Дикий осёл: последние 700 животных выживают в пустошах

Неужели вот так и закончится их история? Дикие ослы бесславно исчезнут, подарив человечеству одно из лучших домашних животных? Учёные дают очень осторожные прогнозы: если перестать бездумно уничтожать крохи популяции и предоставить ушастым чуть больше места для жизни, у них всё ещё есть шанс.

Сама природа заставила животных выживать каждый день своего существования в бесплодных землях пустыни. Ослы привыкли есть одну сухую траву, пить раз в 2-3 дня и постоянно скитаться в поисках пропитания. За едой они частенько забираются на скалы: благодаря маленьким и крепким копытам альпинисты из них выходят отменные.