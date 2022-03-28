Тайна смерти великого мага

Было заметно, что Гудини чувствует себя не лучшим образом. Во время оставшихся выступлений в Монреале ему становилось только хуже. Когда Гудини сел на ночной поезд, направлявшийся в Детройт, где он должен был дать новую серию шоу, он обнаружил, что не может спать и испытывает постоянную боль. Его помощники заранее вызвали врача, чтобы тот мог осмотреть фокусника перед его первым выступлением в Детройте.

После осмотра врач диагностировал у Гудини аппендицит. К этому моменту артиста сильно знобило, у него появился холодный пот, и он страдал от сильных болей в животе. Врач посоветовал ему обратиться за лечением в больницу, но Гудини настоял на том, чтобы провести шоу, потому что театр Гаррика уже продал билетов на $15 000 долларов. По слухам, перед выступлением Гудини сказал владельцу театра: «Я проведу это шоу, даже если оно станет для меня последним». К сожалению, это пророчество сбылось.

Гудини, как мог, вел шоу, но всем было очевидно, что выступление дается ему с трудом. Позже зрители сообщили, что фокусник пропускал реплики и, похоже, торопился. К середине третьего акта Гудини понял, что не может продолжать. Он попросил своих помощников опустить занавес и тут же рухнул.