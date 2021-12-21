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Ироничный московский священник снимает забавные скетчи

Ироничный московский священник снимает забавные скетчи (2 фото + 3 видео)

Автор:
21 декабря 2021 18:09
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Священник   видео   забавное   интересное   служитель церкви   соцсети   
698
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В своих шуточных видео Николай Бабкин подсмеивается над суеверными прихожанами и развенчивает стереотипы о православии. Кого-то эти видео поражают до глубины души.
Николай - священник храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном (Москва) и у него есть тикток (больше 90 тысяч подписчиков). Там он рассказывает доступным языком правила и основные принципы веры. В Инстаграме у священника 373 тысячи подписчиков и там он постит фотографии своей семьи и информацию о святых и православных праздниках.
@nickolay_babkin

Как довести батюшку до нервного тика…

♬ son original - S C O R P I O N
Одна из самых популярных в тиктоке Николая тем - это комментарии прихожан, которые, по его мнению, излишнее зацикливаются на мелочах. Одно из самых популярных видео - это абсурдные вопросы, которые задают гости храма.
@nickolay_babkin #фейк это🤗 #священникниколайбабкин #священник ♬ Fake - The Tech Thieves
Многим нравится подход Николая Бабкина, под его видео очень часто благодарят его за прогрессивный взгляд на проблемы общества и религии и за просвещение.

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Метки: Instagram   Священник   видео   забавное   интересное   служитель церкви   соцсети   
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218
Пётр 2 часа назад
Хорошая попытка ЗАО РПЦ..... Но НЕТ!!!
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2k
MC 45 минут назад
Поп тиктокер! Круто!
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74
gratz 50 минут назад
Просто есть свод правил в церкви, ты либо их принимаешь, либо не идёшь туда, как и везде в принципе. Зачем вообще это осуждать. По сути это такая же организация как армия и партия.
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418
Bendix Час назад
Во! Первый православный поп в МП!
Отче! Жги!
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−2
Alex Час назад
Семья, тик-ток.. Это не священник, это мракобес ряженый
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60k
Опиум для народа Час назад
Так я не понял- тиктокеры все уроды или это другое,понимать надо?)))
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501
SHAGREEN Час назад
Мля уже и попы туда же, нах я поселился на этой планете.
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794
vijilante 2 часа назад
Прогрессивный батюшка.
Дай Бог здоровья и терпения.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Не плохо попик устроился. Работа по рассказыванию сказочек.
Нет ограничений, нет безбрачия,нет налогов, черная зарплата.
И зарабатывает не плохо ,вон трое детей содержит....
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74
gratz Sergius SPb 53 минуты назад
В «церкве» ты не обязан ничего покупать или давать кому то денег. Да, там полно всяких, но человек по своей воле «даёт» священнику. И кстати у служителей в храме нет зп. Все что люди подали, на то и живут. У меня Мама поёт в хоре церковном. «Богатство» священника зависит от храма. Знаю священников у которых есть свой небольшой бизнес. Это не мешает. Не всем в «церкве» запрещено работать на стороне. Есть конечно и воровство и безумства, это же люди.
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9k
Васильевна 2 часа назад
У него еще и жена - психолог.
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
когда-то умных людей, двигавших науку они на кострах сжигали, а теперь пользуются смартфонами ...
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