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"Это из передачи Малышевой образы?": спортивный бренд Puma показал новую коллекцию на неделе моды

"Это из передачи Малышевой образы?": спортивный бренд Puma показал новую коллекцию на неделе моды

Автор:
26 сентября 2022 17:12
Метки: Спорт   забавно   неделя моды   одежда puma   показ мод   прикол   пума   спортивная одежда   фото   
2440
14

Отвлечемся от остальных новостей и посмотрим на то, что происходит в мире моды. Спортивный бренд Puma провел первый показ за 5 лет в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На шоу было много знаменитых зрителей, перфомансы, на подиум вышли игроки NBA, а закрыл мероприятие Усейн Болт.

Однако реакция на новые модели и видение спортивного шика немного удивила пользователей.

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Их реакция не заставила себя ждать. Мы ее покажем в конце подборки, а пока покажем, чем Пума удивила всех.

Обратите внимание, что все образы немного странные и безумные, хоть это и мода, конечно, одежду на моделях хотелось бы увидеть такую, какую можно реально носить в обычной жизни.



А вы спортивную одежду каких производителей покупаете?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   забавно   неделя моды   одежда puma   показ мод   прикол   пума   спортивная одежда   фото   
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15  комментариев
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27k
Квантовый переход Час назад
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6k
Андрей Крылов 15 минут назад
Все нормальные пумы, если бы смогли прочитать то, что творят под их именем некотоорые "лысые обязьяны", наверно вымерли бы от стыда! Позорище!
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0
Бавыкин 16 минут назад
Кутюрье спортивных брендов надо тоже на допинг проверять. Эти ребята чего то очень круто покурили
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3k
Трям Полчаса назад
- Деточка, а на чем у тебя кепки держатся?
- На чем прибили - не том и держатся!
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16k
Поручик Полчаса назад
"Кукурузинка", ну, вот зачем нам ЭТО?!
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10
Муса 38 минут назад
выкидываете все накидки, палатки, шапки и остальной антураж - все остальное на моделях обычная спортивная одежда, в которой обычные люди ходят по улице. Что шокирующего вы увидели в обычных штанах, куртках и остальной ничем не примечательной лабуде от Puma?
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11k
a_komolow 39 минут назад
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1k
Виталий 50 минут назад
В драке хорошая защита, чтобы не получить в ухо.
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10
Муса Виталий Полчаса назад
из всего этого в продажу пойдут только комбинезон с вырезами, да перчатки (без этих типа рукавов), за много денег. Все остальное антураж.
Puma как была безумно скучной и невзрачной - так ей и останется.
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7k
ишты 55 минут назад
Как ни крути, а осеннее обострение - медицинский факт!
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27k
Квантовый переход Час назад
Чувак слева в зелёной толстовке больше на наркомана похож ,чем на спортсмена.
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31k
MatveiVainrub Час назад
РитаЙобанаятынахуйХватитУже !!!
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Какая неадекватная Рита...
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Спелая кукурузинка

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