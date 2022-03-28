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Тайна смерти великого мага

Тайна смерти великого мага (13 фото)

Автор:
28 марта 2022 11:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Конспирология   гарри гудини   заговор   звезды   знаменитости   смерть   тайна   шоу бизнес   
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Гарри Гудини не раз поражал толпу своей способностью выполнять смертельные трюки, избегая смерти. Парадоксально, что смерть "бессмертного" Гудини наступила в результате банального аппендицита. Даже сегодня многие люди сомневаются в истинной причине смерти Гудини, а некоторые даже утверждают, что иллюзионист стал жертвой заговора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Конспирология   гарри гудини   заговор   звезды   знаменитости   смерть   тайна   шоу бизнес   
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