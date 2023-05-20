Убийство без убийцы: тайна гибели Джо Элвелла

Если в запертой комнате обнаружено тело, а следов самоубийства нет, то убийство совершенно точно совершили инопланетяне или призраки, просочившиеся внутрь.
Джозеф Боун Элвелл (1873 – 1920) – американский страховой агент и профессиональный игрок в бридж. Но в историю он вошёл как жертва классического нераскрытого убийства. Именно в запертой комнате.
Тем июньским утром 1920 года экономка Мари Ларсен как обычно прибыла на работу. Но мистер Элвелл в этот раз не вышел поприветствовать работницу. Зато она наткнулась на труп неизвестного мужчины. Впоследствии выяснилось, что это и есть Джо. Просто без накладных волос и зубных протезов, которые он носил на публике для пущей привлекательности, соответствующей его звёздному статусу.
Джозеф был ранен выстрелом в голову. Но пистолета в его нью-йоркской квартире не обнаружилось. Против версии суицида выступило и заключение экспертов, подтвердивших, что стреляли с расстояния около 2 метров, когда хозяин сидел в кресле и изучал свою почту.
Прибывшие полицейские с удивлением обнаружили на столе пулю. Она пробила череп и, видимо, срикошетила от стены. Но выглядело это как изощрённая издёвка преступника – слишком уж театрально и постановочно.
Из дома ничего не пропало, то есть версия с ограблением тоже оказалась несостоятельной. Ни следов взлома, ни борьбы, ни признаков каких-то насильственных действий.
То есть хозяин впустил убийцу-гостя сам, что подтверждает факт знакомства. И вёл себя непринуждённо, не ожидая подвоха.
В ходе расследования полицейские выяснили, что накануне гибели мужчина встречался в отеле «Ритц-Карлтон» с женщиной по имени Виола Краус. После развода у него начались с Краус близкие отношения.
Под подозрение, конечно, попала жена Дерби. Официально они пока не были разведены, но несколько лет проживали раздельно. Дерби надоели бесконечные романтические увлечения мужа, и она ушла, забрав сына Ричарда.
У супруги оказалось железное алиби. Проверили и других любовниц Джозефа. Но доказательств причастности не нашли. К тому же кольт 45-го калибра, из которого был убит Элвелл, был слишком тяжёлым для слабых дамских ручек.
Анализ документов тоже не помог: всё было в порядке, ни долгов, ни займов, ни судебных разбирательств. Идеальная жизнь миллионера-педанта и идеальная документация.
Правда, через год объявился некий гражданин, заявивший, что это он убил Джозефа. Поверхностный допрос показал, что он даже не был знаком с Элвеллом. А причиной «признания» стало психическое заболевание. Мужчина надеялся, что его приговорят к смертной казни, и он перестанет быть обузой для родных.
Дело получило широкую огласку. Пресса соревновалась в количестве статей о загадочном случае. А классическая тема «убийства в запертой комнате» вдохновила С.С. Ван Дайна на написание детектива «Дело об убийстве Бенсона» о приключениях сыщика-любителя Фило Вэнса.
Только раскрыть это безупречное классическое убийство, породившее массу версий, домыслов и литературных произведений, видимо, уже никто и никогда не сможет.
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https://dzen.ru/media/malder/neraskrytoe-ubiistvo-djozefa-elvella-sovershennoe-v-zapertom-iznutri-dome-62d59e32d8d0b770417b98fchttps://dzen.ru/media/malder/neraskrytoe-ubiistvo-djozefa-elvella-sovershennoe-v-zapertom-iznutri-dome-62d59e32d8d0b770417b98fc