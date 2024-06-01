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В Германии совершено нападение на антиисламского политика

В Германии совершено нападение на антиисламского политика

Автор:
01 июня 2024 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Германия   Мангейм   Штюрценбергер   ислам   нападение   нож   пострадавший   
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В центре Мангейма неизвестный напал с ножом на участника кампании по борьбе с исламом Михаэля Штюрценбергера. Во время мероприятия гражданского движения Pax Europa (BPE) - группы, выступающей против "исламизации" Европы - мужчина набросился на политика, происходящее транслировалось на канале YouTube.

Сторонники Штюрценбергера попытались оттащить злоумышленника, но он вырвался и бросился на окровавленную жертву во второй раз.

Полиция прибыла почти сразу, но один из офицеров в суматохе спутал пострадавшего с преступником. Нападавший воспользовался оплошностью и вонзил нож в шею полицейского.

Коллеги полицейского открыли огонь практически в упор и повалили преступника на землю. Он скончался от полученных огнестрельных ранений, а его жертвы были срочно доставлены в больницу.

Штефани Кизина, представительница BPE, заявила BILD: "Это было не нападение, а акт террора. Всё произошло до начала мероприятия, преступник спланировал всё заранее".

Преступление снял оператор, который вёл прямую трансляцию на странице BPE в YouTube. Запись удалили, но она закончилась тем, что на место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь как минимум трём пострадавшим.

Штюрценбергер подвергался нападениям на предыдущих митингах, в частности, в 2022 году, когда в городе Бонн мусульманин ударил его по лицу.

Ислам и иммиграция стали спорными вопросами в Германии, особенно на фоне растущей популярности правых политических организаций, в первую очередь партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Германия является одним из основных пунктов приёма беженцев. В 2015 году канцлер Ангела Меркель сделала громкое заявление о том, что ислам "не является источником терроризма".

Уже в 2017 году Александр Гауланд, председатель партии "Альтернатива для Германии", поклялся бороться с "нашествием иностранцев", за что подвергся критике. Однако популярность партии стремительно растёт - в минувшем октябре она набрала наибольшее за всю историю количество голосов в земле Гессен и получила значительную долю голосов в Баварии.

В настоящее время ислам является второй по величине религией в Германии после христианства, насчитывая от 3 до 4,7 млн приверженцев.

Исследование, проведённое Научно-исследовательским институтом криминологии Нижней Саксонии, показало, что 67,8 % опрошенных студентов считают, что Коран выше законов в Германии. Почти половина из них (45,6 %) считает, что "исламская теократия - лучшая форма правления". А более трети (35,3 %) заявили, что могут понять насилие над людьми, оскорбляющими Аллаха или пророка Мухаммеда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Мангейм   Штюрценбергер   ислам   нападение   нож   пострадавший   
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6  комментариев
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41k
albedo 45 минут назад
На мой взгляд проблема Германии, России и прочих стран в том, что под видом миграции к нам едут худшие представители народов.
Потому что лучшим и на Родине место найдется.
А вот дерьмо нигде не нужно.
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1k
Vladislav 5 минут назад
Чудная религия ! Очень мирная. И представители этой веры просто лучшие представители человечества на земле.
А глупые японцы взяли и запретили самую лучшую религию на земле.
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10k
Alex 17 минут назад
Одной чуркой меньше
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Доигрались, бараны.
А вы думали заигрывание с исламом, сжигание корана, пройдет просто так?
Это только начало
Ссылка youtu.be
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80k
Viktor 48 минут назад
А самое интересное и не показали - как загасили утырка!
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Fuchsia
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