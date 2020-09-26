Декан московского вуза запретил вызывать МЧС для застрявших в лифте студентов

Что происходит, когда встречаются студенты, которым наплевать на технику безопасности, и декан, до ужаса переживающий за репутацию своего учебного заведения? Правильно, ничего хорошего.
В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) учатся очень дружные студенты. Они, правда, не любят лестницы, и предпочитают пользоваться лифтом. Но так как учащихся много, а лифт не резиновый, то как несложно догадаться, во время очередной перегрузки он попросту застрял. Правда, некоторые особо впечатлительные решили, что он рухнул. Но потом, когда эмоции поутихли и сами очевидцы смогли рассказать о произошедшем, выяснилось, что всё гораздо проще. Казалось бы, ну, застряли студенты в лифте, ерунда какая...
Вот только просидели они там полтора часа. Нескольким девушкам стало плохо, а остальные узнали на себе, что такое клаустрофобия. Когда же молодёжь поняла, что доставать их оттуда не планируют, и на все их просьбы вызвать МЧС декан утверждал, что это ни к чему, ведь может пострадать репутация вуза. Тогда студенты решили выбраться самостоятельно и принялись ломать дверь. Начальство же на столь радикальные меры заявило, что ущерб молодые люди будут выплачивать самостоятельно, и вообще их всех отчислят.
В Московском финансово-юридическом университете упал лифт со студентами. pic.twitter.com/DJzm84VaKp— Дикая Москва (@WildWildMoscow) September 26, 2020
Правда, не совсем понятно было, как же собирался добыть своих нерадивых студентов декан. Наверное, хотел подождать, пока они похудеют и смогут выбраться через щель, не портя двери лифта?
В пресс-службе, естественно, заявили, что во всём виноваты студенты, ведь они грубо нарушили требования эксплуатации лифта. Студенты же, в свою очередь, обвинили декана в том, что он отказался вызвать МЧС. В сети мнения также разделились:
В пресс-службе, естественно, заявили, что во всём виноваты студенты, ведь они грубо нарушили требования эксплуатации лифта. Студенты же, в свою очередь, обвинили декана в том, что он отказался вызвать МЧС. В сети мнения также разделились:
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А сейчас извините - два человека потеряли сознание. Да при таких ситуациях даже самолет в Омске садят.
какое н*ах МЧС???!!! все проблемы с лифтами решает лифтер
Телодвижения декана говорят о том, что он не хотел фиксации этого факта. Почему?