Комиксы в стиле "Да, Но", которые разоблачают нелепости повседневной жизни

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Да, Но — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Новая порция картинок со сравнениями в этом посте.
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но - чего ещё ждать от кукурузины.
А тут какая-то выдуманно-натянутая хрень. Без души…. Душа где ????