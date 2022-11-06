7 мужских предметов одежды, которые имеют исключительно военное происхождение

У каждого мужчины на планете есть хотя бы один предмет мужской одежды в стиле милитари. И нет, мы говорим не только о штанах-карго и тактических жилетах.
Мало кто знает, что многие привычные нам предметы повседневной гражданской одежды на самом деле имеют давно забытую военную предысторию.
1. Классическая футболка
Классическая футболка, которую все мы хорошо знаем сегодня, является основным элементом одежды любого мужчины.
Но мало кто знает, что первая хлопковая футболка с короткими рукавами произошла от нательных ночных сорочек с пуговицами и (фактически) была официально принята ВМС США в качестве нательного белья как главного элемента военного гардероба в 1913 году.
Первая мировая война сыграла значительную роль в популяризации футболок. Хлопок высыхал быстрее, чем фланель, и был более удобным в жаркую погоду (на флоте это было очень важно). Футболки оказались удобными, легкими и достаточно прочными, поэтому после войны их стали чаще рассматривать как повседневную одежду, и мужчины продолжали носить их в повседневной жизни.
Однако в обществе футболка всё ещё считалась элементом нижнего белья, поэтому мужчине было неприлично оказаться на улице в одной футболке.
Всё изменилось в 1950-х годах, когда футболки стали символом бунтарства и нонконформизма. Главные голливудские кинозвезды 1950-х годов, вроде Марлона Брандо и Джеймса Дина были одними из первых знаменитостей, которых можно увидеть в футболке на экране. С тех пор футболка перестала считаться элементом нижнего белья, а официально вошла в мужской гардероб как отдельный предмет одежды, который можно было носить без верхней одежды. Позднее нечто подобное произошло и с майкой.
2. Кардиган
Кардиган представляет собой вязаный свитер с пуговицами или молнией спереди, с V-образным или круглым вырезом, с воротником или без него.
Создателем этого свитера является Джеймс Томас Браднелл, седьмой граф Кардиган, который придумал свой знаменитый свитер на основе меховой или отороченной тесьмой жилетке из трикотажной камвольной шерсти, которую носили офицеры британской армии во время Крымской войны.
Когда Джеймс Томас Браднелл стал генерал-лейтенантом британской армии, то он тратил личные 10 000 фунтов стерлингов в год на улучшение и оснащение своего собственного полка кардиганами для того, чтобы солдаты комфортно чувствовали себя в холодную погоду.
Слава, которую лорд Кардиган заполучил после войны и во время встречи с королевской семьей, привели к росту популярности его кардиганов среди уважаемых англичан, а затем и среди многих простых мужчин.
3. Пальто
Само по себе пальто произошло от средневековой одежды XV века с вырезами для рук и рукавами — дублета, который использовался мужчинами как поддоспешник или самостоятельный доспех с нашитыми на него кусками кольчуги.
Почти 90% всех возможных моделей и стилей пальто, которое есть в вашем гардеробе, так или иначе, было связано с военным прошлым. Вот лишь некоторые примеры:
- Дафлкот — однобортное пальто, которое появилось в британском Королевском флоте во время Первой и Второй мировых войн. В первую очередь дафлкот известен по отличительным чертам; глубоким накладным карманам с клапанами и застёжке на крупных деревянных или костяных пуговицах, чтобы моряки могли легко застегивать и расстегивать пальто в толстых перчатках в море.
- Бушлат — короткое двубортное пальто использовавшееся голландцами на пике своего военно-морского могущества в XVI веке. Бушлат имеет двубортную застежку с большими металлическими или пластиковыми пуговицами, широкий вырез на воротнике и лацкане, а также вертикальные или прорезные карманы.
- Тренч — двубортный плащ, созданный Томасом Берберри для солдат Первой мировой войны, как более лёгкая альтернатива саржевым шинелям, способным выдерживать влагу. Само слово «тренчкот» с английского языка переводится как «траншейное пальто». Этот плащ имеет двубортную застежку с десятью передними пуговицами, ветрозащитную планку, широкие лацканы и карманы на пуговицах. В основном тренчкоты носили офицеры, которые сами покупали их в окопы как часть своей униформы. В 1940-х годах Голливуд начал романтизировать тренчи, сменяя образ офицера на образ болтливого журналиста, ловкого гангстера, скрытного детектива и лихого шпиона. Можно сказать, что Голливуд помог тренчу войти в повседневный мужской гардероб.
4. Бомбер (куртка пилота)
«Куртки-бомбер», как мы стали называть их сегодня, изначально были созданы Советом по авиационной одежде армии США в 1917 году, чтобы пилоты не мерзли во времена Первой мировой войны в неизолированных кабинах под открытым небом за штурвалом первых истребителей.
В период между двумя мировыми войнами дизайн летной куртки развивался вместе с достижениями в области авиации.
