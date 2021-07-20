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30 способов сэкономить и при этом защитить окружающую среду

30 способов сэкономить и при этом защитить окружающую среду (31 фото)

Автор:
20 июля 2021 14:32
Сообщество : Сделай сам!
Метки: бытовые отходы   защита окружающей среды   отходы   повторное использование   полезные советы   советы   
955
31
Онлайн-группа ZeroWaste посвящена полезным бытовым советам, помогающим использовать вещи повторно, меньше мусорить и, таким образом, защищать окружающую среду. Хотя бы на том уровне, на котором ее может защитить обычный человек. С другой стороны, из таких мелочей всё и складывается.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовые отходы   защита окружающей среды   отходы   повторное использование   полезные советы   советы   
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18  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
Сделал соль из сельдерея растолчив сельдерей и добавив соль… по моему гениально. Пойду сделаю чай из мяты, растолку мяту и добавлю чай
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14k
vikklu 7 минут назад
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/20/3848465/8031561c77b620a53fea728cc85fe7d6.jpg
Гы, виагра рулит.
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27k
Игорь 24 минуты назад
Тут у нас в Воронеже как ветер неудачно подует - с местных очистных сооружений вонь на весь город. Ну и на местных ресурсах жители дружно ноют "доколе?" и т.д. и т.п.

Так вот я им как-то в комментах предложил представить кучку человеческого говна. Ну каждый видел такую под кустом или ещё где, некоторым даже "повезло" в такую вляпаться. И многие представляют какое амбре от этого природного явления.
А теперь Воронеж - город миллионник (довольно скромный город по размерам). Представьте 1000000 таких кучек ЕЖЕДНЕВНО! Это не считая остальных отходов и прочего мусора. Куда это добро должно исчезать - в Нарнию?!
Забанили меня за такой натурализм. :-) Почему-то.

Это я к тому, что нас развелось так много и мы теперь такие засранцы (во всех смыслах), что даже если из миллиона 10% (а это просто невероятная цифра, на самом деле всем пох) станет чего-то там экологичное мутить в своей жизни. Никакого эффекта это не принесёт. Миллион кучек говна, ежедневно - вот такая вот наглядная демонстрация.
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84
Дядя Витя. Игорь 2 минуты назад
Вспомнилось.)
"Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. - Видал? - Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин. - Из дерьма, Ваня, - со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. - Это как же? - спросил он, отодвигаясь от стола. - Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.
Владимир Войнович
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382
Мурчелло 2 часа назад
Дожили пиндосы.Скоро презервативы будут штопать.
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52k
Похабыч 2 часа назад
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8k
Uron 2 часа назад
"Мой отец построил теплицу, используя кучу барахла под названием "Никогда не знаешь, когда это пригодится". Старые окна, половые доски, выпрямленные заново гвозди, обрезки стальной кровли... Потратил только 40 долларов на 8 больших болтов"
если российские умельцы начнут здесь выкладывать свои подобные постройки- сайт треснет
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157k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
От магазных не отличишь, молодец.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Учителя хреновы. Давно ли пальцем в нас тыкали: "Смотрите! Смотрите! Пещерные "совки" разливное молоко и масло в бидончиках носят, сахар в бумажные пакеты насыпают, а стеклянные бутылки сдают!". А как засрали всю планету пластиком, то начали глобальными экологическими "лайфКаками" сыпать, как заточив горелую спичку получить зубочистку.
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754
Nehutu 2 часа назад
Приготовил еду из продуктов, которые я бы выбросил, если бы не приготовил из них еду... по-моему, гениально.
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47k
noName 2 часа назад
"Очумелые ручки"-US version!Такими темпами,глядишь скоро носки штопать начнут,всякую херню делать из пластиковых бутылок
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6k
Ф Ив 2 часа назад
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974
Тамара Коршунова 2 часа назад
И кто это нас учит жить? Ура пиндостану. А то мы тут совсем совсем не знаем, куда девать лоскутки. Интересно, автор сам то умеет шить из лоскутков?
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382
Мурчелло Тамара Коршунова 2 часа назад
Не умеет.За то пи___ит ,как троцкий.
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