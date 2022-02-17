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Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом

Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом (15 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   Фотожаба   Юмор   забавно   знаменистоти   мем   прикол   фотошоп   
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Он сфотографировался с блокнотом, который пользователи в фотожабах заполняют шуточными фразами и рисунками.

Американский рэпер Канье Уэст или просто Йе разошёлся в соцсетях, публикуя в своём аккаунте многочисленные и довольно странные мемы с актёром Питом Дэвидсоном — нынешним ухажёром его бывшей жены Ким Кардашьян.


Посты были несколько странными, и поклонники Уэста заподозрили, что его страницу просто взломали, начав массово писать об этом. Тогда Канье решил выложить два своих фото с листочком в руках, где было написано «Мой аккаунт не взломан» и датой — 13 февраля 2022 года.


Разумеется, не прошло и нескольких минут, как в сети стали появляться изменённые снимки Уэста, где вместо его записи на листочке красовались самые разные рисунки и тексты. Мы выбрали самые смешные, смотрите!


Канье Уэст сделал снимок с листочком бумаги, чтобы доказать людям, что его аккаунт в Инстаграме не взломан

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Репер опубликовал два фото, чтобы показать, что все посты в его Инстаграме — его рук дело. Кстати, позже он удалил все посты, включая эти снимки с блокнотом. Но было уже поздно!


Далее произошло ожидаемое


Как думаете, кто воспользовался этим шаблоном? Ну, разумеется! Весь интернет!


Записка рэпера быстро превратилась в рисунки


Куда уж без забавных подтруниваний над музыкантом?


Сертификат участника читательского вызова. Поздравляем Канье Уэста с прочтением одной книги. Так держать!



Канье заставили писать то, что противоречит его убеждениям


Тейлор Свифт — лучшая музыкальная исполнительница всех времён


Это отсылка к выходке Уэста на церемонии MTV Video Music Awards 2009 года, когда он прервал благодарственную речь Свифт, выскочив на сцену и сказав, что Бейонсе больше достойна награды.


Естественно мем быстро добрался и до рунета


Теперь Канье говорит от лица многих людей


И лишь немногие не забывали, что всё это из-за Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона


Всем счастливого дня всех влюблённых, кроме Ким и Пита



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Метки: Канье Уэст   Фотожаба   Юмор   забавно   знаменистоти   мем   прикол   фотошоп   
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