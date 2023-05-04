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Сообщество Удивительное рядом 577 постов • 74 подписчика подписаться
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27 занимательных снимков со всего мира

27 занимательных снимков со всего мира

Автор:
04 мая 2023 18:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: С миру по нитке   всячина   интересно   познавательно   разности   разные разности   удивительное рядом   хочу все знать   
2597
28

На нашей планете столько всего интересного и удивительного, что открывать это для себя можно хоть каждый день. Уделите несколько минут тому, чтобы немного лучше узнать мир, который нас окружает!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   всячина   интересно   познавательно   разности   разные разности   удивительное рядом   хочу все знать   
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11  комментариев
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65k
Дворняга Час назад
А дельфин точно через перевал проводил корабли?
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377
Anatolij 6 минут назад
11 - Хотелось бы посмотреть на акулу, укладывающую яйцо а футляр. И да, откуда у акулы яйца?
Диалог из нашего старого кино:
Девушка - это что за блюдо?
Мужчина - это обезьяньи яйца.
Девушка - о, не знала, что обезьяны несут яйца!
Мужчина - они их не несут, они их носят....
16 - так выглядят ступени эскалатора, а сам движок и механизм - гораздо интереснее. Но они большие и в шахте.
18 - согласен, диво дивное.
27 - похожа, потому что волосы справа, ближе к скульптору, настоящие.
Очередной шлак-перевод для малограмотных пендосов.
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2k
Vadim Balabanov 7 минут назад
Комментарий к фото
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31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Может спасибо фотографу. А может и не фотографу...
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9k
Copycat 57 минут назад
Комментарий к фото
от стали зависит и от того как точить (за одно как часто)) у мне 30 лет, дома на кухне вот такой нож столовый получается мой ровесник, по тому что помню его с раннего детства, там да есть небольшая вогнутость по центру, отломан кончик (погнулся его распрямляли плоскогубцами и сталь лопнула)

отец говорит что точить надо равномерно что бы не "слизывать" лезвие и не "копать ям" на нём
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9k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
Либо тут хитрый объектив, либо фотошоп, луна такой большой не может понятное дело быть
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