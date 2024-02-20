Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле?

В последние столетия животные вымирают в ненормальных количествах. Видовое разнообразие сокращается настолько быстро и сильно, что некоторые учёные поговаривают о начале шестого массового вымирания. И всё по вине человека!
Но люди стараются исправить свои ошибки: мы создаём заповедники, парки и программы для защиты вымирающих видов животных. Белые медведи, амурские тигры, дальневосточные леопарды — вы наверняка слышали, что эти виды очень уязвимы. Но слышали ли вы когда-нибудь о дзерене? О многобугорчатом толстуне? Или степной пигалице? Держу пари, что нет. На каждый вид, который мы оберегаем, приходится пара десятков животных, вымирание которых никто не заметит. Почему так происходит?
Причин тому несколько, но главная банальна до горечи. Чем животное более заметно, тем у него больше шансов на спасение. Возьмём, например, амурского тигра. Это огромный, грациозный и опасный зверь, который пугает людей с момента первой встречи в седой древности. Им нельзя не восхищаться, на него обращаешь внимание, даже если большой кот на секунду мелькает в телепередаче. Вот и внимания у зоозащитников тигр получает немерено.
А вот какой-нибудь краснокнижный кузнечик просто шуршит по своим делам в траве. Он никогда не мешал и не помогал людям, даже под ногами не путался. Большинство людей при виде его испытают, в лучшем случае, лёгкое любопытство. Вот поэтому никто и не вспомнит о нём, когда насекомыш окончательно исчезнет.
С несколько меньшей вероятностью существо может вытянуть счастливый билет, если оно уникально. Например, русская выхухоль — единственный российский представитель и без того куцой группы очень нетипичных и забавных организмов. Конечно, их постараются спасти.
Последняя в списке (но не по значению) причина — спасать животных безумно долго и дорого. Сначала нужно собрать команду специалистов, снарядить их и отправить выяснять размеры ареала животин. Затем учёным нужно определить лимитирующие факторы вида. Так называются особенности экологии, которые оказывают наиболее сильное негативное влияние на популяцию. Они могут быть самыми разными: от обилия хищников и распашки земель, до избытка металла в скорлупе яиц или занесённых извне паразитов. На выяснение истинных проблем могут уйти годы.
На основе этих данных, людям нужно составить план по спасению, нанять персонал и закупить необходимое оборудование. На эту работу уходят такие суммы, что ни государства, ни уж тем более отдельные фонды просто не в состоянии спасти всех. Им приходится фокусироваться на отдельных видах. Вот и выбирают тех животных, которых спасти дешевле, а рассказать о них — легче.
И всё же находятся люди, готовые заниматься долгой и сложной работой фактически без финансирования. Одна из таких групп авантюристов создала проект «Степная пигалица — последний шанс».
Его задача — спасение кулика-кречётки, маленькой птички, играющей большую роль в жизни российских степей. Эти пигалицы питаются насекомыми, поэтому одним своим существованием они защищают степи от вспышек насекомых-вредителей, вроде саранчи или степных сверчков. Да, они не так великолепны, как тигры, и не так милы, как панды. Но от этого их роль в природе не становится менее значимой!
Источник:
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После это и читать не хочется. Сколько видов вымерло, включая родственных нам обезьян-родственников-прародителей-предшественников-конкурентов, но с задатками на развитие!!! Динозавры в полном составе вымерли!!! А они про тигров. Что за люди?!
В России есть ещё и заказники, где охраняются отдельные виды животных...