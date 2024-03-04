FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8400 постов • 1051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Подмосковье семиклассник напал с ножом и гантелей на лучшего друга из-за ревности

В Подмосковье семиклассник напал с ножом и гантелей на лучшего друга из-за ревности

Автор:
04 марта 2024 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   драка   нападение   нож   поножовщина   школьники   школьники драка   
722
2

13-летние школьники не поделили девочку.

В деревне Доброволец Талдомского г.о. Московской области лучшие друзья не смогли поделить девочку. Раньше мальчики дружили между собой, но всё изменилось, как только Миша заметил, что девочка, которая ему нравится, гуляет с его другом Димой (имена изменены). 13-летний ревнивец позвал своего "друга" на улицу. На встречу Миша прихватил с собой нож и гантель. После словесной перепалки Миша набросился на Диму. Сначала он избил его гантелей, а потом принялся резать ножом. Агрессивный подросток зафиналил нападение тем, что отнял у парня телефон и выбросил его. После нападения школьник сбежал.

Пострадавшего мальчика нашли прохожие. Они позвонили родителям и в скорую помощь. Врачи диагностировали у парня поверхностные раны груди, спины и голени. Все ранения непроникающие, сообщает SHOT. Полицейские возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Подмосковье   драка   нападение   нож   поножовщина   школьники   школьники драка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев 45 минут назад
Ума всё меньше. Агрессии всё больше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 запрещенных картин русских художников
5 запрещенных картин русских художников
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#СССР#ДТП#Юмор#кино#Индия#повезло#снег
#животные#автомобили#история#факты#забавно#Россия#авто аварии#Китай#удивительно#собака
#в мире#люди#машина#кот#интересно#аварии#позитив#новости#Автовсячина#интересное
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене В Подмосковье автомобилист напал с молотком на мужчину, сделавшему замечание его жене Националисты толпой набросились на антифашиста в Волгограде Националисты толпой набросились на антифашиста в Волгограде Австралиец вступил в бой с кенгуру, чтобы спасти собаку Австралиец вступил в бой с кенгуру, чтобы спасти собаку В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

На что жалуетесь?

Вернуться