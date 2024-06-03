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25 моментов из жизни любящих и гордых отцов

25 моментов из жизни любящих и гордых отцов

Автор:
03 июня 2024 14:03
Сообщество : Жизнь
Метки: любящий отец   отец   отец молодец   отцовская гордость   отцовская любовь   отцы   отцы и дети   папа может   родительство   
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Давайте заглянем в прекрасное сообщество "Daddit" — там самые гордые на свете папы делятся самыми приятными и эмоциональными моментами своего отцовства. Очень трогательные фотографии!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: любящий отец   отец   отец молодец   отцовская гордость   отцовская любовь   отцы   отцы и дети   папа может   родительство   
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1  комментарий
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Б.Касторский 57 минут назад
Самый трогательный момент на фото 18! Папаша рассказывает историю, что вырос без отца и похоже сомневается, что его сын не повторит его судьбу. Поэтому решил научить рыбачить до этого момента.
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  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1868 постов (1783 в горячем)

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