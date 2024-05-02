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В Красноярске девушка избила своего пса в лифте

В Красноярске девушка избила своего пса в лифте

Автор:
02 мая 2024 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   красноярск   лифт   неадекватна   собака   
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В сети появилось видео, на котором женщина ногами и руками избивает собаку в лифте. Жители дома на Мате Залки, 41 опубликовали жуткие кадры в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина заходит в лифт вместе с собакой и начинает бить ее ногами и руками. После того как двери лифта открываются злоумышленница быстро выходит из лифта. Пес на некоторое время остается в одиночестве, но затем женщина возвращается к нему, хватает четвероногого питомца за передние лапы и тащит в подъезд.


Соседи женщины утверждают, что она часто избивает свою собаку. По этой причине пес начал мочиться в подъезде. В краевой полиции сообщили, что уже получили заявление о случившемся и начали проводить проверку.

Волонтеры нашли собаку брошенной на улице, видимо, после шума, хозяйка поняла, что это конец и решила её выкинуть, хотя бы не убила, уже хорошо

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Метки: Видео   животные   красноярск   лифт   неадекватна   собака   
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2  комментария
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Александр Сергеев 24 минуты назад
Ну,в этом же лифте ей рожу и поломать,только камеру закрыть сперва!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3546 постов (3377 в горячем)

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