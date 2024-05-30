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Сообщество Без кота и жизнь не та 2413 постов • 517 подписчиков подписаться
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Кот пропал на 9 лет: хозяйка до сих пор смеётся над тем, где его нашли

Кот пропал на 9 лет: хозяйка до сих пор смеётся над тем, где его нашли

Автор:
30 мая 2024 09:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   животные   история   кот   милота   фото   
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Люси утешала себя, что домашний любимец просто ушел жить к какой-то старенькой бабушке, но в глубине души чувствовала, что его сбила машина.

Люси Уоррингтон неожиданно нашла своего кота Лео, который исчез еще в 2014 году. Домашний любимец ушел из дома после того, как женщина временно переехала в Рим со своим мужем Стю, оставив питомца на сестру друга.

Люси, кинопродюсер из Лидса (Великобритания), утешала себя, что Лео просто ушел жить к какой-то старенькой бабушке, но в глубине души чувствовала, что верного товарища, вероятно, сбила машина.

Годы шли и со временем Уоррингтоны задумалась над тем, чтобы завести нового домашнего любимца, но, чтобы трагическая история не повторилась, решили разводить собак.

"Песиков можно брать на прогулки, а коты гуляют сами по себе. Мы не хотели бы держать пушистика в доме или рисковать, что его собьет машина", — объясняет Люси.

В прошлом году женщине позвонил незнакомый ветеринар и сообщил, что Лео — жив. Как выяснилось, все это время котик жил в семье фермера вблизи Олдхэма, где его ошибочно приняли за кошку и даже придумали новое имя — Джесс. Правда раскрылась, когда питомца принесли к ветеринару из-за хромоты и обнаружили микрочип с информацией о предыдущей хозяйке.

"Я сначала подумала: "Боже, нет". Наши собаки боятся всего — даже котов. Лео сейчас уже 14 лет... Да и мы живем в другом доме", — объясняет Люси свое решение не забирать кота.

Поэтому семья фермера оставила Лео себе, а Уоррингтонов пригласили в гости. Когда Люси встретила своего бывшего питомца, который сейчас счастливо живет в компании с овцами, козами, черепахами и кроликами, то сразу же рассмеялась.

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Метки: Прикол   животные   история   кот   милота   фото   
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Василий 40 минут назад
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MrMopnex 10 минут назад
Хозяйка до сих пор смеётся? Уже год как? И причём тут сбивающие машины? О чём вообще этот пост??
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

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