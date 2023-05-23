От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается

Вас тревожит вид моря, а одна мысль о глубоких водоёмах просто сводит с ума? Вполне возможно, что вы столкнулись с талассофобией — страхом большой воды и того, что находится в её толщах. Вызывать неприятное ощущение могут любые виды океана, морского дна или даже фото морских обитателей. Учёные до конца не знают, по каким именно причинам возникает подобная боязнь.

Больше всего они склоняются к тому, что в детстве человек пережил травмирующее событие, связанное с водой, или он просто склонен к повышенной нервозности. В любом случае это состояние хорошо поддаётся поведенческо-когнитивной терапии, поэтому особого повода для паники нет. Главное, своевременно выявить у себя эту проблему и скорректировать её.

Вы когда-нибудь видели дно айсберга?