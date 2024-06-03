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Священник сравнил мигрантов с глистами

Священник сравнил мигрантов с глистами

Автор:
03 июня 2024 18:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Священник   глисты   мигранты   мнение   рпц   
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Интересно, отправят теперь иерея в монастырь грехи замаливать?

Иерей РПЦ Максим Серпицкий сравнил трудовых мигрантов с "глистами в кишечнике человека", которые которые "жизненные силы выкачивают". К такому выводу он пришёл во время рассуждений в эфире программы "Парадигма", которую ведёт советница председателя Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ Диана Тевосова.


Священнослужитель раскритиковал миграционную политику страны, которая способствует паразитическому отношению приезжих к России. По его мнению, мигранты не только не стремятся что-то улучшать в России, но и банально не уважают коренное население, а про ассимиляцию даже речи не идёт. Иерей считает, что нужно принимать какие-то меры. Например, начать увольнять трудящихся в ЖКХ мигрантов. Для этого он предлагает реорганизовать сферу ЖКХ в военизированную структуру, где будут работать граждане в качестве альтернативной службы.


"Отношение к нам соответствующее, нас не любят. Они не хотят здесь жить, что-то улучшать. <…> Понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые из него просто жизненные силы выкачивают, выкачивают, он же никогда с этим не смиряется. <…> Здесь нужно принимать какие-то конкретные меры. <…> Заместительная терапия какая-то должна быть, действительно", — заявил иерей.

Руководство РПЦ пока никак не отреагировало на заявление Максима Серпицкого, которое может привести к крупному скандалу. Впрочем, вряд ли его смогут куда-то отправить на покаяние. Насколько известно, иерей — прифронтовой священник. И суровей места при всём желании руководство вряд ли для него разыщет.

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Метки: Видео   Священник   глисты   мигранты   мнение   рпц   
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10  комментариев
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33k
Владимир 51 минуту назад
Ну так то он всё правильно сказал.
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32k
AzuveR 12 минут назад
Полностью на стороне Максима.
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2k
Михаил 22 минуты назад
Яб скорее сказал гниды…
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40k
Андрей Иванов 23 минуты назад
Глисты - они в жопе водятся. И что он подразумевал под жопой?
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737
Игорь 41 минуту назад
Правильно сказал, что ж тут непонятного и необыкновенного? То, что он священник? Так прифронтовой, а там несколько другие взгляды и атеистов нет.
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9k
Тяжолый Орк 55 минут назад
Представитель паразитической надстройки именует работяг глистами.
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Burzum
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