Священник сравнил мигрантов с глистами

Интересно, отправят теперь иерея в монастырь грехи замаливать?
Иерей РПЦ Максим Серпицкий сравнил трудовых мигрантов с "глистами в кишечнике человека", которые которые "жизненные силы выкачивают". К такому выводу он пришёл во время рассуждений в эфире программы "Парадигма", которую ведёт советница председателя Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ Диана Тевосова.
Священнослужитель раскритиковал миграционную политику страны, которая способствует паразитическому отношению приезжих к России. По его мнению, мигранты не только не стремятся что-то улучшать в России, но и банально не уважают коренное население, а про ассимиляцию даже речи не идёт. Иерей считает, что нужно принимать какие-то меры. Например, начать увольнять трудящихся в ЖКХ мигрантов. Для этого он предлагает реорганизовать сферу ЖКХ в военизированную структуру, где будут работать граждане в качестве альтернативной службы.
"Отношение к нам соответствующее, нас не любят. Они не хотят здесь жить, что-то улучшать. <…> Понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые из него просто жизненные силы выкачивают, выкачивают, он же никогда с этим не смиряется. <…> Здесь нужно принимать какие-то конкретные меры. <…> Заместительная терапия какая-то должна быть, действительно", — заявил иерей.
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Руководство РПЦ пока никак не отреагировало на заявление Максима Серпицкого, которое может привести к крупному скандалу. Впрочем, вряд ли его смогут куда-то отправить на покаяние. Насколько известно, иерей — прифронтовой священник. И суровей места при всём желании руководство вряд ли для него разыщет.
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