Возможно из космоса: мужчина наткнулся на тяжелый загадочный объект в лесу

Джастин Клонтц, работник по уходу за территорией, нашел необычный предмет в начале прошлой недели на отдаленной тропе на территории, принадлежащей компании The Glamping Collective. Высота неопознанного объекта — около трех футов (почти метр), и он настолько тяжелый, что работнику пришлось отбуксировать его с тропы с помощью газонокосилки. Если бы обломок не был таким большим, то можно было бы предположить, что кто-то услышал, как он падает на землю, но, похоже, этого не произошло.