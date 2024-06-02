Возможно из космоса: мужчина наткнулся на тяжелый загадочный объект в лесу

Джастин Клонтц уверен, что падение предмета никто не услышал из-за особенностей лесной местности.
Джастин Клонтц из США нашел на удаленной тяжелый загадочный предмет, возможно, прилетевший из космоса.
Пока что объект не исследовали эксперты по аэрокосмической технике, но его обнаружение заставило многих людей задуматься. Житель округа Хейвуд поделился своей историей.
Джастин Клонтц, работник по уходу за территорией, нашел необычный предмет в начале прошлой недели на отдаленной тропе на территории, принадлежащей компании The Glamping Collective. Высота неопознанного объекта — около трех футов (почти метр), и он настолько тяжелый, что работнику пришлось отбуксировать его с тропы с помощью газонокосилки. Если бы обломок не был таким большим, то можно было бы предположить, что кто-то услышал, как он падает на землю, но, похоже, этого не произошло.
Клонтц объяснил, что, пройдя по этой отдаленной тропе так далеко, трудно услышать что-либо в лесу, даже невероятно громкое приземление.
"Вероятность того, что он приземлится — одна на миллион. Особенно если бы он приземлился где-нибудь в стороне от тропы в лесу, вы бы никогда его не нашли, но он случайно упал на дорожку", — объясняет американец.
Владелец Glamping Collective сказал, что планирует обратиться к экспертам в области аэрокосмической промышленности, чтобы выяснить, что это за находка, откуда она взялась и как оказалась на тропе на этом участке.
Издание отмечает, что опаленное углеродное волокно усеивает поверхность, а также сверхпрочные куски и пластины металла. Все это скреплено, похоже, толстыми болтами. Пока этот объект не будет идентифицирован авиационными экспертами, он остается загадкой.
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это стекло, сразу же видно, углеволокно черное, а тут оно белое.
это крышка капсулы Dragon компании SpaceX