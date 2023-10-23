В Папуа-Новой Гвинее на берег выбросило «глобстера-русалку»

У обнаруженного глобстера был хвост, отсутствовала большая часть головы и недоставало огромных кусков плоти. Специалисты по морской фауне не могут точно сказать, чем эта штука была раньше. В целом все сходятся в том, что это должно быть какое-то животное, но какое точно? Тут ответы разнятся — от разного типа китов и дельфинов до «морской коровы» и даже акулы.

Проблема идентификации заключается еще и в том, что местные жители быстро закопали находку — не оставлять же ее на берегу, — и опираться можно только на фотографии. Анализ ДНК мог бы, наверное, помочь, но никто этим заниматься теперь уже не будет. Нет данных даже о том, насколько глобстер был велик и сколько весил.