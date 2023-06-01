Что скрыто за кадром известных мемов

С её помощью можно расширять пределы имеющейся у вас фотографии — искусственный интеллект, на основе того, что показано в кадре, дополнит изображение на своё усмотрение. На чём проверить функциональность этой фичи, вопросов не возникло — конечно, на мемах!

Как это часто бывает с ИИ, дополнение картинок не обошлось без вольностей, допущений и визуальных косяков. Но именно за это мы и любим фантазию нейросетей.





Девочка-катастрофа