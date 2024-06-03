Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы"

Чтобы спасти малышам жизнь, мужчина смастерил специальное устройство для кормления — инновационный молокоотсос.
Понаблюдав за выводком два дня, китаец понял, что их мать бесследно исчезла, поэтому решил взять опеку в свои руки. Сначала он использовал шприцы для кормления, но после того, как котята начали с трудом пить молоко, перешел на новый метод.
Для этого ему понадобились обычная мягкая игрушка, воздушные шарики, шприцы и кожаные ремешки. На опубликованных в сети кадрах Бай показал, как конструирует свое устройство, присоединяя воздушные шарики к шприцам и "желудку" игрушки, чтобы котята могли есть самостоятельно.
Неожиданно необычное решение сработало и котята начали привыкать к своей "искусственной матери". Мужчина надеется, что таким образом выводок удастся спасти.
Источник:
- История воссоединения беличьей семьи попала на видео
- В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону
- В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных
- Кошачья засада на трассе
- Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом