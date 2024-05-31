"Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду!"": в Самаре поймали педофила-мигранта, преследовавшего девочек

Поклявшийся Аллахом мужчина проследил за несовершеннолетними, а потом приставал к ним в парке.
Иностранцы падки на молодых девушек, и всё чаще подкатывают к несовершеннолетним. В Самаре один такой любитель лолит шёл за двумя подругами до их дома, а потом даже поднялся с ними на этаж. Заметив камеру наблюдения, он ушёл, но недалеко.
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Дождавшись, когда девочки выйдут на улицу, стал кружить возле них в парке. А потом осмелел и подошёл. После того, как он предложил школьницам всякие непристойные вещи, те рассказали обо всём взрослых, и педофила задержали. Похоже, он понял, что вляпался и стал просить его отпустить.
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Конечно, никто отпускать его не стал, а напротив, вызвали полицию и передали товарища правоохранителям на руки.
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В отношении иностранца, как сообщают местные СМИ, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
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считаю что таким нужно член отрезать ножницами на площади
я не оправдываю его, просто этот термин здесь неприменим
В реку.
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