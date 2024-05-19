FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16852 поста • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Дикий осёл: последние 700 животных выживают в пустошах

Дикий осёл: последние 700 животных выживают в пустошах

Автор:
19 мая 2024 08:55
Сообщество : Животные
Метки: Дикий осёл   в мире   животные   природа   пустоши   факты   фото   
896
8

Пока все спасают панд и амурских тигров, где-то в забытой богом пустыне вымирают никому не нужные дикие ослы. Вот вы, например, хоть раз о них слышали? Конечно нет! А ушастых, между прочим, осталось всего несколько сотен!

На первый взгляд, они похожи на пони в гетрах: 120 сантиметров в холке, 250 килограмм веса и оригинальные чёрные полоски на ножках. Конечно, к настоящим пони дикие ослы никакого отношения не имеют: эти ушастые — прямые предки домашних осликов. И вот парадокс: из-за одомашненной версии первобытные ослы ещё больше рискуют исчезнуть! Я тебя породил, я тебя и убью в версии наоборот.

×

Ареал ослов стремительно сокращается. И причина тому — выпас домашних животных. Да, в том числе — осликов. Близкое соседство неминуемо ведёт к скрещиванию и потере оригинальной дикой ДНК: за 5000 лет жизни рядом с человеком домашние копытные накопили целый ряд изменений в хромосомах.

Встретить остатки ушастых можно в засушливых и пустынных регионах Эфиопии, Сомали, Эритреи, Судана и Джибути. По различным данным, популяция диких ослов насчитывает от 200 до 700 особей. Не удивляйтесь такому разбегу: в одних местах обитания копытных не получается посчитать из-за нестабильной обстановки в стране, а в других никто серьёзный учёт не ведёт.

Как всегда, плачевную ситуацию со скрещиванием и потерей среды обитания добивает браконьерство. Статус вымирающего вида не пугает тех, кто хочет излечиться от всех болезней с помощью мяса и костей дикого осла. Такая она, традиционная медицина — бессмысленная и беспощадная даже к самым уязвимым.

Неужели вот так и закончится их история? Дикие ослы бесславно исчезнут, подарив человечеству одно из лучших домашних животных? Учёные дают очень осторожные прогнозы: если перестать бездумно уничтожать крохи популяции и предоставить ушастым чуть больше места для жизни, у них всё ещё есть шанс.

Сама природа заставила животных выживать каждый день своего существования в бесплодных землях пустыни. Ослы привыкли есть одну сухую траву, пить раз в 2-3 дня и постоянно скитаться в поисках пропитания. За едой они частенько забираются на скалы: благодаря маленьким и крепким копытам альпинисты из них выходят отменные.

И в таких жестких реалиях копытные умудряются размножаться. Чтобы стать счастливой мамочкой, самке достаточно дожить до двух лет. А вот самцу стать папкой непросто: ему необходимо обзавестись территорией и удержать её от посягательств претендентов.

Самые сильные ослы владеют люксовыми участками под 100 км² со всеми самками на нём. Он может спариваться с каждой из них, но длительных отношений завязать не получится. Скудность ресурсов заставляет осликов держаться поодиночке, а не сбиваться в стада. Но тяга к общению у животных никуда не пропала: контакт друг с другом они поддерживают с помощью всем известных истошных криков, что слышны на 3 км вокруг.

В среднем дикие ослики доживают до 20 лет, причём бо́льшая часть популяции погибает насильственно. Помимо людей на них охотятся львы и волки. Хочется верить, что эта статья не станет некрологом, а будет лучиком надежды для всего вида. Чем больше людей знают о проблеме, тем выше шансы её решить!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Дикий осёл   в мире   животные   природа   пустоши   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1548 постов (1510 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

431466



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую
"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на...
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о...
Набирающие популярность в сообществах
Прогулка по Санкт-Петербургу 1908 года
Прогулка по Санкт-Петербургу 1908 года
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#забавно#Прикол#полиция#авто аварии#США#интересное#сарказм
#животные#машина#факты#автомобили#Юмор#фильм#дети#Россия#криминал#Разное
#в мире#история#автомир#кино#СССР#аварии#ДТП#драка#природа#кот
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Серая лиса: что за странные псы-обезьяны? Серая лиса: что за странные псы-обезьяны? 10 видов животных, названных в честь знаменитостей 10 видов животных, названных в честь знаменитостей Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле? Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле?

На что жалуетесь?

Вернуться