По мере того как кабины становились закрытыми, бомберы улучшались, сначала появился кожаная модель A-1 в 1927 году. А-1 заложил основу для современной куртки-бомбера, которую мы знаем сегодня, с вязаным воротником, манжетами и поясом.
За моделями А-1 последовала А-2 (с застежкой-молнией), а затем В-15 перед началом Второй мировой войны, за которой уже последовала модернизированная модель МА-1 и в конечном итоге установила новый стандарт как функциональная верхняя одежда.
Помимо американских военных ассоциаций, бомбер MA-1 обладал дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что он выдерживал температуру до 14 по Фаренгейту (-10C), что делало его идеальной легкой курткой для осени и весны. Даже сегодня бомбер МА-1 продается как обычная весення курта и считается одной из самых известных элементов военной одежды, по-настоящему преодолевающей разрыв между военной и гражданской одеждой.
5. Ботинки Дезерты
История мужски[ дезертов начинается с истории Натана Кларка.
В 1941 году, находясь в Бирме в качестве члена британской армии, Кларк заметил, что офицеры предпочитают носить замшевые сапоги на креповой подошве в свободное от службы время.
Кларк также заметил, что эти ботинки офицеры 8-й британской армии заказывали с каирского базара Хан-эль-Халили в качестве замены выданных им ботинок, поскольку они они не могли выдержать тех суровых условий пустыни.
Вдохновленный простотой и долговечностью конструкции, Кларк приступил к работе над созданием своей собственной обуви на основе традиционных южноафриканских вельдскоенах, которые он назвал дезертами / пустынными ботинками. Дезерты очень быстро завоевали популярность сначала в Европе, а затем и во всем мире.
6. Брюки чинос
Чиносы — это универсальные брюки, которые превратились из колониальной военной формы в классические брюки в стиле преппи, модного направления, для которого характерна аккуратность, элитарность произошедшая от формы учащихся престижных частных школ и университетов.
Британские солдаты, дислоцированные в Индии, носили униформу цвета хаки (по-персидски «пыль»). Современные брюки чинос являются прямым потомком этой униформы.
Армия США впервые использовала эти брюки из ткани китайского производства во время испано-американской войны в 1890-х годах. Солдаты использовали испанское слово «китайский» (chino) для описания их военных брюк, всё остальное уже история.
После войны бывшие военнослужащие вернулись к получению образования, возобновили учебу в престижных университетах и брюки-чинос стали неотъемлемой частью их модного образа в Лиге плюща.
7. Мужские аксессуары
Шарф и галстук
Со времён Древнего Китая и Рима, влоть до современных воинских частей пустыни — история шарфов тянется сквозь тысячалетнюю военную историю.
Хорватские наемники, прибывшие в Париж во время Тридцатилетней войны (1618–1648), носили на шее яркие шарфы, как элемент военной экипировки. Французский король Людовик IV полюбил эти шарфы, назвав их «La Cravate» и вскоре мода на них стала повсеместной срежи уважаемых граждан Франции, что фактически делало их первыми галстуками.
Потребовалось ещё несколько сотен лет, чтобы La Cravate превратилися в тонкую полоску ткани, которую мы носим сегодня совместно с деловыми костюмами, но он, несомненно, был предшественником галстука.
Очки-авиаторы
В 1936 году компания Bausch & Lomb разработала солнцезащитные очки для пилотов, чтобы защитить их глаза от палящего Солнца во время полета, отсюда и название «авиаторы». Классическая каплевидная форма этих солнцезащитных очков полностью закрывала глаза и обеспечивала защиту всей глазницы.
Авиаторы были частью гражданской жизни почти столько же, сколько они существуют. Несмотря на то, что авиаторы стали одним из самых популярных стилей солнцезащитных очков среди гражданского населения, они остаются одним из основных элементов военной экипировки в вооруженных силах США.
Наручные часы
До XX века наручные часы носили иключительно женщины. Общество рассматривало их как женский аксессуар, носимый на запястье как украшение. Мужчины носили карманные часы на цепочках, привязанные к жилеткам их костюмов.
Затем у пионера авиации Альберто Сантоса-Дюмона возникла необходимость использовать обе руки за штурвалом и иметь доступ ко времени. Его близкий друг, Луи Картье принял эту просьбу к сведению и разработал для Альберто часы Cartier Santos (назвав их в его честь) в 1904 году, которые до сих пор являются центральной серией коллекции компании Cartier. Так родились первые мужские наручные часы, а вместе с ними и первые пилотные часы.
Ситуация кардинально изменилась во время Первой мировой вoйны, когда карманные часы джентльмена превратились в вездесущие наручные траншейные часы. Наручные часы стали стратегическим инструментом во время Первой мировой, когда войскам понадобилось иметь постоянный доступ ко времени, чтобы синхронизировать свои атакующие порядки в заранее установленное время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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