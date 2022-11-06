7 мужских предметов одежды, которые имеют исключительно военное происхождение

Классическая футболка, которую все мы хорошо знаем сегодня, является основным элементом одежды любого мужчины.

Но мало кто знает, что первая хлопковая футболка с короткими рукавами произошла от нательных ночных сорочек с пуговицами и (фактически) была официально принята ВМС США в качестве нательного белья как главного элемента военного гардероба в 1913 году.

Первая мировая война сыграла значительную роль в популяризации футболок. Хлопок высыхал быстрее, чем фланель, и был более удобным в жаркую погоду (на флоте это было очень важно). Футболки оказались удобными, легкими и достаточно прочными, поэтому после войны их стали чаще рассматривать как повседневную одежду, и мужчины продолжали носить их в повседневной жизни.

Однако в обществе футболка всё ещё считалась элементом нижнего белья, поэтому мужчине было неприлично оказаться на улице в одной футболке.

Всё изменилось в 1950-х годах, когда футболки стали символом бунтарства и нонконформизма. Главные голливудские кинозвезды 1950-х годов, вроде Марлона Брандо и Джеймса Дина были одними из первых знаменитостей, которых можно увидеть в футболке на экране. С тех пор футболка перестала считаться элементом нижнего белья, а официально вошла в мужской гардероб как отдельный предмет одежды, который можно было носить без верхней одежды. Позднее нечто подобное произошло и с майкой.

2. Кардиган