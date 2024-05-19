Дикий осёл: последние 700 животных выживают в пустошах

Пока все спасают панд и амурских тигров, где-то в забытой богом пустыне вымирают никому не нужные дикие ослы. Вот вы, например, хоть раз о них слышали? Конечно нет! А ушастых, между прочим, осталось всего несколько сотен!
На первый взгляд, они похожи на пони в гетрах: 120 сантиметров в холке, 250 килограмм веса и оригинальные чёрные полоски на ножках. Конечно, к настоящим пони дикие ослы никакого отношения не имеют: эти ушастые — прямые предки домашних осликов. И вот парадокс: из-за одомашненной версии первобытные ослы ещё больше рискуют исчезнуть! Я тебя породил, я тебя и убью в версии наоборот.
Ареал ослов стремительно сокращается. И причина тому — выпас домашних животных. Да, в том числе — осликов. Близкое соседство неминуемо ведёт к скрещиванию и потере оригинальной дикой ДНК: за 5000 лет жизни рядом с человеком домашние копытные накопили целый ряд изменений в хромосомах.
Встретить остатки ушастых можно в засушливых и пустынных регионах Эфиопии, Сомали, Эритреи, Судана и Джибути. По различным данным, популяция диких ослов насчитывает от 200 до 700 особей. Не удивляйтесь такому разбегу: в одних местах обитания копытных не получается посчитать из-за нестабильной обстановки в стране, а в других никто серьёзный учёт не ведёт.
Как всегда, плачевную ситуацию со скрещиванием и потерей среды обитания добивает браконьерство. Статус вымирающего вида не пугает тех, кто хочет излечиться от всех болезней с помощью мяса и костей дикого осла. Такая она, традиционная медицина — бессмысленная и беспощадная даже к самым уязвимым.
Неужели вот так и закончится их история? Дикие ослы бесславно исчезнут, подарив человечеству одно из лучших домашних животных? Учёные дают очень осторожные прогнозы: если перестать бездумно уничтожать крохи популяции и предоставить ушастым чуть больше места для жизни, у них всё ещё есть шанс.
Сама природа заставила животных выживать каждый день своего существования в бесплодных землях пустыни. Ослы привыкли есть одну сухую траву, пить раз в 2-3 дня и постоянно скитаться в поисках пропитания. За едой они частенько забираются на скалы: благодаря маленьким и крепким копытам альпинисты из них выходят отменные.
И в таких жестких реалиях копытные умудряются размножаться. Чтобы стать счастливой мамочкой, самке достаточно дожить до двух лет. А вот самцу стать папкой непросто: ему необходимо обзавестись территорией и удержать её от посягательств претендентов.
Самые сильные ослы владеют люксовыми участками под 100 км² со всеми самками на нём. Он может спариваться с каждой из них, но длительных отношений завязать не получится. Скудность ресурсов заставляет осликов держаться поодиночке, а не сбиваться в стада. Но тяга к общению у животных никуда не пропала: контакт друг с другом они поддерживают с помощью всем известных истошных криков, что слышны на 3 км вокруг.
В среднем дикие ослики доживают до 20 лет, причём бо́льшая часть популяции погибает насильственно. Помимо людей на них охотятся львы и волки. Хочется верить, что эта статья не станет некрологом, а будет лучиком надежды для всего вида. Чем больше людей знают о проблеме, тем выше шансы её решить!
Источник:
- Эту птицу боится даже чёрная мамба. Гроза африканских змей
- Бессмертные организмы: этих животных может убить только голод
- Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?
- Правда ли, что старый волк покидает свою стаю, чтобы не быть обузой для семьи?
- Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле?