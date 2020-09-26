Декан московского вуза запретил вызывать МЧС для застрявших в лифте студентов

В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) учатся очень дружные студенты. Они, правда, не любят лестницы, и предпочитают пользоваться лифтом. Но так как учащихся много, а лифт не резиновый, то как несложно догадаться, во время очередной перегрузки он попросту застрял. Правда, некоторые особо впечатлительные решили, что он рухнул. Но потом, когда эмоции поутихли и сами очевидцы смогли рассказать о произошедшем, выяснилось, что всё гораздо проще. Казалось бы, ну, застряли студенты в лифте, ерунда какая...