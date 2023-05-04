27 занимательных снимков со всего мира

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На нашей планете столько всего интересного и удивительного, что открывать это для себя можно хоть каждый день. Уделите несколько минут тому, чтобы немного лучше узнать мир, который нас окружает!
1. На острове Рождества в Австралии есть мост специально для крабов. Миллионы крабов мигрируют каждый год, и этот мост обеспечивает их безопасность
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5. В некоторых городах США есть специальные зоны, предназначенные для встреч продавцов и покупателей онлайн-рынков. С видеокамерами для безопасности
8. Космический телескоп Хаббла во время подготовки к запуску в космос, 1989 год. Какой он огромный!
9. В «американском отделе» немецкого продуктового магазина сплошной попкорн, острый соус и горчица
13. Это яванский носорог, находящийся под угрозой исчезновения вид. Таких носорогов осталось всего около 76 на Земле. Но есть и хорошая новость: 10 лет назад их было всего 50!
14. На Марсе есть огромный кратер, заполненный льдом: он называется кратером Королёва. Диаметр — 81 км, толщина льда достигает 1,8 километра
22. ...но это просто совпадение. Мимас впервые увидели вблизи через три года после выхода «Звёздных войн»
24. Это револьвер пепербокс (перечница), тип огнестрельного оружия, которое может иметь до 24 стволов
26. Это Пелорус Джек, серый дельфин, который два десятилетия помогал проводить корабли через коварный Французский перевал в Новой Зеландии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Диалог из нашего старого кино:
Девушка - это что за блюдо?
Мужчина - это обезьяньи яйца.
Девушка - о, не знала, что обезьяны несут яйца!
Мужчина - они их не несут, они их носят....
16 - так выглядят ступени эскалатора, а сам движок и механизм - гораздо интереснее. Но они большие и в шахте.
18 - согласен, диво дивное.
27 - похожа, потому что волосы справа, ближе к скульптору, настоящие.
Очередной шлак-перевод для малограмотных пендосов.
*Если мы берём взаправду теорию столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя.
отец говорит что точить надо равномерно что бы не "слизывать" лезвие и не "копать ям" на нём