В Германии совершено нападение на антиисламского политика

В центре Мангейма неизвестный напал с ножом на участника кампании по борьбе с исламом Михаэля Штюрценбергера. Во время мероприятия гражданского движения Pax Europa (BPE) - группы, выступающей против "исламизации" Европы - мужчина набросился на политика, происходящее транслировалось на канале YouTube.
Сторонники Штюрценбергера попытались оттащить злоумышленника, но он вырвался и бросился на окровавленную жертву во второй раз.
Полиция прибыла почти сразу, но один из офицеров в суматохе спутал пострадавшего с преступником. Нападавший воспользовался оплошностью и вонзил нож в шею полицейского.
Коллеги полицейского открыли огонь практически в упор и повалили преступника на землю. Он скончался от полученных огнестрельных ранений, а его жертвы были срочно доставлены в больницу.
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Штефани Кизина, представительница BPE, заявила BILD: "Это было не нападение, а акт террора. Всё произошло до начала мероприятия, преступник спланировал всё заранее".
Преступление снял оператор, который вёл прямую трансляцию на странице BPE в YouTube. Запись удалили, но она закончилась тем, что на место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь как минимум трём пострадавшим.
Штюрценбергер подвергался нападениям на предыдущих митингах, в частности, в 2022 году, когда в городе Бонн мусульманин ударил его по лицу.
Ислам и иммиграция стали спорными вопросами в Германии, особенно на фоне растущей популярности правых политических организаций, в первую очередь партии "Альтернатива для Германии" (AfD).
Германия является одним из основных пунктов приёма беженцев. В 2015 году канцлер Ангела Меркель сделала громкое заявление о том, что ислам "не является источником терроризма".
Уже в 2017 году Александр Гауланд, председатель партии "Альтернатива для Германии", поклялся бороться с "нашествием иностранцев", за что подвергся критике. Однако популярность партии стремительно растёт - в минувшем октябре она набрала наибольшее за всю историю количество голосов в земле Гессен и получила значительную долю голосов в Баварии.
В настоящее время ислам является второй по величине религией в Германии после христианства, насчитывая от 3 до 4,7 млн приверженцев.
Исследование, проведённое Научно-исследовательским институтом криминологии Нижней Саксонии, показало, что 67,8 % опрошенных студентов считают, что Коран выше законов в Германии. Почти половина из них (45,6 %) считает, что "исламская теократия - лучшая форма правления". А более трети (35,3 %) заявили, что могут понять насилие над людьми, оскорбляющими Аллаха или пророка Мухаммеда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Потому что лучшим и на Родине место найдется.
А вот дерьмо нигде не нужно.
А глупые японцы взяли и запретили самую лучшую религию на земле.
А вы думали заигрывание с исламом, сжигание корана, пройдет просто так?
Это только начало