Тайна смерти великого мага

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Гарри Гудини не раз поражал толпу своей способностью выполнять смертельные трюки, избегая смерти. Парадоксально, что смерть "бессмертного" Гудини наступила в результате банального аппендицита. Даже сегодня многие люди сомневаются в истинной причине смерти Гудини, а некоторые даже утверждают, что иллюзионист стал жертвой заговора.
Гарри Гудини родился 24 марта 1874 года в Будапеште, Венгрия. Урожденный Эрик Вайс был одним из семи детей в семье. Когда Вайсу было четыре года, он переехал со своей семьей в Эпплтон, штат Висконсин, где, как он позже утверждал, родился. Здесь семья изменила написание имени Эрика на Эрих. Когда Эриху Вайсу исполнилось 13 лет, он вместе с отцом отправился в Нью-Йорк. Именно здесь Вайс впервые заинтересовался трапецией, назвав себя «Эрихом, принцем воздуха».
В 1894 году Вайс начал свою карьеру фокусника, сменив имя на «Гарри Гудини». «Гарри» был взят из его детского прозвища «Эри». Фамилия «Гудини» была энглизированным вариантом фамилии великого французского фокусника Жана-Эжена Робера-Удена, хотя позже Гудини провел исследование по разоблачению его методов и опубликовал свои выводы в книге «Разоблачение Робера-Удена» (1908).
В 1894 году Вайс начал свою карьеру фокусника, сменив имя на «Гарри Гудини». «Гарри» был взят из его детского прозвища «Эри». Фамилия «Гудини» была энглизированным вариантом фамилии великого французского фокусника Жана-Эжена Робера-Удена, хотя позже Гудини провел исследование по разоблачению его методов и опубликовал свои выводы в книге «Разоблачение Робера-Удена» (1908).
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Магическая карьера Гудини развивалась медленно. Сначала он выступал с карточными фокусами в цирковых интермедиях - вставных номерах. Он начал обретать настоящую известность, когда стал экспериментировать с "волшебным" избавлением от разного рода оков. В 1894 году Гудини женился на Вильгельмине Беатрис Ранер, которая на всю жизнь стала его помощницей по сцене. А в 1899 году трюки Гудини с наручниками привлекли внимание менеджера шоу-бизнеса Мартина Бека. Вскоре Бек пригласил Гудини выступить со своим шоу на престижнейших площадках Америки, после чего последовал тур по Европе. Шоу Гудини имели огромный успех как в Америке, так и в Европе. Вскоре он стал самым высокооплачиваемым исполнителем и обрел известность как «Король наручников».
Гудини был известен тем, что постоянно усложнял свои трюки. В 1904 году он совершил «самый сложный трюк в своей карьере», когда выпутался из наручников, сделанных на заказ слесарем Натаниэлем Хартом. А в 1908 году иллюзионист представил свой новый номер, известный как «Молоко может сбежать». Гудини был прикован наручниками к большому молочному бидону, наполненному водой. Этот трюк рекламировался плакатами, в которых говорилось, что «неудача означает смерть от утопления». Трюк имел огромный успех с первого дня и скоро стал стандартной частью выступлений Гудини. Зрители были глубоко вовлечены в этот трюк - они невольно задерживали дыхание, пока Гудини выбирался из бидона.
Одним из самых известных трюков Гудини стал фокус под названием «Китайская камера для пыток водой». Для этого трюка ноги Гудини связывались, и он повисал вниз головой над баком, наполненным водой. Затем его опускали в бак, а крышка крепилась снаружи на шесть навесных замков. Ему давали две минуты, чтобы вылезти, что он и смог сделать, к большому удивлению публики. При жизни фокусника никто не мог понять, как Гудини смог проделать это.
К 1926 году Гарри Гудини был на вершине своей карьеры. Он обрел статус международной суперзвезды и поражал публику своими смелыми трюками. Однако все изменилось осенью 1926 года. Во время этого турне Гудини казалось, что все трюки идут не так, как надо. Во время шоу 11 октября в Олбани, штат Нью-Йорк, Гудини сломал лодыжку, выполняя трюк с пыткой водой. Однако ему удалось продолжить свои следующие выступления вопреки совету врача.
19 октября 1926 года Гудини прочитал лекцию в Университете Макгилла в Монреале, Канада. Несколько дней спустя, 22 октября, он пригласил нескольких студентов навестить его в своей гримерке в театре. Трое студентов - Сэмюэл Дж. Смилович, Джек Прайс и Джоселин Гордон Уайтхед - навестили Гудини в его гримерке. Во время визита Гудини отдыхал, снимая вес с травмированной лодыжки. Каким-то образом разговор зашел о физической силе Гудини, когда Уайтхед спросил, действительно ли удары в живот не причиняют ему вреда. Затем Уайтхед спросил Гудини, может ли он проверить это утверждение, ударив его кулаком в живот.
