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Комиксы в стиле "Да, Но", которые разоблачают нелепости повседневной жизни

Комиксы в стиле "Да, Но", которые разоблачают нелепости повседневной жизни

Автор:
03 июня 2024 19:43
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   да но   забавно   интересно   комиксы   смешно   фото   
2282
16

Да, Но — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Новая порция картинок со сравнениями в этом посте.

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Метки: Гудим   да но   забавно   интересно   комиксы   смешно   фото   
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2  комментария
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schmubu 51 минуту назад
да - унылое гумно.
но - чего ещё ждать от кукурузины.
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244
Самуил Маршак 10 минут назад
От такой ленты картинок ждешь позитива и творений типа Четкий пацан-Нечеткий пацан.
А тут какая-то выдуманно-натянутая хрень. Без души…. Душа где ????
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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