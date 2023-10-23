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В Папуа-Новой Гвинее на берег выбросило «глобстера-русалку»

В Папуа-Новой Гвинее на берег выбросило «глобстера-русалку»

Автор:
23 октября 2023 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Глобстер   Загадка   Загадочное существо   неопознанное   неопознанное существо   папуа-новая гвинея   что это было?   
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Глобстерами называют крупные неопознанные массы органики, которые периодически вымывает на берег из водных глубин. Эти разложившиеся останки морских животных, не имеющие явных органов или узнаваемых черт, трудно идентифицировать. Просто находка для любого криптозоолога! Недавно на пляж в Папуа-Новой Гвинее выбросило такой объект, и его уже окрестили загадочной русалкой и неизвестным науке монстром.


«Глобстер-русалка» вызвал настоящий переполох месяц назад, когда его нашли на океанском берегу на острове Симбери. Это небольшой вулканический остров с населением около тысячи человек, который расположен в провинции Новая Ирландия Папуа-Новой Гвинеи.

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У обнаруженного глобстера был хвост, отсутствовала большая часть головы и недоставало огромных кусков плоти. Специалисты по морской фауне не могут точно сказать, чем эта штука была раньше. В целом все сходятся в том, что это должно быть какое-то животное, но какое точно? Тут ответы разнятся — от разного типа китов и дельфинов до «морской коровы» и даже акулы.


Проблема идентификации заключается еще и в том, что местные жители быстро закопали находку — не оставлять же ее на берегу, — и опираться можно только на фотографии. Анализ ДНК мог бы, наверное, помочь, но никто этим заниматься теперь уже не будет. Нет данных даже о том, насколько глобстер был велик и сколько весил.


Зато фотографии моментально появились в соцсетях с рассказом о «загадочной русалке» и вопросом «Кто-нибудь может помочь опознать это существо?». Это вызвало волну обсуждения в Интернете. Кто-то утверждает, что это останки дюгоня или «морской коровы», кто-то доказывает, что это акула.

К версии о «морской корове», впрочем, склоняются и специалисты. Эрих Хойт, исследователь британской благотворительной организации по охране китов и дельфинов, считает, что найденная бесформенная масса — дюгонь, который к этому моменту был мертв уже несколько недель или дольше. Второе предположение — это мог быть маленький кит. Но без осмотра черепа и анализа ДНК сказать больше нельзя.


Йенс Карри, главный научный сотрудник Тихоокеанского фонда китов на Гавайях, тоже согласен с тем, что это была «морская корова», которая часто встречается на мелководье вблизи острова Симбери.

«По моим оценкам, это может быть дюгонь, — говорит он. — Количество жира также указывает на морское млекопитающее, а не на акулу».


Хелен Марш, ученый-эколог из Университета Джеймса Кука в Австралии, также полагает, что это определенно было морское млекопитающее, однако какое именно — «можно лишь догадываться».


Саша Хукер, эксперт по морским млекопитающим из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, считает, что это, по-видимому, «очень разложившееся китообразное», такое как кит или дельфин.

Известно, что эти существа белеют, когда с них спадает кожа.


Если это китообразное, то наиболее распространенными видами вблизи Папуа-Новой Гвинеи являются вертушки, кашалоты, гринды с короткими плавниками и пантропические пятнистые дельфины.

К сожалению, мы никогда не получим стопроцентного подтверждения того, что это было, но одно можно сказать наверняка: в будущем, вероятно, на берег вынесет еще не одну такую загадочную «русалку».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Глобстер   Загадка   Загадочное существо   неопознанное   неопознанное существо   папуа-новая гвинея   что это было?   
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