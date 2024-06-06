Как живут супруги с большой разницей в росте и весе

Влюбленные, которые в 2017 году познакомились в приложении Tinder, настаивают на том, что насмешки не помешали их романтическим отношениям и бракосочетанию.

29-летняя Кассандра рассказывает, что ей на самом деле нравится принимать свой рост (178 см). Женщина размера Plus Size даже обула высокие каблуки на первое свидание, ведь годами чувствовала себя "белой вороной" из-за того, что была намного выше своих сверстников.