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Как живут супруги с большой разницей в росте и весе

Как живут супруги с большой разницей в росте и весе

Автор:
06 июня 2024 09:46
Сообщество : Истории
Метки: Видео   в мире   возраст   люди   отношения   разница   фото   
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Кассандра Гаспар и ее партнер Уэстин, рост которого составляет 165 см, жалуются на неприятие со стороны общества из-за большой разницы в росте. Пару постоянно принимают за мать и сына.

Влюбленные, которые в 2017 году познакомились в приложении Tinder, настаивают на том, что насмешки не помешали их романтическим отношениям и бракосочетанию.

29-летняя Кассандра рассказывает, что ей на самом деле нравится принимать свой рост (178 см). Женщина размера Plus Size даже обула высокие каблуки на первое свидание, ведь годами чувствовала себя "белой вороной" из-за того, что была намного выше своих сверстников.

"В 20 лет я смирилась с тем, что не могу измениться. Теперь в основном хожу на каблуках", — призналась она.

Что касается 32-летнего Уэстина, то он уверяет, что рост никогда не был помехой в его личной жизни, но критики хватает.

"Люди подходят к моей жене и говорят: "Как ты можешь быть с ним? Он же такой низкий". Шутят, что я похож на ее сумочку или называют сыном. На самом деле это — благословение. Если не могу что-то достать с высокой полки, угадайте, кому звоню?" — смеется мужчина.

Люди могут потерять спутника жизни из-за подобных предубеждений, но влюбленные говорят, что в их случае так не будет.

"Низкорослые мужчины имеют плохую репутацию. Существует стереотип, будто женщина не может быть с партнером, который ниже ее. Это — глупости! Я боксер и могу защитить жену, независимо от того, какой у меня рост", — отметил Уэстин.

Кассандра добавила: "Есть много высоких женщин в браке с низкими мужчинами. Никто сейчас это не воспринимает с удивлением и не говорит: "Ого, я только что нашла редкую монету". Любовь есть любовь, несмотря ни на что".

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Метки: Видео   в мире   возраст   люди   отношения   разница   фото   
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Две макаки
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3k
Александр Час назад
Мне кажется, или это все-таки два мужика?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1638 постов (1334 в горячем)

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