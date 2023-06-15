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Обратная сторона Мальдив: мусорный остров, о котором не рассказывают туристам

Обратная сторона Мальдив: мусорный остров, о котором не рассказывают туристам

Автор:
15 июня 2023 07:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мальдивы   в мире   интересно   люди   мусор   остров   
3523
17

Мальдивы являются воплощением райского отдыха для многих. Впечатляющие пляжи и бирюзовый океан привлекают сюда людей со всего мира. А куда же пропадает весь мусор?

Мальдивы, Мальдивы... Название этого тропического курорта всегда на слуху и ассоциируется у большинства обывателей исключительно с дорогим и, безусловно, качественным отдыхом. Чего стоят одни только фотографии в Интернете! Голубое безоблачное небо, жаркое солнце, белоснежные пляжи с мелким гладким песком, лазурные волны – все это потрясает воображение, и невольно начинаешь верить в то, что рай на Земле существует.

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Ежегодно погреться под горячим мальдивским солнцем и погулять по великолепным мальдивским пляжам приезжает несколько сотен тысяч туристов со всего мира. И это несмотря на то, что отдых на Мальдивских островах едва ли можно назвать доступным. Чего уж скрывать, это дорогое удовольствие, которое может позволить себе далеко не каждый, поэтому и требования к Мальдивам, чаще всего, весьма завышены. Острова, безусловно, справляются с наплывом даже очень требовательных туристов и способны предложить им отдых самого высокого уровня. Вот только... какой ценой?!

Как и в любой бочке меда есть ложка дегтя, а у медали, даже очень дорогой и до блеска начищенной, обратная сторона, у Мальдивских островов также существует весьма нелицеприятная изнанка, о которой, конечно же, туристам рассказывать непринято, чтобы, так сказать, не разрушить хрустальный миф о рае на Земле. Однако я предлагаю все-таки заглянуть «за кулисы» идеального отдыха и узнать все подноготную Мальдивских островов.

А ларчик, меж тем, открывается довольно просто. Согласитесь, что присутствие огромного количества туристов, ежегодно посещающих Мальдивы, не может остаться незамеченным с точки зрения обслуживания. Все эти люди едят, пьют, пользуются бытовой химией и предметами личной гигиены, а значит, оставляют после себя в буквальном смысле горы мусора. Без этого никуда, и это нормально.

В большинстве цивилизованных стран мусор принято оперативно перерабатывать и пускать во вторичное использование. Если же такой возможности нет, то мусор просто складируется на специально оборудованных свалках и мусорных полигонах, и на переработку отправляется постепенно, не сразу.

Власти Мальдив пошли по пути наименьшего сопротивления и решили, что мусор, оставленный и местными жителями, и заезжими гостями, следует складировать в каком-то конкретном месте. В качестве общественной свалки был выбран остров Тилафуши, расположенный в 7 километрах западнее от столицы Мальдивской Республики острова Мале.

Еще лет 30 назад Тилафуши представлял собой мелководную живописную лагуну, размерами 7 километров на 200 метров, которая весьма гармонично вписывалась в общую канву Мальдивских островов. Однако с 1991 года, когда индустрия туризма на Мальдивах начала набирать обороты, и райский курорт постепенно перестал справляться с объемами мусора, было принято решение выделить для его хранения один из островов...совсем небольшой и не слишком интересный для туристов.

Так в январе 1992 года на Тилафуши был выгружен первый мусорный груз. Однако его не разбрасывали просто так, как попало – существовала определенная система хранения. Для этого на острове выкапывались специальные ямы с песчаными стенами, в которые, собственно, и сгружались все привезенные неотсортированные отходы. Сверху они засыпались строительным мусором и коралловым песком. Такой способ помогал свалке некоторое время выглядеть вполне прилично. Ну а потом мусора стала слишком много...

В 1997 году местные власти решили, что остров Тилафуши (а теперь это был уже полноценный остров из песка и мусора), можно сдавать в аренду всевозможным промышленным предприятиям. В результате этого решения на территории острова стали появляться склады, судостроительные заводы, фабрики по упаковке цемента и бутилированию метана. На сегодняшний день на Тилафуши работает более тридцати промышленных предприятий. Кроме того, мусорный остров стал домом для более чем тысячи работников этих предприятий – в основном, мигрантов из Бангладеш.

