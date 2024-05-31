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"Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду!"": в Самаре поймали педофила-мигранта, преследовавшего девочек

"Отпусти, пожалуйста, я больше так не буду!"": в Самаре поймали педофила-мигранта, преследовавшего девочек

Автор:
31 мая 2024 15:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Самара   мигрант   несовершеннолетние   педофил   полиция   школьницы   
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Поклявшийся Аллахом мужчина проследил за несовершеннолетними, а потом приставал к ним в парке.

Иностранцы падки на молодых девушек, и всё чаще подкатывают к несовершеннолетним. В Самаре один такой любитель лолит шёл за двумя подругами до их дома, а потом даже поднялся с ними на этаж. Заметив камеру наблюдения, он ушёл, но недалеко.



Дождавшись, когда девочки выйдут на улицу, стал кружить возле них в парке. А потом осмелел и подошёл. После того, как он предложил школьницам всякие непристойные вещи, те рассказали обо всём взрослых, и педофила задержали. Похоже, он понял, что вляпался и стал просить его отпустить.


Конечно, никто отпускать его не стал, а напротив, вызвали полицию и передали товарища правоохранителям на руки.


В отношении иностранца, как сообщают местные СМИ, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Источник:

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Метки: Видео   Самара   мигрант   несовершеннолетние   педофил   полиция   школьницы   
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15  комментариев
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13k
Том Сойер 44 минуты назад
Какие у людей крепкие нервы, я бы не выдержал и начал бы его писдить прямо там, понимаю, что были бы проблемы потом с полицией, что можно и в тюрьму попасть, но в тот момент я бы про всё это не думал, а просто е.б.а.шил бы этого ублюдка. Сука поганая у ребёнка потом травма психологическая остаётся на всю жизнь, многие так и не могут её пережить и ломаются, некоторые не могут дальше жить с этим и вообще заканчивают жизнь самоубийством....
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22k
Robin Hood 14 минут назад
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5k
SmartCat101 16 минут назад
надеюсь присядет мразота!
считаю что таким нужно член отрезать ножницами на площади
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5k
Terminator Полчаса назад
педофил, это когда влечение к детям возраста до половой зрелости
я не оправдываю его, просто этот термин здесь неприменим
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1k
b_e_l_i_a_l Полчаса назад
это оберег чтоли какой то - в случае проблем Аллаха поминать?
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19k
GROMOZEKA 46 минут назад
Ну так отпустили бы.
В реку.
Предварительно подгрузив
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5k
Максим Макашев 53 минуты назад
отправить в родной кишлак, предварительно кастрировав
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2154 поста (2142 в горячем)

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