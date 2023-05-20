Убийство без убийцы: тайна гибели Джо Элвелла

Тем июньским утром 1920 года экономка Мари Ларсен как обычно прибыла на работу. Но мистер Элвелл в этот раз не вышел поприветствовать работницу. Зато она наткнулась на труп неизвестного мужчины. Впоследствии выяснилось, что это и есть Джо. Просто без накладных волос и зубных протезов, которые он носил на публике для пущей привлекательности, соответствующей его звёздному статусу.

Джозеф был ранен выстрелом в голову. Но пистолета в его нью-йоркской квартире не обнаружилось. Против версии суицида выступило и заключение экспертов, подтвердивших, что стреляли с расстояния около 2 метров, когда хозяин сидел в кресле и изучал свою почту.