Что скрыто за кадром известных мемов

Грузинский пользователь под ником ST3U воспользовался новой функцией знаменитой программы Photoshop под названием Generative AI.
С её помощью можно расширять пределы имеющейся у вас фотографии — искусственный интеллект, на основе того, что показано в кадре, дополнит изображение на своё усмотрение. На чём проверить функциональность этой фичи, вопросов не возникло — конечно, на мемах!
Как это часто бывает с ИИ, дополнение картинок не обошлось без вольностей, допущений и визуальных косяков. Но именно за это мы и любим фантазию нейросетей.
Девочка-катастрофа
Оказалось, что дом стоит рядом с парком или с лесом, а пожар в нём почти потушен. А сама девочка носит вот такую белую футболку.
Неверный парень
Гарольд, скрывающий боль
По всей видимости, Гарольд скрывает боль, сидя на подушке.
Во всём виноваты пришельцы
Наверняка именно пришельцы потрепали нижнюю часть пиджака.
Негр с пальцем у виска
Наверняка о бабах думает
Так у него телефон в руке! Он не только думает!
Озадаченная Хлоя
А что это там сзади?
Женщины орут на кота
Так это караоке! Или банкет. И орут девушки вовсе не на кота.
Плакат «Переубеди меня»
Вокруг пустота, никто не переубеждает.
Резкий поворот
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет