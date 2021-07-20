30 способов сэкономить и при этом защитить окружающую среду

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Онлайн-группа ZeroWaste посвящена полезным бытовым советам, помогающим использовать вещи повторно, меньше мусорить и, таким образом, защищать окружающую среду. Хотя бы на том уровне, на котором ее может защитить обычный человек. С другой стороны, из таких мелочей всё и складывается.
Эти советы, в целом, сводятся к тому, чтобы не выбрасывать вещи, а использовать их повторно или находить им другое применение. Звучит разумно.
1. Не покупайте бумажные конфетти. Их можно сделать из сухих листьев - и это не принесет никакого ущерба природе
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3. Даже самые крошечные обрезки ткани могут пригодиться, если вы шьете лоскутное одеяло. И это хороший подарок!
5. "Вместо того, чтобы отнести старый и неудобный кардиган на помойку, я распустила его и связала лежанку для кошки"
6. Школьный охранник в Марокко, коротая время на карантине, починил старые скамейки, чтобы их можно было использовать повторно в этом учебном году
7. "Мой отец построил теплицу, используя кучу барахла под названием "Никогда не знаешь, когда это пригодится". Старые окна, половые доски, выпрямленные заново гвозди, обрезки стальной кровли... Потратил только 40 долларов на 8 больших болтов"
8. "Мы выращиваем люфу, сушим и делаем мочалки для мытья посуды. Пять растений обеспечивают нас такими мочалками примерно на два года. И продукт полностью биоразлагаемый"
9. "Местный производитель мыла продает кусочки битого мыла без упаковки со скидкой. Идеальный вариант для опробования новых ароматов!"
10. "У нас в магазине появился аппарат для заправки в использованные флаконы средств для стирки и мытья посуды"
15. Новозеландские супермаркеты попробовали продавать овощи и зелень без пластиковых упаковок. Продажи выросли в несколько раз
18. "Моя мама знает, что я пытаюсь уменьшить количество отходов, поэтому подарила мне на день рождения домашнее мыло для тела, пилинг, шампунь и кондиционер!"
19. "Кокосовый орех, переделанный в контейнер для соли, который принадлежит моей семье более 20 лет"
20. "Иногда рамки для фотографий продают без крючков для подвешивания. Можно использовать крышки от жестяных банок с ключом-колечком"
21. "Починила треснувшее сиденье унитаза с помощью традиционной японской техники "кинцуги"
24. "Убедил своего друга не выбрасывать старый забор и позволить мне смастерить для него садовые ящики"
26. "Сделал свою собственную соль из сельдерея, высушив листья сельдерея, которые я бы иначе выбросил, раздавил их и добавил соль! На вкус лучше, чем в магазине, и без отходов"
27. "Мне понадобился дорожный контейнер для таблеток для большого путешествия. Вместо того, чтобы покупать, я сделал его из старой жестяной банки и старой пластиковой карты"
28. "Сделал лампу для рабочего стола из старой камеры, сломанной лампы и найденной в лесу коряги"
29. "Не удалось избавиться от этого уродливого пятна прямо по центру футболки, так что решил превратить ее в классную пятнистую футболку!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Гы, виагра рулит.
Так вот я им как-то в комментах предложил представить кучку человеческого говна. Ну каждый видел такую под кустом или ещё где, некоторым даже "повезло" в такую вляпаться. И многие представляют какое амбре от этого природного явления.
А теперь Воронеж - город миллионник (довольно скромный город по размерам). Представьте 1000000 таких кучек ЕЖЕДНЕВНО! Это не считая остальных отходов и прочего мусора. Куда это добро должно исчезать - в Нарнию?!
Забанили меня за такой натурализм. :-) Почему-то.
Это я к тому, что нас развелось так много и мы теперь такие засранцы (во всех смыслах), что даже если из миллиона 10% (а это просто невероятная цифра, на самом деле всем пох) станет чего-то там экологичное мутить в своей жизни. Никакого эффекта это не принесёт. Миллион кучек говна, ежедневно - вот такая вот наглядная демонстрация.
"Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. - Видал? - Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин. - Из дерьма, Ваня, - со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. - Это как же? - спросил он, отодвигаясь от стола. - Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.
Владимир Войнович
если российские умельцы начнут здесь выкладывать свои подобные постройки- сайт треснет