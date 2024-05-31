"Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду!"": в Самаре поймали педофила-мигранта, преследовавшего девочек

Иностранцы падки на молодых девушек, и всё чаще подкатывают к несовершеннолетним. В Самаре один такой любитель лолит шёл за двумя подругами до их дома, а потом даже поднялся с ними на этаж. Заметив камеру наблюдения, он ушёл, но недалеко.