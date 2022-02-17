Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом

Он сфотографировался с блокнотом, который пользователи в фотожабах заполняют шуточными фразами и рисунками.
Американский рэпер Канье Уэст или просто Йе разошёлся в соцсетях, публикуя в своём аккаунте многочисленные и довольно странные мемы с актёром Питом Дэвидсоном — нынешним ухажёром его бывшей жены Ким Кардашьян.
Посты были несколько странными, и поклонники Уэста заподозрили, что его страницу просто взломали, начав массово писать об этом. Тогда Канье решил выложить два своих фото с листочком в руках, где было написано «Мой аккаунт не взломан» и датой — 13 февраля 2022 года.
Разумеется, не прошло и нескольких минут, как в сети стали появляться изменённые снимки Уэста, где вместо его записи на листочке красовались самые разные рисунки и тексты. Мы выбрали самые смешные, смотрите!
Канье Уэст сделал снимок с листочком бумаги, чтобы доказать людям, что его аккаунт в Инстаграме не взломан
Репер опубликовал два фото, чтобы показать, что все посты в его Инстаграме — его рук дело. Кстати, позже он удалил все посты, включая эти снимки с блокнотом. Но было уже поздно!
Далее произошло ожидаемое
Как думаете, кто воспользовался этим шаблоном? Ну, разумеется! Весь интернет!
Записка рэпера быстро превратилась в рисунки
Куда уж без забавных подтруниваний над музыкантом?
Сертификат участника читательского вызова. Поздравляем Канье Уэста с прочтением одной книги. Так держать!
Канье заставили писать то, что противоречит его убеждениям
Тейлор Свифт — лучшая музыкальная исполнительница всех времён
Это отсылка к выходке Уэста на церемонии MTV Video Music Awards 2009 года, когда он прервал благодарственную речь Свифт, выскочив на сцену и сказав, что Бейонсе больше достойна награды.
Естественно мем быстро добрался и до рунета
Теперь Канье говорит от лица многих людей
И лишь немногие не забывали, что всё это из-за Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона
Всем счастливого дня всех влюблённых, кроме Ким и Пита
Источник:
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