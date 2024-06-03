25 моментов из жизни любящих и гордых отцов

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Давайте заглянем в прекрасное сообщество "Daddit" — там самые гордые на свете папы делятся самыми приятными и эмоциональными моментами своего отцовства. Очень трогательные фотографии!
1. «Нашу принцессу выпишут завтра! Она прошла первый курс химиотерапии и выдержала его. Вчера мы также узнали, что спинномозговая пункция показала отсутствие признаков рака в спинном и головном мозге»
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2. «Сегодня мой последний день работы за городом на нефтяных месторождениях. Я каждый день ношу с собой носочек дочери, чтобы он напоминал мне, почему я жертвую временем вдали от нее»
6. «Привет, папы! Я вернулся в школу вместе со своим сыном. Мы только что получили дипломы инженеров!»
8. «Наконец-то закончил устанавливать игровой комплекс. Слайд меня выбесил, но мой ребенок его любит»
11. «Жена купила серый козырек для коляски нашей дочери, и я не смог удержаться от соблазна воссоздать сцену с носорогом из фильма "Эйс Вентура"»
12. «Я думаю, это лучшая фотография, которую я когда-либо делал. Моему мальчику 3,5 лет, моей девочке 5 недель»
18. «У меня никогда не было отца, с которым можно было бы порыбачить. Этот парень хотел научиться, и мы научились. Много не поймали, но это весело»
20. «Малыш разбил мне сердце сегодня. Конец отцовского отпуска по уходу за ребенком, мне пора возвращаться на работу. Я тоже буду скучать, дружок»
21. «Моя 6-летняя дочь нарисовала эту замечательную картину со всеми вещами, которые я люблю. Велосипед ей особенно удался»
22. «Услышал крики "Папа! Помоги! Я застрял!" из другой комнаты... Вот в такой позе я нашел своего сына»
23. «Она уже уверенно ходила по квартире, но впервые вышла на улицу, держась за папину руку! 13 месяцев и я горжусь!»
24. «У меня мало друзей, но я очень хочу кому-нибудь рассказать. Мой малыш потерял свой первый зуб!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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