Тигра спасаем, но птичка умрёт. Как работает зоозащита на самом деле?

Причин тому несколько, но главная банальна до горечи. Чем животное более заметно, тем у него больше шансов на спасение. Возьмём, например, амурского тигра. Это огромный, грациозный и опасный зверь, который пугает людей с момента первой встречи в седой древности. Им нельзя не восхищаться, на него обращаешь внимание, даже если большой кот на секунду мелькает в телепередаче. Вот и внимания у зоозащитников тигр получает немерено.