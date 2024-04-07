Почему в Корее 90-летние бабушки вынуждены работать водолазами

Женщины в Южной Корее доказали, что русалки существуют, пусть и выглядят иначе. Но обо всем по порядку.
Гуляя по Корее, можно встретить людей невысокого роста, крепкого телосложения в черных гидрокостюмах. А, подойдя поближе, посмотреть на лицо и удивиться - перед нашим взором предстанет настоящая бабушка. Морщинистое лицо, приветливая улыбка - все как полагается. Нет, это не розыгрыш, а женщины (хэне), которые владеют древнейшей профессией ныряльщиц, добывающих морепродукты с морского дна без акваланга. Да, да, вы не ослышались. Эти бабушки идеально задерживают дыхание.
Их история начинается в 17 веке в тяжелое для Кореи военное время. Мужчины на войне, а женщинам необходимо было самостоятельно добывать пищу. Это сделало их первыми работающими женщинами Южной Кореи. Вот вам и начало эмансипации. Но помимо красивых слов это титанический труд, требующий колоссальной выдержки и предварительной подготовки.
Девочек начинают готовить с 8 лет, начиная с мелководья с постепенным увеличением глубины. К 18 годам девушка становится «новорожденной хэне» и может покорять глубины вместе с опытными ныряльщицами, которыми можно стать, достигнув отметки 30-40 лет. Это расцвет для корейских русалок, но не предел.
Женщины с возрастом только набираются профессиональных качеств и оттачивают свое мастерство. Среди нужных умений: 1) задержка дыхания; 2) хорошая ориентация под водой; 3) ловкость при обращении с острыми предметами; 4) выносливость.
Самым пожилым ныряльщицам уже под 90 лет, и они до сих пор выходят в море. Вот это выдержка. Их часто называют русалками, но сами понимаете с такими тренировками до Ариэль им далеко. Рабочий день хэне длится 5 часов и строится следующим образом.
Несколько ныряльщиц, а они всегда действуют вместе, отходят от берега на лодке и останавливаются в определенном месте в море. Затем женщины берут в руки ножи, ныряют за добычей, поднимаются на верх и оставляют добытое в сетках, расположенных по краям лодки.
Между погружениями полагается отдых, лежа на воде на теваках - надувных камерах. После завершения добывающей части женщины возвращаются на берег, берут корзины, вес которых от 50 кг и выше (некоторые ныряльщицы весят меньше), и относят в место дальнейшей обработки, которой занимается вся община, включая мужчин.
Промысловая деятельность не останавливается ни на день и ведется круглый год. В зимнее время собирают морских слизней и осьминогов, осенью - агар-агар, весной и летом - морских ежей и водоросли. Весь улов собирается в общий котел, а затем продается на оптовых рынках. Профессия приносит женщинам неплохой доход, который делится между всеми членами общины.
В современном мире хенэ становится все меньше. И это удручающее обстоятельство только увеличивает возраст работающих корейских русалок. Такая тенденция, прежде всего, связана с тяжелыми условиями труда.
А так как обучение передается из поколения в поколение, то матери отказываются учить своих дочерей, желая им лучшей жизни. Вторая причина - девушки сами выбирают для себя другой путь и уезжают жить в города, в поисках лучшей жизни и престижной работы.
Несмотря на это, правительство Кореи пытается сохранить данный вид деятельности, обеспечивая хэне гидрокостюмами и оплачивая им медицинскую страховку. Но кто знает, может и эти меры перестанут действовать, а корейские русалки останутся только на фотографиях, в музеях и учебниках истории.
Источник:
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