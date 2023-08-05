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Лифт, самолёт, Бетти Лу и Книга рекордов Гиннесса

Лифт, самолёт, Бетти Лу и Книга рекордов Гиннесса

Автор:
05 августа 2023 19:55
Сообщество : Истории
Метки: Бетти Лу Оливер   ЧП   Эмпайр-стейт-билдинг   здание   катастрофа   книга рекордов гиннесса   лифт   рекорд   самолёт   шахта   
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Как они связаны между собой? Самым удивительным и невероятным способом.

Бомбардировщик B-25 под управлением опытного лётчика Уильяма Смита в тот день выполнял вполне мирные задачи по доставке какого-то груза из Массачусетса в Нью-Йорк. 28 июля 1945 года видимость над Нью-Йорком оставляла желать лучшего, и диспетчер рекомендовал посадку на запасном аэродроме.

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Видимо, взыграло ретивое, и отважный упорный капитан решил сделать по-своему. Направился туда, куда и планировал – в аэропорт «Ла Гуардия». Он переоценил свои возможности, ошибся с поворотом в тумане и вместо аэропорта оказался в долине небоскрёбов. Самолёту было предначертано встретиться с 443-метровым «Эмпайр Стейт Билдинг» – самым высоким в период с 1931 по 1970 год зданием в мире. С его 79 этажом.

Естественно, ничего хорошего из такой встречи не вышло. Экипаж погиб на месте. Один из двигателей прошил здание насквозь и оказался на крыше соседнего дома. А второй рухнул в шахту лифта. Которых в здании с учётом высоты и площади было 73 штуки.

На этаже возник пожар, 11 человек погибли. К счастью, пожарные отреагировали незамедлительно. И уже через 40 минут огонь был потушен, а все люди с этажа эвакуированы.

20-летняя  Бетти Лу Оливер работала в здании лифтёром. Что примечательно, тот день – 28 июля был для неё последним рабочим. Молодая женщина с мужем переезжали в другой штат.

В момент катастрофы она находилась в лифте на 80 этаже. Бетти Лу здорово тряхнуло и выбросило на площадку. Результатом оказались переломы таза и позвоночника. Но по сравнению с теми беднягами, которым не удалось выжить, всё было ещё вполне ничего.

Пострадавшую усадили в каталку и приготовили к эвакуации. Когда кресло с девушкой оказалось внутри кабины, то тросы оборвались, и лифт ухнул вниз. В общей суматохе лифтовую шахту не проверили, а в неё упал двигатель и порвал трос.

Вот она – 300-метровая трасса, которая должна была закончиться неминуемой гибелью. Но не закончилась. Видимо, у Бетти Лу был очень ответственный ангел-хранитель. Во-первых, кабину замедлила относительная герметичность шахты и аэродинамическое сопротивление воздуха. Во-вторых, оборванные тросы оказались на дне и сыграли роль своего рода амортизирующей подушки.

Можно только представить себе состояние несчастной, которая чудом спаслась от смерти и должна была спуститься вниз для получения помощи. У бедняжки за секунды пронеслась перед глазами такая недолгая и полная надежд жизнь…

Но случилось второе чудо. Хотя Бетти Лу получила дополнительные травмы, после которых пришлось восстанавливаться более полугода, она выжила. И прожила вполне себе длинную и достойную жизнь, родила детей. И попала в Книгу рекордов Гиннесса как выжившая за один день в двух серьёзных инцидентах. Надо полагать, что рекордсменка предпочла бы отказаться от такой славы, но выбора не было. А случай стал очередным доказательством того, что чудеса случаются.

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Метки: Бетти Лу Оливер   ЧП   Эмпайр-стейт-билдинг   здание   катастрофа   книга рекордов гиннесса   лифт   рекорд   самолёт   шахта   
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Тудаблин Час назад
я знаю эту девочку, до сих пор бегает и смеётся
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