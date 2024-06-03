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25 идей безотходного потребления для тех, кто уважает окружающую среду

25 идей безотходного потребления для тех, кто уважает окружающую среду

Автор:
03 июня 2024 13:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Безотходное потребление   Дачные идеи   вторая жизнь вещей   вторая жизнь мусора   защита окружающей среды   идеи   интересные идеи   отходы   
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По оценкам ООН, каждый год люди производят до 2,3 миллиарда тонн твёрдых бытовых отходов. Загрязнение планеты становится всё более серьёзной проблемой. Поэтому идеи безотходного потребления актуальны как никогда!

Вот несколько примеров того, как обычные люди пытаются стать добрее к нашей планете и дать мусору вторую жизнь.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Безотходное потребление   Дачные идеи   вторая жизнь вещей   вторая жизнь мусора   защита окружающей среды   идеи   интересные идеи   отходы   
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4  комментария
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Мне кажется, что все эти "лайфхаки" с целью беречь природу и прочее не более чем дань некой моде и реально никак не помогает.
Хорошо, пойду куплю кокос (ага, чистая органика, которая природе никак не навредит) и сделаю солонку. То что дальше? Больше никогда не покупать кокосы? Или делать из каждого солонку? Но зачем мне больше одной? Раздаривать? Насильно вручать гостям, а потом и просто прохожим?
С остальным не лучше.
Можешь сдать на переработку? Сдавай. А лучше просто купи авоську и не придется делать её из кучи пластиковых пакетов. Или бытовая химия, которая продаётся на развес. И не надо будет играть в очумелые ручки и думать что можно сделать из всякого го-на.
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1k
Polotenchick Полчаса назад
Эти ребята одобряют.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1868 постов (1783 в горячем)

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