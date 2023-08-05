Лифт, самолёт, Бетти Лу и Книга рекордов Гиннесса

20-летняя Бетти Лу Оливер работала в здании лифтёром. Что примечательно, тот день – 28 июля был для неё последним рабочим. Молодая женщина с мужем переезжали в другой штат.

В момент катастрофы она находилась в лифте на 80 этаже. Бетти Лу здорово тряхнуло и выбросило на площадку. Результатом оказались переломы таза и позвоночника. Но по сравнению с теми беднягами, которым не удалось выжить, всё было ещё вполне ничего.