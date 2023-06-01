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Что скрыто за кадром известных мемов

Что скрыто за кадром известных мемов

Автор:
01 июня 2023 08:35
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   за кадром   забавно   мем   фотошоп   
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Грузинский пользователь под ником ST3U воспользовался новой функцией знаменитой программы Photoshop под названием Generative AI.

С её помощью можно расширять пределы имеющейся у вас фотографии — искусственный интеллект, на основе того, что показано в кадре, дополнит изображение на своё усмотрение. На чём проверить функциональность этой фичи, вопросов не возникло — конечно, на мемах!

Как это часто бывает с ИИ, дополнение картинок не обошлось без вольностей, допущений и визуальных косяков. Но именно за это мы и любим фантазию нейросетей.


Девочка-катастрофа

×
×

Оказалось, что дом стоит рядом с парком или с лесом, а пожар в нём почти потушен. А сама девочка носит вот такую белую футболку.


Неверный парень


Гарольд, скрывающий боль

По всей видимости, Гарольд скрывает боль, сидя на подушке.


Во всём виноваты пришельцы

Наверняка именно пришельцы потрепали нижнюю часть пиджака.


Негр с пальцем у виска


Наверняка о бабах думает

Так у него телефон в руке! Он не только думает!


Озадаченная Хлоя

А что это там сзади?


Женщины орут на кота

Так это караоке! Или банкет. И орут девушки вовсе не на кота.


Плакат «Переубеди меня»

Вокруг пустота, никто не переубеждает.


Резкий поворот

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Метки: Прикол   Юмор   за кадром   забавно   мем   фотошоп   
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48k
Элек Мек 2 часа назад
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Пук 47 минут назад
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4k
Евгений Час назад
В общем неплохо. Только с котом как то скайнет похоже запутался
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Прискорбный Скиталец Час назад
ремень не похож на оригинал.. китайщина
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19k
speaktr-st Час назад
ИИ так и не допетрил, что орущая баба и кот - это два разных снимка.
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Фельдъегерь 2 часа назад
почему еще никто не догадался пропустить результат еще несколько раз?
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hairov 2 часа назад
Прикольно. Никогда не видел полные версии
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