19 октября 1926 года Гудини прочитал лекцию в Университете Макгилла в Монреале, Канада. Несколько дней спустя, 22 октября, он пригласил нескольких студентов навестить его в своей гримерке в театре. Трое студентов - Сэмюэл Дж. Смилович, Джек Прайс и Джоселин Гордон Уайтхед - навестили Гудини в его гримерке. Во время визита Гудини отдыхал, снимая вес с травмированной лодыжки. Каким-то образом разговор зашел о физической силе Гудини, когда Уайтхед спросил, действительно ли удары в живот не причиняют ему вреда. Затем Уайтхед спросил Гудини, может ли он проверить это утверждение, ударив его кулаком в живот.
Как описывал впоследствии Джек Прайс, сцена разворачивалась так: «Гудини в это время полулежал, его правый бок был ближе к Уайтхеду, и студент слегка склонился над ним. Нанесенные удары пришлись на ту часть живота, что справа от пупка, то есть, по правому боку Гудини. Я не помню точно, сколько ударов было нанесено, но я уверен, что по крайней мере четыре очень сильных удара по корпусу, потому что в конце второго или третьего удара я попытался протестовать, воскликнув: «Что ты делаешь?» Но Уайтхед продолжал бить Гудини изо всех сил».
В конце концов, Гудини, которому явно было очень больно, попросил Уайтхеда перестать его бить. Чуть позже Гудини заявил: он не думал, что Уайтхед ударит его так быстро и с такой силой. Он утверждал, что встал бы с дивана, если бы знал, что Уайтхед собирается нанести столь сильный удар, но из-за травмы лодыжки он не мог двигаться быстро.
Несмотря на боль, Гудини провел шоу, запланированное на тот вечер, а также еще два выступления на следующий день.
В конце концов, Гудини, которому явно было очень больно, попросил Уайтхеда перестать его бить. Чуть позже Гудини заявил: он не думал, что Уайтхед ударит его так быстро и с такой силой. Он утверждал, что встал бы с дивана, если бы знал, что Уайтхед собирается нанести столь сильный удар, но из-за травмы лодыжки он не мог двигаться быстро.
Несмотря на боль, Гудини провел шоу, запланированное на тот вечер, а также еще два выступления на следующий день.
Было заметно, что Гудини чувствует себя не лучшим образом. Во время оставшихся выступлений в Монреале ему становилось только хуже. Когда Гудини сел на ночной поезд, направлявшийся в Детройт, где он должен был дать новую серию шоу, он обнаружил, что не может спать и испытывает постоянную боль. Его помощники заранее вызвали врача, чтобы тот мог осмотреть фокусника перед его первым выступлением в Детройте.
После осмотра врач диагностировал у Гудини аппендицит. К этому моменту артиста сильно знобило, у него появился холодный пот, и он страдал от сильных болей в животе. Врач посоветовал ему обратиться за лечением в больницу, но Гудини настоял на том, чтобы провести шоу, потому что театр Гаррика уже продал билетов на $15 000 долларов. По слухам, перед выступлением Гудини сказал владельцу театра: «Я проведу это шоу, даже если оно станет для меня последним». К сожалению, это пророчество сбылось.
Гудини, как мог, вел шоу, но всем было очевидно, что выступление дается ему с трудом. Позже зрители сообщили, что фокусник пропускал реплики и, похоже, торопился. К середине третьего акта Гудини понял, что не может продолжать. Он попросил своих помощников опустить занавес и тут же рухнул.
После осмотра врач диагностировал у Гудини аппендицит. К этому моменту артиста сильно знобило, у него появился холодный пот, и он страдал от сильных болей в животе. Врач посоветовал ему обратиться за лечением в больницу, но Гудини настоял на том, чтобы провести шоу, потому что театр Гаррика уже продал билетов на $15 000 долларов. По слухам, перед выступлением Гудини сказал владельцу театра: «Я проведу это шоу, даже если оно станет для меня последним». К сожалению, это пророчество сбылось.
Гудини, как мог, вел шоу, но всем было очевидно, что выступление дается ему с трудом. Позже зрители сообщили, что фокусник пропускал реплики и, похоже, торопился. К середине третьего акта Гудини понял, что не может продолжать. Он попросил своих помощников опустить занавес и тут же рухнул.
После шоу Гудини доставили в больницу Грейс в Детройте. Врачи удалили аппендикс Гудини, но в ходе операции обнаружили, что он лопнул несколькими днями ранее, что совпало со временем, когда он получил удар кулаком в живот. В его организме вовсю шел воспалительный процесс.
Несмотря на мрачный прогноз, многие считали, что Гудини непременно выздоровеет. Фокусник цеплялся за жизнь до 31 октября 1926 года. Он умер в больнице, в присутствии жены и двух братьев. Его последними словами якобы были: «Я устал бороться… Я больше не хочу бороться». Официальной причиной смерти Гудини был указан разлитой перитонит, то есть инфекция ткани, выстилающей внутреннюю стенку брюшной полости, часто возникающая в результате разрыва аппендикса.
Несмотря на мрачный прогноз, многие считали, что Гудини непременно выздоровеет. Фокусник цеплялся за жизнь до 31 октября 1926 года. Он умер в больнице, в присутствии жены и двух братьев. Его последними словами якобы были: «Я устал бороться… Я больше не хочу бороться». Официальной причиной смерти Гудини был указан разлитой перитонит, то есть инфекция ткани, выстилающей внутреннюю стенку брюшной полости, часто возникающая в результате разрыва аппендикса.
