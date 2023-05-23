От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается

Предлагаю вам взглянуть на несколько фото, которые позволят вам проверить наличие у себя этой особенности.
Вас тревожит вид моря, а одна мысль о глубоких водоёмах просто сводит с ума? Вполне возможно, что вы столкнулись с талассофобией — страхом большой воды и того, что находится в её толщах. Вызывать неприятное ощущение могут любые виды океана, морского дна или даже фото морских обитателей. Учёные до конца не знают, по каким именно причинам возникает подобная боязнь.
Больше всего они склоняются к тому, что в детстве человек пережил травмирующее событие, связанное с водой, или он просто склонен к повышенной нервозности. В любом случае это состояние хорошо поддаётся поведенческо-когнитивной терапии, поэтому особого повода для паники нет. Главное, своевременно выявить у себя эту проблему и скорректировать её.
Вы когда-нибудь видели дно айсберга?
Вес одного айсберга может легко превышать три-четыре миллиона тон. А пресной воды во всех таких глыбах больше, чем во всех реках и озёрах Земли.
Под нефтяной вышкой
Настоящая бездна
Лес из морских угрей
Подобный змеиный «сад» можно встретить на глубинах Красного моря. Пятнистые угри вырывают себе норки, в которых проводят большую часть жизни. Высовываясь из них наполовину, они добывают себе пищу или просто умиротворенно покачиваются в ритме морского течения.
Позвонки кита лежат на дне озера на Шпицбергене, Норвегия
Свободное погружение во мраке
Супержуткая затопленная статуя
Редкое фото гигантского кальмара
Гигантские кальмары могут вырастать до 8 метров в длину (с учётом щупалец, конечно). А вес этих созданий нередко превышает 150 килограммов.
Погружение в прошлое
Бушующая стихия
Парижское водохранилище
Кит и лодка
Морские мины в окружении воды выглядят особенно пугающе
Подводные сосны в затопленном каньоне
«Отличное» местечко для купания
Море может быть невероятно прекрасным и одновременно пугающим
Источник:
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Кто сочиняет эти заголовки? )))))
Кто тебе такую чушь сказал ?
Существует так называемый архитеутис род огромных океанических кальмаров, чья длина достигает 18 метров в длину. Самый большой экземпляр был найден в 1887 году на берегу Новой Зеландии его длина составила 17,4 метра. К сожалению, о весе ничего не сказано.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигантские_кальмарыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Гигантские_кальмары