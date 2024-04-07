Почему в Корее 90-летние бабушки вынуждены работать водолазами

Гуляя по Корее, можно встретить людей невысокого роста, крепкого телосложения в черных гидрокостюмах. А, подойдя поближе, посмотреть на лицо и удивиться - перед нашим взором предстанет настоящая бабушка. Морщинистое лицо, приветливая улыбка - все как полагается. Нет, это не розыгрыш, а женщины (хэне), которые владеют древнейшей профессией ныряльщиц, добывающих морепродукты с морского дна без акваланга. Да, да, вы не ослышались. Эти бабушки идеально задерживают дыхание.