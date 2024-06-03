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Сообщество Без кота и жизнь не та 2419 постов • 518 подписчиков подписаться
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Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы"

Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы"

Автор:
03 июня 2024 09:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   забота   котята   милота   фото   
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Чтобы спасти малышам жизнь, мужчина смастерил специальное устройство для кормления — инновационный молокоотсос.

Понаблюдав за выводком два дня, китаец понял, что их мать бесследно исчезла, поэтому решил взять опеку в свои руки. Сначала он использовал шприцы для кормления, но после того, как котята начали с трудом пить молоко, перешел на новый метод.



Для этого ему понадобились обычная мягкая игрушка, воздушные шарики, шприцы и кожаные ремешки. На опубликованных в сети кадрах Бай показал, как конструирует свое устройство, присоединяя воздушные шарики к шприцам и "желудку" игрушки, чтобы котята могли есть самостоятельно.

Неожиданно необычное решение сработало и котята начали привыкать к своей "искусственной матери". Мужчина надеется, что таким образом выводок удастся спасти.

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Метки: Видео   Спасение   животные   забота   котята   милота   фото   
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6  комментариев
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9k
Тяжолый Орк Час назад
каждый брутальный волосатый мужик должен в этой жизни спасти котёнка
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300
Евгений Бобр 53 секунды назад
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34k
Slonyash 17 минут назад
Доброе дело!
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20k
Вишенка Крокодилова 21 минуту назад
Молокоотсо с устройство, предназначенное для сцеживания грудного молока.
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8k
evenSeven Полчаса назад
Мужик, конечно, молодец, но не очень понятно зачем потребовалась модель кошки. Обычно котята и из шприца прекрасно сосут молоко. Бывает, кончено, что котенок слабый или не очень еще соображает что от него надо, потому поддавливаешь шпиц, помогая ему. Но через неделю обычно уже все сосут так, что только набирать шприцы успевай.
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28k
Sheir Час назад
Не мог побольше "маму" подобрать? Черненькому не хватило места.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3476 постов (3102 в горячем)

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