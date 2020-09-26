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Декан московского вуза запретил вызывать МЧС для застрявших в лифте студентов

Декан московского вуза запретил вызывать МЧС для застрявших в лифте студентов (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 16:34
Сообщество : Жить в России
Метки: авария   вуз   декан   лифт   москва   скандал   студенты   
3634
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Что происходит, когда встречаются студенты, которым наплевать на технику безопасности, и декан, до ужаса переживающий за репутацию своего учебного заведения? Правильно, ничего хорошего.

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Метки: авария   вуз   декан   лифт   москва   скандал   студенты   
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45  комментариев
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39k
Соломей 7 часов назад
интернет взорван!
интернет взорван!
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32k
Андрей Бертон Час назад
Мля, у меня в задрыпаном Мухосранске, в универе есть 9-ти этажный корпус, с тремя лифтами и работают по сменно две лифтёрши. Даже если нет в штате лифтёра. Обязательно должен быть заключён контракт с фирмой которая обслуживает лифты и у них есть аварийные бригады.
Одним словом - юристы!
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Самим МЧС вызвать мозгов не хватило?
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2k
Азиз Ниязов Дмитрий Час назад
Доораться должны были? В этих допотопных лифтах сигнала нет - Клетка Фарадея
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291
im240 2 часа назад
отчислить всех участников к чёртовой матери. один хрен по специальности эти идиоты работать не будут
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5k
Ivan 3 часа назад
Блинский Вася! Да когда же прекратятся эти посты с лифтами? Если эта сволота внутри и снаружи не начнёт пользоваться мозгом - нигогда!!!
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13k
vikklu 3 часа назад
А что, в лифте телефон не берёт?
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1k
Shurovik vikklu Полчаса назад
Почитайте, что такое "клетка Фарадея" - ответите на свой вопрос.
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−4
владимир д 4 часа назад
В этом вузе похоже все придурки от студентов до декана
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3k
Артем Кощеев владимир д 3 часа назад
Я там отучился и ответственно утверждаю: вы правы
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Комментарий удален
−61
Князь Курбский 5 часов назад
А сами они вызвать не могли? И полицию заодно
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2k
мемфрид 5 часов назад
Декана на кол
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16k
Ватаку Накомоде мемфрид 3 часа назад
Согласен. От такого декана репутация вуза страдает ещё больше
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19k
Russo Turisto мемфрид 2 часа назад
В лифт его!
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39
varyag 6 часов назад
Интересные люди современные студенты: вместо того чтобы раздвинуть двери лифта, их вырвали. Смартфоны совсем мозги расплавили?
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13k
Мария Коненкова 6 часов назад
И еще раз: зачем при поломке лифта вызывать МЧС? Аварийная служба не работает? Или в аварийке сказали, что придётся подождать (исхожу из того, что "просидели 1,5 часа"), а у кого-то психика нестабильная не выдержала, и стали истерить? Правильно им декан сказал не вызывать, тоже мне, дети малые, в дружной компании в лифте не посидеть. В итоге не понадобилось же. История не закончена - не сказано, кто в итоге их освободил, но подозреваю, что именно аварийка, пусть задержавшаяся.
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3k
Игорь Мария Коненкова 3 часа назад
Тоже удивился. Зачем при застревание лифта вызывать МЧС? Очередная буря в стакане.
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22k
Григорий 7 часов назад
Вызвать аварийных лифтеров. Спросить сколько народу застряло. Если лифтеры не сказали, что им надо 5-10 минут на вытащить. Понять, что там нечем дышать. Вызывать МЧС.
А сейчас извините - два человека потеряли сознание. Да при таких ситуациях даже самолет в Омске садят.
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7k
harlamov 7 часов назад
А при чем здесь вообще МЧС? Правильно что декан запретил их вызывать, они б еще в налоговую позвонили...
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8k
Великий Кормчий 7 часов назад
Креативная вписка могла бы быть....эх
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602
Алексей Великий Кормчий 5 часов назад
Декан московского вуза запретил вызывать МЧС для застрявших в лифте студентов
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9k
Олегbl4 Алексей 3 часа назад
Так, так... А где ссылка на видео?
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8k
Mikhail Олегbl4 3 часа назад
http://drochnik.com/1315-shkolnitsi-s-uchitelem-zastryali-v-lifte-gruppovuha.htmlhttp://drochnik.com/1315-shkolnitsi-s-uchitelem-zastryali-v-lifte-gruppovuha.html вот видео
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9k
Олегbl4 Mikhail 3 часа назад
Это другое дело. Друзья попросили поставить жирный лайк.
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6k
Pillin Alex 7 часов назад
В вузе только у декана был телефон?
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938
Игорь 7 часов назад
Да как то пох.
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11k
робт 7 часов назад
пздц
у одних застрял, у других упал...
какое н*ах МЧС???!!! все проблемы с лифтами решает лифтер
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281
Ager 7 часов назад
надо запретить студентам лифты, кроме инвалидов и беременных, спорт никому не помешал
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3k
Sanar 7 часов назад
Соцсети взорваны нибуя такая новость
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18k
shevanez 7 часов назад
Один вопрос. На х.е.ра всей толпой туда набиваться?
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7k
Тудаблин shevanez 7 часов назад
Так интереснее. У нас, например, лифты были с датчиками перегруза в полу, так половина ехала зависая, упираясь ногами и спиной в стенки кабинки.
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18k
shevanez Тудаблин 5 часов назад
Больше хоть ничем не упирались?
Я понимаю, прикольно. Сам такой. Но за эту х.у.е.ту знает полпланеты. Вопрос напрашивается сам собой.
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15k
Андрей Иванов 8 часов назад
Московский финансово-юридическом университет - нищеброд, смотрю. Не разориться на лифт с датчиком перегрузки? Стоимость процентов на пять выше обычного, а при перегрузе просто не запускается
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1k
V2.Smirnov Андрей Иванов 5 часов назад
Студенты - народ креативный. Датчик работает при нажатии кнопки. Обычно в этот момент лишний народ подпрыгивает. И лифт едет.
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15k
Андрей Иванов V2.Smirnov 5 часов назад
Уже выяснилось, что датчик был, но не работал.
Телодвижения декана говорят о том, что он не хотел фиксации этого факта. Почему?
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