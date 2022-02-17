Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом

Американский рэпер Канье Уэст или просто Йе разошёлся в соцсетях, публикуя в своём аккаунте многочисленные и довольно странные мемы с актёром Питом Дэвидсоном — нынешним ухажёром его бывшей жены Ким Кардашьян.

Посты были несколько странными, и поклонники Уэста заподозрили, что его страницу просто взломали, начав массово писать об этом. Тогда Канье решил выложить два своих фото с листочком в руках, где было написано «Мой аккаунт не взломан» и датой — 13 февраля 2022 года.

Разумеется, не прошло и нескольких минут, как в сети стали появляться изменённые снимки Уэста, где вместо его записи на листочке красовались самые разные рисунки и тексты. Мы выбрали самые смешные, смотрите!

Канье Уэст сделал снимок с листочком бумаги, чтобы доказать людям, что его аккаунт в Инстаграме не взломан