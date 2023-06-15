Обратная сторона Мальдив: мусорный остров, о котором не рассказывают туристам

Несмотря на то, что предприятия на Тилафуши работают в полную силу, а мусор все также свозится на территорию острова, в Интернете, тем не менее, можно найти целый ряд фотографий, опровергающих информацию о плачевном состоянии Тилафуши. Однако не стоит верить красивой картинке. Местные жители говорят, что такие фотографии, скорее всего, были сделаны, когда заводы не работали, а сортировщики не сжигали мусор. Кроме того, такие снимки делаются в основном для туристов, которые ни в коем случае не должны разочароваться в известном и популярном курорте. Шоу должно продолжаться, и это все знают...