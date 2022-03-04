На Мальдивах начинают строить "плавучий город", задача которого – никуда не уплыть

Проект получил название "5 лагун" и подразумевает строительство 5 тысяч домов прямо в воде. Напомним, Мальдивы – это много-много (больше тысячи) коралловых островов в Индийском океане, которые составляют 26 кольцевидных атоллов. Конечно, это всё необычно и привлекательно, но очевидно, что главная проблема здесь – нехватка суши.

Большинство туристической инфраструктуры Мальдив расположено на частных островах (а то, как они стали частными – отдельная, довольно грязная история, к слову). Есть и искусственные острова. Скажем, столицей Мальдив является островной город Мале, а рядом с ним находится остров Хулуле, на котором размещён международный аэропорт – так вот, он "самодельный".