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От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается

От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается

Автор:
23 мая 2023 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: бездна   в мире   море   под водой   пугающее фото   страшно   фото   
2759
17

Предлагаю вам взглянуть на несколько фото, которые позволят вам проверить наличие у себя этой особенности.

Вас тревожит вид моря, а одна мысль о глубоких водоёмах просто сводит с ума? Вполне возможно, что вы столкнулись с талассофобией — страхом большой воды и того, что находится в её толщах. Вызывать неприятное ощущение могут любые виды океана, морского дна или даже фото морских обитателей. Учёные до конца не знают, по каким именно причинам возникает подобная боязнь.

Больше всего они склоняются к тому, что в детстве человек пережил травмирующее событие, связанное с водой, или он просто склонен к повышенной нервозности. В любом случае это состояние хорошо поддаётся поведенческо-когнитивной терапии, поэтому особого повода для паники нет. Главное, своевременно выявить у себя эту проблему и скорректировать её.

Вы когда-нибудь видели дно айсберга?

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Вес одного айсберга может легко превышать три-четыре миллиона тон. А пресной воды во всех таких глыбах больше, чем во всех реках и озёрах Земли.


Под нефтяной вышкой


Настоящая бездна


Лес из морских угрей


Подобный змеиный «сад» можно встретить на глубинах Красного моря. Пятнистые угри вырывают себе норки, в которых проводят большую часть жизни. Высовываясь из них наполовину, они добывают себе пищу или просто умиротворенно покачиваются в ритме морского течения.


Позвонки кита лежат на дне озера на Шпицбергене, Норвегия

Свободное погружение во мраке


Супержуткая затопленная статуя

Редкое фото гигантского кальмара

Гигантские кальмары могут вырастать до 8 метров в длину (с учётом щупалец, конечно). А вес этих созданий нередко превышает 150 килограммов.


Погружение в прошлое

Бушующая стихия

Парижское водохранилище

Кит и лодка

Морские мины в окружении воды выглядят особенно пугающе

Подводные сосны в затопленном каньоне

«Отличное» местечко для купания

Море может быть невероятно прекрасным и одновременно пугающим

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Метки: бездна   в мире   море   под водой   пугающее фото   страшно   фото   
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Dobry vojak Svejk Час назад
Вы когда-нибудь видели дно айсберга?...
---
Кто сочиняет эти заголовки? )))))
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1k
Виктор Глущенко 59 минут назад
Гигантские кальмары могут вырастать до 8 метров в длину (с учётом щупалец, конечно). А вес этих созданий нередко превышает 150 килограммов

Кто тебе такую чушь сказал ?
Существует так называемый архитеутис род огромных океанических кальмаров, чья длина достигает 18 метров в длину. Самый большой экземпляр был найден в 1887 году на берегу Новой Зеландии его длина составила 17,4 метра. К сожалению, о весе ничего не сказано.
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