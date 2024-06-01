В Германии совершено нападение на антиисламского политика

Штефани Кизина, представительница BPE, заявила BILD: "Это было не нападение, а акт террора. Всё произошло до начала мероприятия, преступник спланировал всё заранее".

Преступление снял оператор, который вёл прямую трансляцию на странице BPE в YouTube. Запись удалили, но она закончилась тем, что на место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь как минимум трём пострадавшим.

Штюрценбергер подвергался нападениям на предыдущих митингах, в частности, в 2022 году, когда в городе Бонн мусульманин ударил его по лицу.