Люди скептически отнеслись к официальному объяснению смерти Гудини. Вскоре появились слухи, что к его гибели причастны спиритуалисты - организаторы спиритических сеансов, утверждавшие, что умеют общаться с мертвыми. При жизни Гудини не скрывал своего скептического отношения к ним. На протяжении всей своей карьеры Гудини никогда не позиционировал себя как волшебника. При этом он возмущался спиритуалистическим движением и активно пытался развенчать тех, кто утверждал, что может общаться с мертвыми.
Движение спиритуализма было чрезвычайно популярно в 1920-х годах, отчасти из-за большого количества смертей в результате Первой мировой войны и пандемии испанского гриппа. Мысль о том, что кто-то может общаться с ушедшими, очень утешала многих скорбящих. «Медиумы» стали знаменитостями и смогли нажить состояние, «общаясь» с мертвыми. Подобно Гудини, эти медиумы прибегали к многочисленным иллюзиям и уловкам, чтобы заставить свою аудиторию поверить, что они разговаривают с умершими.
Гудини считал, что медиумы и спиритуалисты пользуются горем. Фактически, всего за несколько месяцев до своей смерти он свидетельствовал перед Конгрессом в поддержку закона, который криминализирует «любого человека, претендующего на… общение с погибшими» в округе Колумбия. Он также работал над разоблачением медиумов и спиритуалистов по всей Америке.
Движение спиритуализма было чрезвычайно популярно в 1920-х годах, отчасти из-за большого количества смертей в результате Первой мировой войны и пандемии испанского гриппа. Мысль о том, что кто-то может общаться с ушедшими, очень утешала многих скорбящих. «Медиумы» стали знаменитостями и смогли нажить состояние, «общаясь» с мертвыми. Подобно Гудини, эти медиумы прибегали к многочисленным иллюзиям и уловкам, чтобы заставить свою аудиторию поверить, что они разговаривают с умершими.
Гудини считал, что медиумы и спиритуалисты пользуются горем. Фактически, всего за несколько месяцев до своей смерти он свидетельствовал перед Конгрессом в поддержку закона, который криминализирует «любого человека, претендующего на… общение с погибшими» в округе Колумбия. Он также работал над разоблачением медиумов и спиритуалистов по всей Америке.
Крестовый поход Гудини против медиумов не понравился тем людям, которые верили в спиритуалистическое движение или участвовали в нем. Многие люди считают, что смерть Гудини на самом деле была тщательно спланированным убийством. В книге 2006 года «Тайная жизнь Гудини» утверждается, что сообщество спиритуалистов спланировало смерть Гудини, и что спиритуалисты имеют долгую историю отравления своих врагов. Уильям Калуш и Ларри Сломан завершают свою книгу словами: «Если бы кто-то был одержим идеей отравить Гудини, это было бы несложно».
Некоторые считают, что сам Уайтхед каким-то образом был связан со спиритуалистическим движением. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих идею о заговоре спиритуалистов с целью убийства Гудини, и большинство ученых отвергают идею о том, что Гудини был убит медиумами.
Некоторые считают, что сам Уайтхед каким-то образом был связан со спиритуалистическим движением. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих идею о заговоре спиритуалистов с целью убийства Гудини, и большинство ученых отвергают идею о том, что Гудини был убит медиумами.
Несмотря на усердную работу по дискредитации спиритуалистов, смерть Гудини необычным образом привлекла внимание к спиритуалистам. Дело в том, что Гудини и его жена Бесс заключили договор: тот, кто из них умрет первым, попытается связаться с другим из могилы. Это доказало бы раз и навсегда, был ли спиритуализм реален или нет. И вот в течение следующих девяти Хэллоуинов после смерти Гудини Бесс проводила сеансы, пытаясь общаться с духом своего мужа. Спустя десять лет после смерти Гудини, 31 октября 1936 года, Бесс провела свой последний сеанс на Голливудских холмах.
Последний сеанс проводился на вершине горы, чтобы быть «как можно ближе к небу». Более часа медиум умолял Гудини подать им знак, что он с ним, но Гудини так и не «появился». В конце сеанса Бесс сказала публике: «Гудини не прошел. Моя последняя надежда ушла. Я не верю, что Гудини может вернуться ко мне или кому-либо еще. После добросовестного следования десятилетнему договору Гудини, после использования всех типов медиумов и сеансов, теперь я лично твердо убеждена, что общение с духами в любой форме невозможно. Я не верю, что призраки или духи существуют. Храм Гудини освещен уже десять лет. Теперь я благоговейно выключаю свет. Завершено. Спокойной ночи, Гарри».
Однако не все поверили свидетельству Бесс. Даже сегодня люди пытаются связаться с Гудини каждый год на Хэллоуин. Однако все эти годы о нем ничего не было слышно.
Однако не все поверили свидетельству Бесс. Даже сегодня люди пытаются связаться с Гудини каждый год на Хэллоуин. Однако все эти годы о нем ничего не было слышно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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