К слову, люди, для которых Тилафуши стал домом, не только работают на предприятиях, но и занимаются сортировкой мусора, который ежедневно привозят на остров в огромных количествах. Причем свозятся отходы не только из соседнего Мале, но и с других Мальдивских островов. Большая часть мусора, к сожалению, поступает неотсортированной, хотя правительство Мальдив обязало работников делать этого, чтобы облегчить и ускорить переработку.

К тому же, многие нетерпеливые лодочники, доставляющие мусор на остров, не хотят ждать своей очереди на разгрузку и просто вываливают его в воду. И это не единичные случаи. Поэтому можете себе представить, насколько грязными и дурнопахнущими становятся воды вблизи Тилафуши! Я уж не говорю про общее состояние экологии в этом районе.

И, кстати, об экологии. Как я уже упоминал выше, мусор, привезенный на остров, если он не отсортирован, сперва просматривается работниками свалки - сортировщиками, которые изо всех сил стараются отыскать в отходах что-то ценное. И, я скажу больше, зачастую им это удается.

Некоторые вещи, найденные среди гор мусора, жители Тилафуши забирают домой, а некоторые, вы не поверите, даже выставляют на продажу! Остальные же отходы, которые не представляют для них ценности, сортировщики сжигают, из-за чего над островом все время стоит густой и токсичный смог.

Несмотря на то, что предприятия на Тилафуши работают в полную силу, а мусор все также свозится на территорию острова, в Интернете, тем не менее, можно найти целый ряд фотографий, опровергающих информацию о плачевном состоянии Тилафуши. Однако не стоит верить красивой картинке. Местные жители говорят, что такие фотографии, скорее всего, были сделаны, когда заводы не работали, а сортировщики не сжигали мусор. Кроме того, такие снимки делаются в основном для туристов, которые ни в коем случае не должны разочароваться в известном и популярном курорте. Шоу должно продолжаться, и это все знают...

В какой-то момент экологическая обстановка на острове перестала быть угрозой местного масштаба и превратилась в потенциальную угрозу для природы в целом. Поэтому правительством Мальдив были пересмотрены законы и изданы новые положения о запрете сжигания мусора на открытом воздухе и изменены правила размещения отходов.


Более того, с 2011 года был введен официальный запрет на вывоз мусора на территорию Тилафуши. Правительство утверждает, что большую часть мусора с Мальдивских островов теперь отвозят в Индию и уже там он подвергается переработке. Что ж верится в это с трудом, учитывая тот факт, что, по словам жителей близлежащих островов, над Тилафуши регулярно поднимается густой вонючий дым, заводы продолжают работать, а люди по-прежнему занимаются сортировкой мусора.

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Метки: Мальдивы   в мире   интересно   люди   мусор   остров   
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11  комментариев
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Намешалось тут и люди и кони.... Да везьде сейчам ОПА!! Куда окурок не кинь везьде грязь и унынье
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27k
timberium 13 минут назад
это что? проблема ТОЛЬКО мальдив??? да ну нафуй, в любом крупном городе это просто бич
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2k
Шапкин Полчаса назад
>>бутилированию метана...

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2k
Сергей Викторович 40 минут назад
Ну а наш мусор куда девается? Тоже есть специальные места, куда все это свозится и складируется - полигон твердых бытовых отходов называется. Потом все это земелькой засыпается и бросается. У них нет столько суши как у нас, поэтому и складируют на остров.
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19
Alex5-6 41 минуту назад
А ещё там есть остров-птицефабрика, тоже вонь вокруг на несколько километров, и отходы они там сливают напрямую в океан, был там в 2007 году, но как вспомню да сих пор блевать хочется.
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1k
Dimon 55 минут назад
Кто был поделитесь: неужели жить в избушке над водой и купаться вместе со свиньями (в данном случае речь именно о животных) стоит этих денег?
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24k
Сталкер Час назад
Человек может всё!
Всё засрать...
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−4
денис клубникин Час назад
правильно! нужно отдыхать в прагославной кубани
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5k
Евгений Д 2 часа назад
оборотная сторона туризма- это засирание территории
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