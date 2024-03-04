В Подмосковье семиклассник напал с ножом и гантелей на лучшего друга из-за ревности

13-летние школьники не поделили девочку.
В деревне Доброволец Талдомского г.о. Московской области лучшие друзья не смогли поделить девочку. Раньше мальчики дружили между собой, но всё изменилось, как только Миша заметил, что девочка, которая ему нравится, гуляет с его другом Димой (имена изменены). 13-летний ревнивец позвал своего "друга" на улицу. На встречу Миша прихватил с собой нож и гантель. После словесной перепалки Миша набросился на Диму. Сначала он избил его гантелей, а потом принялся резать ножом. Агрессивный подросток зафиналил нападение тем, что отнял у парня телефон и выбросил его. После нападения школьник сбежал.
Пострадавшего мальчика нашли прохожие. Они позвонили родителям и в скорую помощь. Врачи диагностировали у парня поверхностные раны груди, спины и голени. Все ранения непроникающие, сообщает SHOT. Полицейские возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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