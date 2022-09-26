"Это из передачи Малышевой образы?": спортивный бренд Puma показал новую коллекцию на неделе моды

Отвлечемся от остальных новостей и посмотрим на то, что происходит в мире моды. Спортивный бренд Puma провел первый показ за 5 лет в рамках Недели моды в Нью-Йорке. На шоу было много знаменитых зрителей, перфомансы, на подиум вышли игроки NBA, а закрыл мероприятие Усейн Болт.
Однако реакция на новые модели и видение спортивного шика немного удивила пользователей.
Их реакция не заставила себя ждать. Мы ее покажем в конце подборки, а пока покажем, чем Пума удивила всех.
Обратите внимание, что все образы немного странные и безумные, хоть это и мода, конечно, одежду на моделях хотелось бы увидеть такую, какую можно реально носить в обычной жизни.
А вы спортивную одежду каких производителей покупаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Puma как была безумно скучной и невзрачной - так ей и останется.