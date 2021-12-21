Ироничный московский священник снимает забавные скетчи

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В своих шуточных видео Николай Бабкин подсмеивается над суеверными прихожанами и развенчивает стереотипы о православии. Кого-то эти видео поражают до глубины души.
Служителей церкви мы привыкли считать серьезными, свято следующими традициям и канонам и уж точно не снимающими шутки о своих прихожанах.
Но вот у Николая Бабкина есть замечательный канал, где есть ироничные зарисовки про тех, кто вместо врача идет в церковь и спрашивает про пятиконечную звезду и сигаретах в гробу.
Но вот у Николая Бабкина есть замечательный канал, где есть ироничные зарисовки про тех, кто вместо врача идет в церковь и спрашивает про пятиконечную звезду и сигаретах в гробу.
Николай - священник храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном (Москва) и у него есть тикток (больше 90 тысяч подписчиков). Там он рассказывает доступным языком правила и основные принципы веры. В Инстаграме у священника 373 тысячи подписчиков и там он постит фотографии своей семьи и информацию о святых и православных праздниках.
Одна из самых популярных в тиктоке Николая тем - это комментарии прихожан, которые, по его мнению, излишнее зацикливаются на мелочах. Одно из самых популярных видео - это абсурдные вопросы, которые задают гости храма.
@nickolay_babkin
Как довести батюшку до нервного тика…♬ son original - S C O R P I O N
В другом ролике Бабкин поиронизировал над родственниками, которые на отпевании положили в гроб усопшего сигареты и мобильный телефон. Священник убрал их и это вызвало вопросы у присутствующих.
"Он трогает покойника. Как же он позвонит с того света? А на небесах продают сигареты?" — шутливо пародировал прихожан Николай Бабкин.
"Он трогает покойника. Как же он позвонит с того света? А на небесах продают сигареты?" — шутливо пародировал прихожан Николай Бабкин.
И также клирик развенчал некоторые стереотипы и предубеждения, которые некоторые верующие возлагают на церковь в отношении здоровья. К примеру, что панические атаки надо лечить не в церкви, а в медицинских учреждениях.
"- У вас панические атаки. Почему вы отказываетесь от помощи врачей? Думаете, само пройдёт?
- Мне Бог поможет, я не пойду к врачам.
- Священник - не врач! Берегите себя!"
"- У вас панические атаки. Почему вы отказываетесь от помощи врачей? Думаете, само пройдёт?
- Мне Бог поможет, я не пойду к врачам.
- Священник - не врач! Берегите себя!"
Многим нравится подход Николая Бабкина, под его видео очень часто благодарят его за прогрессивный взгляд на проблемы общества и религии и за просвещение.
@nickolay_babkin #фейк это🤗 #священникниколайбабкин #священник ♬ Fake - The Tech Thieves
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Отче! Жги!
Дай Бог здоровья и терпения.
Нет ограничений, нет безбрачия,нет налогов, черная зарплата.
И зарабатывает не плохо ,вон трое детей содержит....
В религии нет абсолютно ничего хорошего. От веры есть какая то польза и та сомнительна, но точно не от религии. Это как спорт и спортзал: спорт хорошо, а спортзал это лишь способ зарабатывать на спорте. Ключевое слово "зарабатывать" - какое нафиг бескорыстие?