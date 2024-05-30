Кот пропал на 9 лет: хозяйка до сих пор смеётся над тем, где его нашли

Люси утешала себя, что домашний любимец просто ушел жить к какой-то старенькой бабушке, но в глубине души чувствовала, что его сбила машина.
Люси Уоррингтон неожиданно нашла своего кота Лео, который исчез еще в 2014 году. Домашний любимец ушел из дома после того, как женщина временно переехала в Рим со своим мужем Стю, оставив питомца на сестру друга.
Люси, кинопродюсер из Лидса (Великобритания), утешала себя, что Лео просто ушел жить к какой-то старенькой бабушке, но в глубине души чувствовала, что верного товарища, вероятно, сбила машина.
Годы шли и со временем Уоррингтоны задумалась над тем, чтобы завести нового домашнего любимца, но, чтобы трагическая история не повторилась, решили разводить собак.
"Песиков можно брать на прогулки, а коты гуляют сами по себе. Мы не хотели бы держать пушистика в доме или рисковать, что его собьет машина", — объясняет Люси.
В прошлом году женщине позвонил незнакомый ветеринар и сообщил, что Лео — жив. Как выяснилось, все это время котик жил в семье фермера вблизи Олдхэма, где его ошибочно приняли за кошку и даже придумали новое имя — Джесс. Правда раскрылась, когда питомца принесли к ветеринару из-за хромоты и обнаружили микрочип с информацией о предыдущей хозяйке.
"Я сначала подумала: "Боже, нет". Наши собаки боятся всего — даже котов. Лео сейчас уже 14 лет... Да и мы живем в другом доме", — объясняет Люси свое решение не забирать кота.
Поэтому семья фермера оставила Лео себе, а Уоррингтонов пригласили в гости. Когда Люси встретила своего бывшего питомца, который сейчас счастливо живет в компании с овцами, козами, черепахами и кроликами, то сразу же рассмеялась.
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