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На Мальдивах начинают строить "плавучий город", задача которого – никуда не уплыть

На Мальдивах начинают строить "плавучий город", задача которого – никуда не уплыть (8 фото)

Автор:
04 марта 2022 11:24
Сообщество : Путешествия
Метки: Мальдивы   в мире   вода   дома   путешествия   стройка   фото   
858
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Искусственный остров с "плавающими домами" появится на Мальдивах – старт проекту дан в начале февраля этого года. Мы уже писали про "дома-поплавки", которые активно строят в Нидерландах. Именно представители этой страны договорились с представителями туристического бизнеса на Мальдивских островах о создании "плавающего города".

Проект получил название "5 лагун" и подразумевает строительство 5 тысяч домов прямо в воде. Напомним, Мальдивы – это много-много (больше тысячи) коралловых островов в Индийском океане, которые составляют 26 кольцевидных атоллов. Конечно, это всё необычно и привлекательно, но очевидно, что главная проблема здесь – нехватка суши.

Большинство туристической инфраструктуры Мальдив расположено на частных островах (а то, как они стали частными – отдельная, довольно грязная история, к слову). Есть и искусственные острова. Скажем, столицей Мальдив является островной город Мале, а рядом с ним находится остров Хулуле, на котором размещён международный аэропорт – так вот, он "самодельный".

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"Визитной карточкой" Мальдивских островов можно считать отели с бунгало на воде – наверняка читателям встречались фотографии таких "деревенек" с романтической, как обычно, пишут в рекламных проспектах, атмосферой, белоснежным песком и, конечно, ласковым океаном. Как раз они и расположены на отмелях возле маленьких частных островков, принадлежащих обычно именно владельцам этих отелей.

В общем, как вы поняли, любой способ разместить тут новые "жилые пространства" сулит выгоду владельцам этого пространства. Мальдивы остаются достаточно популярным местом со стабильным туристическим потоком, так что авторы проекта "5 лагун" получили неплохие инвестиции, тем более, что свои 5 тысяч домов они будут строить в 5 минутах от Мале (если добираться на катере).

Бунгало на воде – красиво, необычно, но по сути только следствие нехватки суши для строительства

Тут стоит сказать, что 80% территории Мальдив находятся на высоте менее, чем метр над уровнем моря. Возможные буйства океана в виде штормов могут запросто поднять уровень воды метров на шесть, так что затапливает периодически и сельхозугодья простых жителей островов, и отели вместе с теми самыми бунгало.

Проблема наводнений, в свою очередь, очень знакома жителя Нидерландов, часть территории которых вообще расположена ниже уровня моря.

Кстати, архитектурная компания, которая разрабатывает концепцию "плавучего города" для Мальдив, называется Waterstudio – она специализируется именно на разработке строительства домов на воде и с использованием воды. Конечно, не все её проекты – это те, что используют именно технологию "поплавков", но, похоже, это их "фишка".

В чём же особенность этой технологии? В отличие от тех же бунгало, стоящих на сваях и затапливаемых при подъёме уровня воды, голландские домики не фиксируются на сваях, а как бы надеваются на них. В итоге дома поднимаются вместе с водой и их никогда не затопит и не смоет – ну по крайней мере, пока хватает высоты свай, видимо. Можно сделать парадоксальный, но понятный вывод – эта технология подразумевает, что "плавучий город" никуда не уплывёт.

Мы уже писали, что вокруг этой идеи очень много пафоса вроде речей про борьбу за экологию, освобождения земли от груза людей и прочее прочее. Зачем это всё нужно, думается, понятно – эта тема "заходит", ибо вписывается в определённый идеологический тренд.

Скажем, "5 лагун" уже продвигается как место, где не будет автомобилей. Преподносится это так, что именно из-за такого запрета здесь – хорошая экология, безопасность, здоровый образ жизни, а будущих поселенцев уже называют "климатическими беженцами". Хотя, понятно, что не отсутствие машин делает это место безопасным – это место такое, что ездить на авто тут будет просто опасно или даже невозможно.

Также подаётся и всё остальное – скажем, для кондиционирования домов планируется качать холодную воду с глубины океана, но нигде не говорится, каким образом это повлияет на ту же экологию этого места. Не говоря уже о причалах для яхт или тех же вопросов с мусором и канализацией – наши читатели любят сходу в комментариях задавать именно эти бытовые вопросы – а вот ответы на них в описаниях проектов достаточно сложно найти, их просто не затрагивают.

Или вот тема кораллов, которая в проекте "5 лагун" ключевая. Основаниями для домов – та часть, что на дне – должны стать искусственно выращенные кораллы, что подаётся как улучшение для жизни морской живности. Но никто не озвучивает предположений, что может быть наоборот (что совершенно необязательно, конечно).

Хотя сама подача красива – схема "плавучего города" копирует рисунок так называемых "мозговых кораллов", которые как раз растут на мелководье в тропиках. Они имеют очень твёрдую структуру, поэтому без проблем противостоят и течению, и штормам – ну и сваи для домов, конечно, смогут удержать.

Так или иначе, проект "5 лагун" на Мальдивах станет, если ничего не помешает его реализации, первым опытом настоящей массовой застройки на воде – всё же поселить сюда надеются около 20 тысяч человек (даже "на постоянку", причём с покупкой такого дома дают вид на жительство). Хотя когда смотришь план будущего "города", хочется, конечно, сказать знаменитое "Ну во-первых, это красиво..."

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Метки: Мальдивы   в мире   вода   дома   путешествия   стройка   фото   

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6  комментариев
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219
Copycat 3 часа назад
а сейчас действительно 90% рассказов про борьбу за экологию это просто маркетинг, пафос и вообще обычно борьбой за экологию там и не пахнет

вон взять эппл - если бы они хотели бороться за экологию то имхо наоборот делали бы шнур зарядки не разлогаемым, а супер прочным что бы не ломался и у людей вообще не возникало потребности выкидывать старую зарядку и покупать новую
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117
Мугунини ба Полчаса назад
Да они там всё засрут.При чем прямо в воде.Ещё одна мёртвая зона.
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8k
Бритва Час назад
плодятся, как тараканы, в стремлении всё загадить.
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6k
a_komolow 2 часа назад
На картинках всё красиво
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−24
30k
Fat Lynx 3 часа назад
У всего этого есть несколько недостатков:
1. И самый очевидный - жить на воде в общем не комфортно... ну ладно, пожить пару недель-месяц отдохнуть в сезон, а что делать не в сезон?
2. Они серютЪ прямо в море! Все в море-океан... Оно конечно большое и на фоне того, что япошки слили туда все отходы после аварии на Фукусиме - это капля в море, но все же как-то не комильфо.
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