25 идей безотходного потребления для тех, кто уважает окружающую среду

По оценкам ООН, каждый год люди производят до 2,3 миллиарда тонн твёрдых бытовых отходов. Загрязнение планеты становится всё более серьёзной проблемой. Поэтому идеи безотходного потребления актуальны как никогда!
Вот несколько примеров того, как обычные люди пытаются стать добрее к нашей планете и дать мусору вторую жизнь.
1. «Я работаю в туристическом агентстве, и когда нам приходится избавляться от устаревших карт, я использую их как оберточную бумагу»
5. «Иногда рамки не комплектуются крепежом для подвешивания. Справиться с этой задачей помогут крышки от консервных банок. Этому приему я научился у своего школьного учителя рисования»
12. «Я покупала салфетки для снятия макияжа каждые несколько недель, но больше не буду. С помощью остатков ткани, старого полотенца для рук и нескольких часов своего времени я экономлю деньги и сохраняю планету»
14. «Соседи выбросили стеллаж. Я взял его, просверлил несколько дренажных отверстий — и теперь у меня там растут перцы»
15. «Мы сажаем люффу, сушим плоды и используем эти мочалки для мытья посуды. 5 растений хватает примерно на 2 года. Полностью биоразлагаемы»
17. «Когда мне попадается губка для мытья посуды, которая уже отслужила свой срок, я всегда разрезаю ее пополам, а потом использую эти губки для уборки»
18. «Мой банк использует конверт с семенами, который можно закопать в землю, и на этом месте вырастут цветы»
20. «Вместо того чтобы покупать пластиковые шпульки для вышивальных ниток, я делаю их сама из картона и контейнеров для еды на вынос»
21. «Сегодня я залатала большую дыру в своем любимом комбинезоне. Это же лучше, чем выбросить его»
22. «Старая щетка для волос? Прикрепите ее к ножке стула, чтобы кошка могла потереться о нее»
23. «Кокос, переделанный под контейнер для соли, который хранится в моей семье уже более 20 лет»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хорошо, пойду куплю кокос (ага, чистая органика, которая природе никак не навредит) и сделаю солонку. То что дальше? Больше никогда не покупать кокосы? Или делать из каждого солонку? Но зачем мне больше одной? Раздаривать? Насильно вручать гостям, а потом и просто прохожим?
С остальным не лучше.
Можешь сдать на переработку? Сдавай. А лучше просто купи авоську и не придется делать её из кучи пластиковых пакетов. Или бытовая химия, которая продаётся на развес. И не надо будет играть в очумелые ручки и думать что можно сделать из всякого го-на.