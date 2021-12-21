Ироничный московский священник снимает забавные скетчи

И также клирик развенчал некоторые стереотипы и предубеждения, которые некоторые верующие возлагают на церковь в отношении здоровья. К примеру, что панические атаки надо лечить не в церкви, а в медицинских учреждениях. "- У вас панические атаки. Почему вы отказываетесь от помощи врачей? Думаете, само пройдёт? - Мне Бог поможет, я не пойду к врачам. - Священник - не врач! Берегите себя!"

2021-12-21T18:09:13+03:00