя отлив.

Суетясь с граблями и ведрами, они весело болтают и смеются. Это добытчики моллюсков, или, как они сами себя называют, “морские крестьяне-фермеры”.

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Румяные от прибрежных ветров и тяжелой работы, они носят красочные головные платки и обычную домашнюю одежду, создавая идеальный пейзаж, написанный маслом, на фоне поразительно голубого неба и тонких белых облаков в прохладные часы на рассвете.

Сбор моллюсков в обширных заливах северо-западного региона Испании Галисия — глубоко укоренившаяся традиция, передаваемая из поколения в поколение.

В прошлые времена женщины из деревни Луризан тралили влажный песок, пока их мужья уходили в море, часто на несколько месяцев кряду.

Используются два очень простых метода: первый — граблями разгребать кашеобразный песок и собирать в ведро как можно больше моллюсков. Другие сборщики надевают непромокаемые неопреновые куртки или одежду для речной рыбалки и заходят по пояс в холодные воды дальше в заливе. Они используют грабли, прикрепленные к металлической клетке, чтобы соскрести и просеять песок со дна, прежде чем поднять улов.

Этим землекопам разрешается добывать в общей сложности около 10 килограммов моллюсков двух разных видов каждый день. Приливы и погода определяют, когда они могут работать, но бывают также периоды, когда загрязнение воды приводит к запрету на вылов раковин. В наши дни, по их признанию, моллюсков всех видов стало намного меньше, возможно, из-за изменения климата.

Сборщики продают свой улов на городском рыбном рынке, откуда он распределяется среди торговцев рыбой по всей стране, прежде чем попасть в качестве дорогих блюд в рестораны и дома.



Добытчики моллюсков работают около трех часов в день в течение 15 или 16 дней в месяц. В среднем они зарабатывают 100 евро (107 долларов) за смену, в зависимости от рыночных цен.

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Метки: в мире   интересно   люди   моллюски   морские крестьяне   работа   фото   
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