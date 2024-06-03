Священник сравнил мигрантов с глистами

Иерей РПЦ Максим Серпицкий сравнил трудовых мигрантов с "глистами в кишечнике человека", которые которые "жизненные силы выкачивают". К такому выводу он пришёл во время рассуждений в эфире программы "Парадигма", которую ведёт советница председателя Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ Диана Тевосова.





Священнослужитель раскритиковал миграционную политику страны, которая способствует паразитическому отношению приезжих к России. По его мнению, мигранты не только не стремятся что-то улучшать в России, но и банально не уважают коренное население, а про ассимиляцию даже речи не идёт. Иерей считает, что нужно принимать какие-то меры. Например, начать увольнять трудящихся в ЖКХ мигрантов. Для этого он предлагает реорганизовать сферу ЖКХ в военизированную структуру, где будут работать граждане в качестве альтернативной службы.



