Кот пропал на 9 лет: хозяйка до сих пор смеётся над тем, где его нашли

Люси Уоррингтон неожиданно нашла своего кота Лео, который исчез еще в 2014 году. Домашний любимец ушел из дома после того, как женщина временно переехала в Рим со своим мужем Стю, оставив питомца на сестру друга.

Люси, кинопродюсер из Лидса (Великобритания), утешала себя, что Лео просто ушел жить к какой-то старенькой бабушке, но в глубине души чувствовала, что верного товарища, вероятно, сбила машина.